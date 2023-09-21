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【FOCUS】「鷹式暫停」再上演，鮑公兩詞露馬脚

21/09/2023

　　兩年前，當美國CPI錄5.2%，聯儲9月議息後SEP（經濟預測摘要）預測2023、2024年底利率中位數分別為1%、1.8%；兩年後，當美國CPI錄3.7%，周四（21日）凌晨最新揭盅的SEP則預計，2023、2024年底利率中位數分別為5.6%、5.1%。難怪在充斥困惑訊號的記者會上，主席鮑威爾提及最多的兩個詞，就是「謹慎（carefully）」和「不確定性（uncertainty）」。


「軟著陸」訊號混亂


　　「按兵不動」毫無懸念由FOMC（公開市場委員會）揭盅，就連議息聲明，亦僅有兩處細微變動－－經濟活動擴張步伐由「溫和」改為「穩固」，就業增長由「強勁」改為「放慢但保持強勁」。最大看點當屬一季一度的SEP和點陣圖，除了八卦哪位「超級巨鷹」委員主張2024年續加息至6%，最令市場震驚的是，6月點陣圖有關明年「減息4次」的預測，腰斬至僅「減息兩次」。

 

主席鮑威爾於記者會提及最多的兩個詞，就是「謹慎」和「不確定性」。(AP)


　　 Higher for longer似乎隨時較預期更久，刷新17年高位的兩年期美債孳息，加持美匯指數彈跳至3月以來高點，距離105.7僅一步之遙，十年期美債孳息亦觸及4.45%的金融海嘯以來新高。


　　聯儲再演「鷹式暫停」戲碼，但若細聽鮑威爾議息後記者會上的言辭，卻隱藏一大堆問號。首先即是對美國經濟「軟著陸」的判斷，鮑威爾一方面稱，實現軟著陸是聯儲的目標，且一直認為有一條通往此的道路；另一方面又否認軟著陸為基線預測，指實現的可能性不由自己控制。


不確定性下謹慎行事


　　軟著陸是目標，但又並非基線預測，那麼聯儲對經濟前景的基線預測為何？答案恐怕是「不知道」。

 

美國汽車工人聯合會（UAW）發起的三大車廠罷工來勢洶洶。(AP)


　　鑑於此，不難理解鮑威爾為何頻頻提及「不確定性」－－對貨幣緊縮滯後效應不確定、對汽車工人罷工如何影響經濟不確定、對消費者支出強勁的可持續性不確定……並且以至少六次提及「謹慎行事」，以及「從宏觀經濟角度看，不會太過看重一次加息」，為今次暫停解畫。


　　加下來的問題是，在利率高企5.25%-5.5%的22年高點背景下，美國今年GDP、失業率、PCE通脹會否如聯儲最新預測那樣歲月靜好？尤其是美國汽車工人聯合會（UAW）發起的三大車廠罷工來勢洶洶，聯邦學生貸款10月起恢復還款，超額儲蓄料於本季耗盡，汽油/天然氣價格節節上漲。


　　回想前主席格林斯潘2000年1月（科網泡沫爆破前），仍誇口「沒有跡象顯示經濟將衰退」；伯蘭克2007年3月，仍斷定「次貸已經得到遏制」；鮑威爾2021年5月堅稱通脹為「暫時性」……聯儲變臉隨時來得快。

 

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