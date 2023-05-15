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【FOCUS】土耳其泰國大選　「變革VS保守」之爭白熱

15/05/2023

　　北約第二大軍事國－－土耳其、東盟第二大經濟體－－泰國，周日(14日)雙雙上演全國大選，牽動世界眼球，前者更被稱為「2023年全球最矚目選舉」。除了兩國地緣政治能量、經濟體量實力不容小覷，更牽扯強勢執政20年的埃爾多安，以及把持大權8年的軍政府去留。



埃爾多安「土耳其世紀」



　　高企的通脹、暴貶的本幣、猖獗的腐敗、地震的傷痕，能否令權傾朝野20年的土耳其總統埃爾多安，頭上「埃皇」的王冠跌落？

 

 埃爾多安備受農村、勞工、婦女、宗教保守派選民的支持。(Recep Tayyip Erdoğan Twitter)


　　看看其所在的正義發展黨(AKP)總部外夜色中揮動的支持者旗海，加上土耳其最高選舉委員會(YSK)主席宣布其最新得票率49.5%，答案是「未必」。由於埃爾多安和主要對手、有「土耳其甘地」之稱的科勒齊達奧盧，首輪得票率均未過半，勝負恐要待28日的第二輪投票方見分曉。

 


　　何解近44%的通脹(獨立研究機構ENA Grup測算實際通脹高逾105%)，兌美元兩年貶值四分三的里拉，未能改一眾農村、勞工、婦女、宗教保守派選民對埃爾多安的膜拜？AKP今次選舉口號「土耳其世紀(Century of Turkey)」或能見端倪一二。

 


　　俄烏戰爭令埃爾多安左右逢源，一邊向烏克蘭出售無人機，另一邊向俄羅斯出口必需品，更因手握黑海咽喉要道博斯普魯斯海峽，在北約、俄烏糧食談判長袖善舞。



競爭對手出招爭取首投族



　　相比埃爾多安自稱「唯一可以在暴風雨天氣將船駛向安全港的人」，來自共和人民黨（CHP）的科勒齊達奧盧高喊「春天將至(spring will come)」，承諾會降低生活成本，恢復議會制政府及央行獨立性，重啟土耳其加入歐盟談判，遵守對俄制裁及驅逐敘利亞難民等，在城市、年輕人、自由派選民中廣受歡迎。

 

 科勒齊達奧盧以漫画形式争取年轻人支持。(Kemal Kılıçdaroğlu Twitter)


　　坊間測算，擁有8500萬人口的土耳其，今次有500萬-600萬首投族將成影響結果的關鍵。為了贏取支持，74歲的科勒齊達奧盧多次公開稱，年輕人可以無所畏懼地批評自己。

 


　　無獨有偶，今次泰國大選同錄約330萬年輕首投族，令千禧一代和Z世代在5200萬登記選民中佔比近半。這部分人群正正是自由主義前進黨(MFP)的最大支持者。該黨43歲、擁有哈佛學位的黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)，主張改革、敦促修改「侮辱皇室罪」及廢除強制徵兵等。



明年印美大選料登峰造極



　　第二大贏家是因貪腐指控下台的前總理他信創立的為泰黨(Pheu Thai)，因主張廉價醫療、慷慨補貼等民粹政策，在農民工人階層備受歡迎。在下議院500席位中分別取得151席、141席的前進黨和為泰黨，有望組成聯合政府並取代軍方背景的現總理巴育。

 

 前進黨黨魁皮塔主張改革、敦促修改「侮辱皇室罪」及廢除強制徵兵等。(Pita Limjaroenrat Twitter)

 

　　儘管巴育所在的團結建國黨(United Thai Nation Party)僅取得36席，但由於軍政府把持上議院250席，任何一方推舉的總理人選若想避免遭上議院否決，必須取得上下議院過半以上席位(376席)。巴育早前就警告，政府更迭可能導致衝突。

 

       無論埃爾多安能否連任，下屆泰國總理誰屬，兩國金融市場反應南轅北轍——土耳其5年期信用違約掉期(CDS)飆升至去年 11月以來最高，而泰銖兌美元則大漲近1%。異曲同工的是，兩場選舉折射「自由變革」與「保守正統」之爭愈漸白熱化，而年輕人在政治版圖消長中日顯舉足輕重，此並可能在2024年的印度大選、美國大選登峰造極。

 

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