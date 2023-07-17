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【FOCUS】次季收入縮水，消費地產續冷

17/07/2023

 

　　大手刺激or保持定力？7月中央政治局會議就下半年政策定調倒數之際，周一(17日)揭盅的重磅數據顯示，去年同期負增長低基數效應下的二季度GDP，增速錄八個季度最高，惟仍遜預期；反映需求端冷熱的社會消費品零售及商品房銷售，增速驟然縮水；16-24歲青年失業率再刷新有記錄以來高點。



6月商品房銷售額按年跌四分一



　　國家統計局公布，備受注目的中國二季度GDP錄按年增6.3%（預期：7.3%），季調後按季增0.8%（一季度：2.2%）；2023年過半，官方對此把脈為「國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進」，惟「經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固」。

 

 國統局指，二季度「國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進」。(AP)


　　何謂「不穩固」？端倪就在被政治局稱為「經濟持續回升向好關鍵所在」的需求端。先看上周五(14日)罕見獲央媽直指「供求關係已發生深刻變化」的房地產，盡管6月商品房銷售額錄三個月來最高（1.33萬億元），但按年縮水四分一；上半年計，商品房銷售額增速從首5月8.4%降溫至1.1%，距離跌入負值僅一步之遙，待售面積更較去年末激增7793萬平方米。

 


　　再看消費品零售，6月絕對值近4萬億元（39951億）為今年高點，但按年增幅從5月的12.7%大幅放緩至3.1%（預期：3.2%）；但汽車銷售額就重上4500億元。



工資、經營、財產淨收入按季跌



　　需求端積弱依舊，癥結自然離不開居民的錢包，據國統局數據測算，二季度居民人均可支配收入8802元，較一季度的10870元縮水19%；其中，城鎮、農村居民人均可支配收入分別縮水約8%、28%。而全國居民二季度人均工資性收入、人均經營淨收入、人均財產淨收入，分別按季跌約17%、34%、18%。

 

 二季度居民人均可支配收入8802元，較一季度的10870元縮水19%。(AP)


　　另一負面因素則來自「史上最難畢業季」，今年高校畢業生高達1158萬，僅北京高校就有28.5萬人，其中逾半更是碩博畢業生。勞動力供應井噴之下，6月青年失業率按年再升0.5個百分點，錄21.3%新高；國統局預期，青年失業率7月可能續升。

 


　　不過，工業增加值、製造業/基礎設施投資表現優於預期，國統局對上半年經濟增速的定調仍為「含金量較高」。面對好壞參半、行業分化的數據，月底政治局會議對當前經濟將如何定調，又如何統籌穩增長、穩就業、防風險？或係於如何看「半杯水」的一念之間。

 

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