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【FOCUS】去風險不脫勾　中國拒買G7賬

22/05/2023

　　G7峰會周六(20日)剛發布聯合公報，不點名劍指中國「經濟脅迫」，拜登周日(21日)就放話稱，預計美中關係「很快」將會改善。而中美商務部長本周會面倒數之際，網信辦昨晚突宣布，封殺美國最大的內存芯片製造商美光　(Micron Technology)。中美關係時而初霽、時而雷暴，如何解讀？



競爭、合作、對抗，三牌輪流打



　　被北京斥責為「操弄議題、抹黑攻擊、干涉內政」的G7峰會周日落幕。成員國領導人發表長達40頁的聯合公報，其中對華部分提及：準備好跟中國建立建設性和穩定的關係；有必要與中方在全球挑戰和共同利益領域合作；不尋求對中國脫勾或固步自封等。而最關鍵一句就是，經濟韌性需去風險和多樣化，將減少關鍵供應鏈的過度依賴。

 

 G7成員國領導人發表長達40頁的聯合公報，對華奉行「去風險化而非脫勾」。(日本首相官邸 Twitter)


　　簡而言之，西方陣營對華奉行「去風險化而非脫勾」，相當於沿襲歐盟委員會主席馮德萊恩3月30日、美國國家安全顧問蘇利文4月27日的兩場重磅演說的精髓。具體執行枱面之上，兩張攤開的明牌是「競爭（如軍事、科技、金融、人才、太空）」及「合作（如宏觀經濟、氣候變化、糧食危機）」，一張未攤牌的暗牌是「對抗（如台海、南海）」。



淺層商品到深層商品，觸動神經



　　上述三張牌中，當前最核心的即是「競爭」。無獨有偶，就在G7開幕前一天，台積電、三星、英特爾、美光等半導體巨頭的高管齊聚東京拜會日揆岸田，其各自在熊本、神奈川、富山、廣島等設廠或研發後，擬進一步加大在當地投資。

 

 台積電、三星、英特爾、美光等半導體巨頭的高管齊聚東京拜會日揆岸田。(日本首相官邸 Twitter)


　　此似乎揭示了西方陣營頻頻提及「去風險化」的深層原因－－當北京尋求從「中國製造」升級為「中國智造」，從主要出口衣物、玩具、箱包等淺層商品，到發力輸出電動車、智能手機、5G設備、TikTok等深層商品，觸動西方對意識形態及政治體制的神經，最終結果就是在高科技領域不斷抱團築墻，而在非高科技領域試圖維持不脫勾。



叫停美光採購，釋政治警告訊號



　　如意算盤是否打得響？國務院總理李強上周就與荷蘭首相呂特通電話，強調維護全球產業鏈供應鏈暢通；網信辦昨日深夜則以「對關鍵訊息基礎設施供應鏈造成重大安全風險」為由叫停美光採購，被視作對外國半導體公司的政治警告。

 


　　作為美國最大的存儲芯片製造商，內地市場貢獻美光去年總營收的約11%；不同於其他卡脖子技術，無論是中國最大內存芯片大廠長江存儲，還是三星和SK海力士，都能提供美光的替代品。

 


　　不過，中美在關鍵競爭領域關係再次緊綳之際，繼美國氣候特使克里月初透露已獲中國邀請近期訪問、王毅-沙利文月中維也納會面後，中國商務部長王文濤本周將赴美會見美國商務部長雷蒙多及貿易代表戴琪。

 


　　鑑於去全球化大勢難逆，在更平、更好、更快的世界，完全轉身至更贵、更糟、更慢之前，中美兩大陣營一邊劃線、一邊同行，但重建互信遠比打破困難，good old days也勢回不去。

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