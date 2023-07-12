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【FOCUS】居民重拾加槓桿？ 6月兩大數據現背離

12/07/2023


　　內地「招保萬金（招商、保利、萬科、金地）」四巨頭6月銷售額齊錄按年下跌之際，當月居民中長期貸款卻超預期按年多增，居民短貸更錄史上最強6月。加上當月整體人民幣新貸、社會融資增量雙雙大超預期，顯示「大刺激」遲遲未見，但「穩增長」卻持續發力。

 

　　不過，驚艷背後不乏陰影，上半年居民中長期貸款較去年同期縮水1000億元，須知2022年是地產投資、銷售衰退年。隨著今年總計5.5萬億元地方政府融資平台債券到期，樓市冷暖攸關償債信用。



中長期貸款增4630億元



　　人民銀行周二(11日)傍晚公布，6月新增人民幣貸款3.05萬億（預期：2.32萬億），新增社會融資增量4.22萬億（預期：3.1萬億），似反映央媽減息動作顯效。

 

 


　　最大亮點為住戶貸款，6月新增9640億元，按月飆升1.6倍，及超越過去5年歷史均值水平；其中，居民短期貸款4914億元更錄歷史同期最高，背後或跟高溫天氣帶動空調等家電消費，以及前期房地產銷售滯後的裝修活動有關。

 


　　而最大疑團則是居民中長期貸款，內地房企6月銷售額可謂全軍覆沒，龍頭如招商、保利、萬科、金地，亦按年分別跌28%、29%、23%、37%，但以按揭貸款為主的中長期貸款，卻一改4月的縮水1156億元、5月的僅增1684億元，錄大增4630億元，何解？

 


　　解釋之一是，盡管6月新樓銷售不景，但二手房銷售卻按年略增；其二是6月新能源車銷售按年增逾35%的拉動效應；其三不排除部分居民以較低息的中長期經營貸置換存量房貸，甚至銀行半年結跑數。



LGFV臨5.6萬億債務到期



　　普羅大眾在6月似有跟隨企業加槓桿之勢，但若計上半年，居民中長期貸款較去年同期縮水1000億元；而2022年商品房銷售慘錄暴跌26.7%，為繼2014年後首次告負。由此帶出一個問題，即2023年商品房銷售額會否再錄負增長？而此對高度依賴土地財政的地方政府以及銀行有何衝擊？

 

 

 

 


　　據惠譽測算，今明兩年地方政府融資平台債務（LGFV）各面對逾5.6萬億、5萬億元債務到期，其中今年的境內債務到期額就達5.5萬億元。就在上周，市場傳聞工行、建行正馳援地方政府融資平台，包括提供超長期貸款及暫免付息。而截至昨日，內銀市值已較5月份高點蒸發約770億美元。

 


　　不過，決策層的研判仍然樂觀，繼總理李強在達沃斯論壇指「中國經濟今年回升向好態勢較明顯」後，金融監管總局局長李云泽再指，「中國經濟韌性強，潛力足，迴旋餘地大，長期向好基本面不會改變」；而最高層昨日再強調，「建設更高水平開放型經濟新體制，促進構建新發展格局」。換言之，憧憬中央出手撒幣救市，還要再等。

 

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