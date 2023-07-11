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【FOCUS】轉軚撐瑞典入北約，俄斥埃爾多安「背後捅刀」

11/07/2023

　　當法國總統馬克龍2019年10月抛出北約「腦死亡（brain death）」論，一定猜不到，俄羅斯總統普京2022年2月的一個決定，令北約盟國2023年的軍費開支增速錄得幾十年來最高的8.3%；而瑞典首都斯德哥爾摩清真寺外上月底焚燒《可蘭經》的示威聲浪，亦未阻土耳其總統埃爾多安周一（10日）突然轉軚，為瑞典入盟大開綠燈。

 

　　眼見以IKEA、Volvo而聞名的瑞典即將成為北約第32個成員國，其漫長的海岸線跟早前加入的芬蘭、以及一眾小國，對波羅的海形成合璧，而日韓澳新4個非北約成員的亞太國家同樣赴會，勢令地緣政治倍添詭譎。

 


討價還價換反恐合作承諾



　　一場俄烏戰爭，令垂暮的北約突然甦醒，並可能借周二(11日)揭幕的維爾紐斯峰會，迎來新成員－－軍事實力排名全球第37的北歐大國瑞典。此前4月，同樣奉行軍事不結盟的芬蘭正式成為北約第31個成員國，隨著跟其隔海相對的瑞典的加入，42萬平方公里的波羅的海，被戲稱即將變身「北約湖」。

 

土耳其總統埃爾多安(左)周一（10日）突然轉軚，為瑞典加入北約大開綠燈。(Jens Stoltenberg Twitter)

 


　　北約秘書長斯托爾滕貝格口中「歷史性的一天」，成事繫於一關鍵人物，以「不可預測」著稱的埃爾多安。從去年起一直高舉反對大旗，如今討價還價招數終於見效。據土耳其、瑞典、北約的三方聲明，瑞典已修改憲法和法律擴大對安卡拉的眼中釘庫爾德工人黨的反恐合作，並已恢復對土耳其的武器出口；北約最新同意設立反恐特別協調員；此外，在歐盟門外等待逾半世紀的土耳其，將獲瑞典積極支持，包括推進「歐盟-土耳其」關稅同盟現代化及簽證自由化。

 


　　較早之前，土耳其剛剛允許5名烏克蘭亞速營戰俘隨到訪的總統澤連斯基回國，如今再為瑞典加入北約開綠燈，俄羅斯聯邦委員會國安委員會主席邦達列夫直斥，土耳其正逐步由中立變為不友好，行為猶如「背後捅刀」。



先進潛艇助控制波羅的海



　　如果說北約「軍事二哥」土耳其欲以飄忽不定增強影響力，那麼瑞典加入北約最大的籌碼，即是擁有全球最多巡邏艦數目，以及3艘擅長「水下憋氣」哥特蘭級潛艇的海軍。

 

 瑞典擁有全球最多巡邏艦數目，以及3艘擅長「水下憋氣」哥特蘭級潛艇的海軍。

 


　　由於波羅的海的水域由俄羅斯、芬蘭、波蘭、德國、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等多國共享，但要想從更廣泛的大西洋進出，僅能夠通過瑞典、丹麥間三條狹形的海峽。此外，由於波羅的海相對較淺(約60米)，而流入的河流眾多令水流複雜，美俄的大型核潛艇難以匿形，而熟悉水流、且能在水下停留數周的瑞典哥特蘭級潛艇，能夠顯著增強北約對該海域的控制。此外，瑞典還擁有全球第一的帶有激光制導系統的肩扛式RBS-70防空系統。

 


　　此無疑有助北約設定的「盟軍指揮轉型(ACT)」議程，即利用各國工業、學術、軍事、民事等專業知識大型網絡的力量，創新和保持作戰優勢。



拜登開出烏克蘭入北約條件



　　相比積極促成埃爾多安為瑞典開綠燈，確定將借峰會再晤澤連斯基的美國總統拜登卻指，現時讓烏克蘭加入北約，意味北約將與俄羅斯開戰；需等俄烏戰爭結束後，北約才可考慮烏克蘭的申請。諷刺的是，澤連斯基上周剛指，烏克蘭是歐洲抵抗俄羅斯侵略的重要安全保障，是「北約的重大資產」。

 

 日韓澳新4個印太國家齊出席北約峰會。

 


　　此讓人聯想到《外交事務》最新文章，以大字標題明言「不要讓烏克蘭加入北約(Don’t Let Ukraine Join NATO)」，理由是成本大於收益。明哲保身的似乎還有馬克龍，就斯托爾滕貝格5月稱北約有意在日本開設辦事處，並將在今次峰會討論此議題，他明言反對，指北約不應將範圍擴大到北大西洋以外，否則將犯大錯。

 


　　儘管如此，啟程前往立陶宛的日揆岸田預告，計劃發表把日本與北約合作提高到新高度的文件；同樣赴會的韓國總統尹錫悅則指，將與北約發表科技、新興技術等11個領域的合作文件。

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