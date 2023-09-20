  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】四部委吹風「過坎」，誓言看空者必敗

20/09/2023

　　中國8月資本賬錄489億美元逆差，或顯示資本外流壓力錄2015年末以來最大之際，國家發改委、人民銀行、財政部、工信部周三（20日）聯合召開經濟情勢和政策吹風會，誓言中國發展沒有過不去的坎，「看空中國」「唱衰中國」論注定不會實現。

政策疊加發力，力保5%增長目標

　　出口、信貸、消費、製造業PMI，上月齊現邊際回暖，但「看空」中國經濟者仍似聲勢不減。最新理據包括：8月資本及金融賬戶錄489億美元逆差，為2015年12月以來最大；歐美基金8月淨賣出37億美元中國股票，其中主動被動性基金齊拋售中資成長/科技股（隔夜金龍中國指數再錄逾一周最大跌幅）；8月地方財政赤字破萬億元；重點50城上周新建商品住宅成交面積環比跌逾四分一……

 

發改委指，8月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、浙江等經濟大省「勇挑大樑」。(AP)


　　那麼，繼國統局上周五（15日）解讀8月經濟數據時，認為國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固之後，發改委、央媽、財政部三大「錢袋子」部門又如何把脈？


　　發改委今早定調指，8月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、浙江等經濟大省「勇挑大樑」；隨著存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，將努力實現全年經濟社會發展目標。但眼見離岸人民幣兌美元年初至今貶約5.5%（自去年初階段高位更挫逾13%），樓市成交乍暖還寒，地方財政運作呈現緊平衡狀態，要力保全年5%增長目標，下一步如何發力？


「大招」線索欠奉，惟保持耐心

　　央媽強調，在過往應對多輪外部衝擊的過程中，人民銀行、外匯局累積了豐富的應對經驗，具有充足的政策工具儲備；下一階段，將以維持人幣匯率在合理均衡水準上基本穩定為目標，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。就在周二（19日），在港發行的6個月央票，150億元發行規模、3.38厘中標利率，雙雙創同期央票之最，劍指離岸人民幣流動性及空頭成本。

 

人行強調，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。


　　至於房地產及地方債，下一步將推動存量房貸利率調整平穩有序落地，減少利息負擔以增強消費能力；加大城中村改造、平急兩用基礎建設、保障性住宅建設等金融支持；指導金融機構積極穩健支持地方債務風險化解。


　　聽起來仍無「大招」線索，但回想2008年時，「四萬億」亦是在降準、減息、降印花稅等一系列救市招數後，於11月9日才揭盅。鑑於三中全會按慣例將於下月召開，堅挺的鐵礦石期貨價格、創紀錄的國內石油需求、一票難求的長假高鐵票，都在提示四個字－－保持耐心。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.900
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.980
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜聚焦美國2月非農數據 美元回跌持續？｜歐央行、加拿大央行決議在即
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
人氣文章

娛樂情報

張致恒聲稱頂唔住Po QR Code「籌旗」！網民斥「行乞」！Steven：真係求大家幫手
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

日本人氣美妝護膚品牌 SUQQU登陸香港：盤點9大皇牌產品！亮澤底妝三步曲、漸變立體胭脂、超有感按摩霜 1
人氣文章

港女講男．妮洛

我的已婚男友：愛情從不分先來後到，自己只是短暫的第三者！與妻子名存實亡，是承諾還是謊言？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金