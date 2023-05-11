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【FOCUS】核心通脹高位徘徊　鮑公信心指數兜底

11/05/2023

　　4.9%，美國兩年來首度回落到「5」字頭以下的通脹，將聯儲6月暫停加息機率定格於高達94%。一路猛踩油門的鮑公能否鬆口氣？看看連續四個月徘徊5.5%左右的核心通脹，激增至紀錄高位的信用卡貸款，答案恐怕是「No」。

 

能源價跌推低CPI

 

　　CPI從去年6月的9.1%峰值，連降十個月至4.9%，到底是加息顯效還是數字幻覺？對租房一族和餐廳常客而言，通脹大石的壓力似巋然不動。就在4月，業主等值租金按年升8.1%（去年6月:5.6%），刷新歷史新高，在外就餐價格按年升8.6%（去年6月:7.7%），兩者漲幅均有增無減。

 

 在外就餐價格按年升8.6%，較去年6月CPI峰值時的7.7%有增無減。

 

　　那麼，是甚麼令CPI標題數字放緩？首推汽油、能源、二手車，按年分別跌12.2%、5.1%、6.6%；但另一邊廂，包括汽車維修/保險、機票等的交通服務價格按年升11%，食品價格仍升7.7%(其中雞蛋、人造牛油價格升幅高達21%、24%)，更準確反映長期趨勢的扣除能源、食品的核心通脹，按年漲5.5%，高出聯儲2%目標逾兩倍，按月續升0.4%。

 

　　不過，最大的欣慰則是，鮑公的新寵、剔除住房的超級核心通脹按月升幅錄0.1%，按年升5%，均為去年7月以來最小漲幅。

 

信用卡債務激增

 

　　鑑於此，利率期貨市場押注聯儲6月按兵不動概率，從一個月前的七成急升至最新的近94%。但花旗環球市場首席亞太經濟師Johanna Chua就特立獨行預期，聯儲還將加息兩次，原因是通脹相當持久，而信貸緊縮程度可控。

 

 民調顯示，僅36%的受訪者對鮑公有信心，錄過去四屆美聯儲主席得分最低。


　　此正正道出鮑公的困境－－通脹的粘性揮之不去。尤其是當二手車價格在連續九個月下跌後按月飆升4.4%，垃圾收集（0.6%）、醫療服務（0.5%）、汽車維修（0.5%）、洗衣（0.5%）等勞動密集服務價格，按月仍節節上漲。

 

　　還有一個不祥訊號是，美國人對高通脹、高利率的容忍力似與日俱增，此從寶潔、百事、金佰利等消費品巨頭加價後，銷售額、利潤率不跌反升可見一斑；而儘管平均信用卡利率錄逾20%新高，但3月循環信貸(主要為信用卡債務)仍激增176億美元，總額達創紀錄的1.24萬億美元。

 

　　有何啟示？當看似有無限能力在現價格水平維持支出的消費者突破臨界點，勢觸發零售、就業市場驟然降溫，衰退兵臨城下。難怪周二發布的蓋洛普民調顯示，僅36%的受訪者對鮑公有信心，錄過去四屆美聯儲主席(格林斯潘、伯南克、耶倫)得分最低。

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