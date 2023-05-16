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【FOCUS】4月數據全遜預期　政策定力暗藏邏輯

16/05/2023

 

　　PMI、居民中長期貸款、進口、挖掘機運行時間……宏觀經濟多項指標警鐘大作之際，國統局周二（16日）揭盅，4月工業生產、消費品零售、固定投資全線遜預期；更令人側目是，商品房銷售額按月急劇縮水近四成，16至24歲青年調查失業率刷新高。


　　中國疫後復甦內生動力似節節衰竭，但央媽周一公布5月政策利率MLF(中期借貸便利)連續第9個月按兵不動，首季貨幣政策執行報告強調「當前經濟沒有通縮」，政策定力背後邏輯何在？



零售絕對值錄上海解封後最低



　　去年4月上海封城的低基數效應，令經濟學家爭相對上月重磅數據的整體增幅戴上「玫瑰色」濾鏡，但今早揭盅的數字卻顯示眼鏡碎了一地。

 


　　焦點之一的社會消費品零售，4月按年飆升18.4%，錄逾兩年最高，惟遜預期的21%；絕對數字尤顯寒意，總額34910億元為上海解封後單月最低。

 


　　分類別看，3月「汽車」銷情反彈僅是曇花一現，4月銷售額（3620億元）按月縮水近22%；五一假期滯銷的「家電音像類」銷售額，續滑至600億(609億元)邊緣；跟房地產息息相關的「建筑及装潢材料類」銷售額(119億元)，甚至按年跌11%。

 


樓市銷售額、新開工面積急凍



　　再看現時經濟最大動力的固定資產投資，盡管4月新增專項債發行按年增加逾倍，但當月固投按月降0.64%，首4月累計增4.7%，低於預期的5.5%；基礎設施投資增速進一步放緩至8.5%；民間投資增速更錄2020年11月以來最低的0.4%。

 

 


　　為此，國家發改委投資司近日主持召開民間投資座談會，預告將適時推動出台相關政策文件，務求出實招、辦實事、見實效，提振信心、激發活力、穩定預期，促進民間投資持續健康發展。

 


　　至於年初乍現小陽春的房地產，4月商品房銷售額按月急劇縮水39%至9205億元；商品住宅新開工面積按月跌34%至5181萬平方米，低過去年4月的7318萬平方米。樓市降溫恐折射資金鏈脆弱的民營地產商愈來愈遭購房者避之則吉，此從合景泰富最新違約可見一斑。



SVB啟示：幣策應避大放大收



　　零售、投資、地產等阻滯未消，隨著畢業季臨近，16至24歲青年調查失業率更攀上20.4%新高，但央媽的「大招」遲遲未出，到底何解？

 

 

 


　　最新貨幣政策執行報告顯露端倪，包括對外部環境的表述，從去年四季度的「依然嚴峻複雜」變為「更趨嚴峻複雜」；新增「強化金融穩定保障體系，防範境外風險向境內傳導」；在專欄談及硅谷銀行啟示時，排在最前的即是「貨幣政策應避免大放大收」。

 


　　央媽特別指，穩健正常的貨幣政策要三個「兼顧」：短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，以「為金融穩定打下堅實基礎」。簡而言之，國家安全、金融穩定或置於經濟增長之上。

 

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