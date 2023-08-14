  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】信貸弱、信託爆，刺激政策仍待「開大小」

14/08/2023

　　信貸、信託；賣地，賣車－－本周末發酵的數據和故事，再次指向中央政治局會議7月的癥結把脈，「國內需求不足」、「重點領域風險隱患較多」。從恒指到上證，周一（14日）雙雙跌回重磅會議前，再令坊間開估，刺激政策料本月中下旬密集出台。這一次能否得償所願？


新增貸款腰斬，央媽再強調幣策防風險


　　將於周二（15日）揭盅的7月消費、投資、工業數據，因斷崖式下跌的7月信貸數據，似提前蒙上層陰影。人民銀行周末公布，7月新增人民幣貸款3459億元（預期：7800億元），按年腰斬令「季節性」解釋略顯蒼白，背後是消費信心不足、地產螺旋下跌，拖累住戶貸款按年減少2007億元。此外，7月住戶存款銳減8093億元，或顯示坊間測算的上半年2.5萬億元提前還貸潮持續。

 

7月新增人民幣貸款3459億元（預期：7800億元），按年腰斬。


　　央媽對此如何解讀？人行旗下《金融時報》就指，短頻的單月貸款增減易受上年基數、季節因素、金融機構考核壓力、地方政府追求時點金融指標等多重因素的擾動，波動較大，貨幣政策既要兼顧經濟發展也要防住風險。


　　說到風險，除了近期接連發布巨虧財報的恒大、碧桂園、花樣年等內房，民營金融巨頭「中植系」旗下中融信託，周末同傳出3500億元信託產品停止兌付，相當於其6293億元信託資產的逾半直面暴雷風險。



車市競爭加劇，淨息差制約降存量房貸



　　息息相關的負面消息還有，機構測算，7月全國土地出讓金按年降49.72%，較財政部公布的上半年20.9%的跌幅急劇擴大。賣地收入縮水勢衝擊地方財政，並可能殃及城投債兌付；數據顯示，未來12個月天津、青海、雲南三地的城投債到期佔比均高於50%。

 

要加快構建新發展格局，仍需全面深化改革開放。


　　樓市螺旋式下跌預期，攪動居民中長貸、信託兌付、地方財政，而在看起來熱火朝天的汽車消費市場，同樣暗流湧動。繼上汽、奇瑞、蔚來、零跑等本月以來紛紛祭出降價、補貼的促銷招數，1月曾搶先挑起價格戰的特斯拉，今起再下調內地Model Y長續航版及高性能版起售價至30萬元、35萬元門檻以下，勢再掀中高端電動車價格戰的血雨腥風，拖累國產之王比亞迪半日急挫7.5%。


　　因重磅會議而單日（7月25日）暴力拉升的A股、港股雙雙跌回會議前，除了下半年預期中的進一步降準，更多刺激何時將至？若看看銀行的淨息差，以及「精準有力實施宏觀調控」的表述，無論是大力度下調存量房貸還是大規模發放一次性消費券，都顯得可望而不可及。如同諾獎得主克魯格曼最新所指，中國這個超級大國所面對的系統性問題，理想情況下，將通過推動長期需要的改革，令家庭獲得更多收入來解決。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.250

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.100
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 268.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 30.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.050
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 40.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.550
  • 00700 騰訊控股
  • 268.000
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婆媳糾紛未解，岳婿問題來襲！婚後針鋒相對的家人，是絕望離婚的導火線？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
人氣文章

Beauty

日本人氣美妝護膚品牌 SUQQU登陸香港：盤點9大皇牌產品！亮澤底妝三步曲、漸變立體胭脂、超有感按摩霜 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金