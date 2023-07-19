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【FOCUS】銀行、幣圈、啤酒，看變幻才是永恒

19/07/2023

　　「三十年河東，三十年河西」，面對「sea change」大潮，時間維度恐需改至「三年」甚至「三個月」。看看跌落凡間的內銀，光芒沉寂的黃金，熱度下降的Threads，另一邊則是執起First Republic這個燙手山芋卻大賺的摩通，一沉百踩後再翻身的比特幣，超越本土老牌百威成為美國最暢銷啤酒的墨西哥舶來品……



內銀跌不停，摩通領風騷



　　 收息之選的內銀龍頭建行（00939）、工行（01398），周三（19日）再刷新月低，相比5月創下的52周高位，雙雙回吐近20%。「隨大笨象起舞」變成「大笨象獨舞（匯控股價同日創新高）」，令早前唱好「內銀爆升」的分析員大跌眼鏡。

 


　　另一邊廂，在3月美國地區銀行風波中「白武士」上身的摩通，二季度業績顯示，淨利息收入按年升44%至創紀錄的218億美元，背後是收購First Republic所帶來的920億美元存款及2030億美元貸款/證券的「神助攻」；而在其144.7億美元盈利中，First Republic貢獻高達24億美元。

 

 


　　同樣的反轉還在幣圈上演，其中比特幣重上3萬美元大關，年初至今升逾81%，可謂是除FAANG+MNI（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google、Microsoft、Nvidia、Tesla）科技股外的最大贏家。渣打首席外匯分析師Geoff Kendrick甚至稱，其年底將升至5萬美元，明年底甚至可達12萬美元。



Threads降溫，百威失寵



　　在加密貨幣炒作的對面，傳統智慧視作「對沖通脹」的黃金卻重回2000美元以下，最新價1979美元較2020年底的1895美元，回報僅略高於4%。

 


　　光芒沉寂的還有以史上最快速度（5天）收穫逾億用戶的應用程式－－Meta旗下Threads，據Google Trends顯示，網民對Threads的興趣在7月6日飆升至100見頂後，已快速降至僅5的水平。另據數據分析公司報告，從7月7日峰值到本周一(17日)，全球Android手機上的Threads每日活躍用戶下降了25%-50%。

 

 


　　Threads硬撼Facebook的「亂拳打死老師傅」戲碼言之尚早，而在美國人的獨立日購物清單上，過去20年來最暢銷的百威淡啤(Bud Light)，讓位於來自墨西哥的Modelo Especial，而後者5月、6月已連續兩個月銷量稱冠。

 


　　高山深谷，朝暉夕陰，諸多不確定之下，投資市場同樣變幻才是永恒，而跟Change一字之差的正正是Chance。

 

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