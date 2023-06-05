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【FOCUS】沙特「三打臉」白宮　減產背後更藏野心

05/06/2023

　　美卿布林肯本周到訪利雅得前夕，「石油之王」沙特周日(4日)出其不意宣布，7月起額外自願減產每日100萬桶。此是繼去年10月OPEC+宣布11月起每日減產200萬桶，引發拜登揚言「沙特將面臨後果」；以及今年4月OPEC+再宣布，5月起額外減產116萬桶後，第三度領銜「打臉」白宮。


　　相比以激進減產的「預防性努力」穩定跌跌不休的油價，誓言每年以30億美元進行全球投資的沙特主權財富基金，更顯王儲穆罕默德的野心。



累計額外減產150萬桶/日

　　去年10月、今年4月連祭兩次「減產」累計每日316萬桶(不包括俄羅斯2月宣布每日減產50萬桶)，但全球基準的布蘭特期油價格年初至今仍是「負進賬」(累跌10.4%)，令以脾氣暴躁著稱的沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王，上周公開警告空頭「當心(watch out)」，並在周末的OPEC+部長級會議上，罕有將記者拒之門外。

 

 沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王公開警告空頭「當心(watch out)」。


　　事實證明，這個全球頭號石油出口國果然在憋大招－－自5月起自願額外減產每日50萬桶至年底後，最新將在7月再額外減產每日100萬桶，且可以延長－－150萬桶降幅相當於全球需求的1.5%，降幅堪稱多年之最，刺激上周三(31日)低見72美元以下的布油，一度直撲79美元。

 


　　時值夏季旅行旺季將至，美國運輸安全管理局(TSA)最新數據顯示，日均航空旅客數字最新突破250萬人次，錄2019年8月以來最高，沙特減產或推高從機票到汽油的價格。不過，今次白宮的反應大不同於去年10月，相關官員表示，拜登政府關注的是油價，而不是多少桶，更指相信供應應能滿足需求。



主權基金謀求全球影響力



　　此語調改變的背景是，華府正尋求修復跟沙特的關係，繼國家安全顧問沙利文上月到訪之後，布林肯周二亦將抵達利雅得「討論經濟和安全合作等」。在華府高層官員接連赴中東之前，沙特剛剛在中國斡旋下，跟伊朗復交，並不顧美國反對，邀請敘利亞總統巴沙爾出席了阿拉伯聯盟峰會。

 

 將油價保持在每桶80美元以上(據IMF測算)，被視作沙特保持預算平衡的理想水平。


　　將油價保持在每桶80美元以上(據IMF測算)，被視作沙特保持預算平衡的理想水平；儘管國營的沙特阿美去年淨賺1600億美元，大幅跑贏排名第二的石油巨頭埃克森美孚的560億美元，但隨著油價從去年高點大幅下跌，今年經常帳戶盈餘(去年約1500億美元)面臨縮水，恐影響主權財富基金Public Investment Fund(PIF)的野心。

 


　　PIF旗下投資部門Sanabil Investments，誓言每年投入約30億美元成為具全球影響力的投資者。就在上周，其剛剛參與了電動車初創公司Lucid的30億美元融資，收購雜貨連鎖店Tamimi Markets的30%股份，購買13架空客及波音飛機。而現時排名全球主權基金第7位(排名前三的分別為挪威政府養老基金、中投、華安)、資產規模約6500億美元的PIF，終極目標是到2030年升至2萬億至3萬億美元。

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