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【FOCUS】「王子復仇記+三國演義」，動搖拜登連任劇本

06/09/2023

　　薩勒曼、拜登、金正恩、普京，4位風雲人物組合，頗能上演一齣現代版的《王子復仇記》和《三國演義》。前者的最新劇情是，沙特周二（5日）宣布將每日100萬桶自願減產延長至年底，刺激布油企上90美元大關，美國人隨時重臨「捱貴油」；後者的最新劇情則是，被拜登分別稱為「戰犯」和「暴君」的普京及金正恩，時隔四年半再次握手幾已板上釘釘。兩大戲碼都足以動搖拜登的連任劇本。


額外減產長過預期，布油企上90美元


　　從2018年遭斥為「賤民」國家，到2022年10月遭警告減產將「承擔後果」，面對拜登的頤指氣使，由王儲薩勒曼（MBS）主演的《王子復仇記》一刻都未停止。繼去年11月領銜OPEC+集體減產每日200萬桶、5月再推動OPEC+集體額外減產每日116萬桶後，7月自願額外減產100萬桶的沙特，昨日宣布將上述原定9月底到期的100萬桶額外減產，延長至今年底，長過市場預期的延長至10月底。

 

沙特延長額外減產長過市場預期，刺激布油企上90美元大關，錄10個月新高。


　　消息一出，布油期貨突破90美元大關，錄去年11月中以來首次；並令EIA（美國能源信息署）8月底有關第四季全球石油供應缺口每日23萬桶的預測，大失預算，瑞銀最新指，第四季實際市場缺口每日將逾150萬桶。


與特朗普家族關係匪淺，高通脹助攻


　　沙特今次出牌的時機，可謂直指拜登。就在周一（4日），拜登於勞動節講話指，美國擁有主要經濟體「最低的通脹」，並再次盛讚「拜登經濟學」；而一周前，眾議院監督委員會的民主黨人剛要求該委員會向前總統特朗普女婿庫什納旗下的私募基金Affinity Partners發出傳票，該基金被指獲薩勒曼親自開綠燈注資了逾20億美元。

 

特朗普的女婿庫什納，與薩勒曼關係密切早已不是秘密。(Jared Kushner Twitter)


　　庫什納與薩勒曼關係密切早已不是秘密，而特朗普在卡舒吉事件後親自為王儲的「清白」背書，更不惜繞過國會向沙特售武，都被認為是沙特樂見特朗普勝出2024年大選的不二理由。而大選前美國經濟的表現、通脹的高低將左右選民投票意向，倘若國際油價真的如資深OPEC觀察員Gary Ross預期的那樣「突破100美元」，令美國國內平均汽油價格「超4望5（現為3.81美元）」，勢打擊拜登民望。


　　為反制沙特，美國正將希望寄予非OPEC國家，包括巴西、加拿大、圭亞那、挪威等產油國，甚至暗地逐步放鬆對伊朗石油出口的部分制裁。不過，此努力或被齊齊飆升的美國、歐洲、中國、印度需求所抵消。



時隔四年半，金普握手下周或再上演



　　另一邊廂，烏克蘭反攻進展膠著之際，跟美國不咬弦的俄羅斯和北韓，兩國元首普京、金正恩料很快借下周的年度東方經濟論壇，在符拉迪沃斯托克（海參崴）舉行會晤，據報將重點討論對俄軍售，作為交換，北韓料要求莫斯科提供糧食、原油、核武及衛星技術等。

 

普京及金正恩，時隔四年半再次握手幾已板上釘釘。(AP)


　　　此消息或並非空穴來風，早在7月時，俄羅斯國防部長紹伊古就到訪平壤，並參觀包括彈道導彈的兵工廠；而8月初，金正恩視察兵工廠時就指示，提高導彈發動機、火砲等的產能。倘若金普會真的如期上演，將意味朝俄聯手抗美的「三國演義」進入新階段，加上沙特密密發功，地緣政治博弈勢更難測。

 

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