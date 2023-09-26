  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】恒大暗渡陳倉，監管殺雞儆猴

26/09/2023

　　暴跌、暴升、暴跌，自8月28日復牌以來，恒大（03333）跌宕起伏的股價，如同一眾集團大佬多年來的財技「騷操作」，可謂嘆為觀止。眼見內房去庫存、保交樓、穩樓價仍無最優解，而天量負債的開發商卻試圖暗渡陳倉全身而退，監管以恒大殺雞儆猴的戲碼大幕正啟。

多名高管遭控制，境外債重組剎停

　　「負（負債）」可敵國2.39萬億元（截至6月）的恒大，昨日再添40億元境內債（20恒大04）本息兌付違約之際，監管重拳正一個接一個出擊。先是恒大人壽15日獲國資背景的海港人壽整體受讓；接著恒大財富總經理杜亮等16日遭深圳公安南山分局採取刑事強制措施；緊接著前集團副總裁兼恒大人壽董事長朱加麟，據報17日遭留置調查；最新則是集團前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮據報遭控制。

 

許家印的左膀右臂受查，隨時引出恒大發跡、擴張、負債的秘辛。


　　上述許家印的左膀右臂受查，隨時引出恒大發跡、擴張、負債的秘辛，但最耐人尋味的，是恒大上周五（22日）深夜公告，取消原定本周舉行的境外債務重組會議，以及昨晚公布，無法滿足新票據發行資格。兩則公告疊加，恐意味恒大4月披露的以「新債置換舊債」為核心的重組方案已胎死腹中。


　　誰最不樂見？自然是持有逾191.5億美元境外債的「債權人特別小組」，尤其是已有77%對重組方案表示支持的A組債權人，涉及金額約170.7億美元。至於誰是債權人？答案指向恒大自己。



美元債左手交右手，提振銷售待解



　　換言之，恒大的如意算盤或是，通過推進境外債務重組計劃，保全恒大「自己人」手上的百億級美元債權，並通過8月向美國申請破產保護的動作，為該重組計劃蓋棺定論，確保未來落袋為安。此或解釋了恒大2018年年銷售額突破5500億元、躋身世界500強第230位時，何解以高達逾13%息率發行18億元美元債，而集團主席許家印自掏腰包認購高達10億美元。

 

頭頂500強光環的恒大，2018年年以高達逾13%息率發行美元債，頗不尋常。


　　如今看來，如此大手筆買入自家債，既能穩袋高息，又能以債權人身份左右債權重組。是以恒大以「銷售情況不如預期」臨門剎停境外債重組會議，背後大有可能是監管發功。無獨有偶，同樣已在美國申請破產保護的融創，主席孫宏斌2021年底為公司慷慨提供4.5億美元無息貸款（本月同意轉換為融創股權）；碧桂園聯席主席楊惠妍去年底亦同意旗下公司向碧桂園提供50.55億元無息貸款。


　　更宏觀的看，如何提振內房整體銷售額、改善開發商現金流，避免更多違約及債務重組（穆迪剛將6間內房信貸評級展望降至「負面」），似乎遠較控制內房高層複雜。恒隆董事長陳啟宗在中期業績致股東函中，明言「（內地樓市）泡沫既已爆破，問題不能輕易解決了」，「形勢已岌岌可危，所造成的財務壓力快要壓垮所有人」，足可示警。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.900
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 104.900
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 165.400
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 落單即送保健品！
人氣文章

台灣熱話．姚超文

網紅訪陸有讚有彈，竟被綠營扣紅帽
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

我的已婚男友：愛情從不分先來後到，自己只是短暫的第三者！與妻子名存實亡，是承諾還是謊言？
人氣文章

Beauty

日本人氣美妝護膚品牌 SUQQU登陸香港：盤點9大皇牌產品！亮澤底妝三步曲、漸變立體胭脂、超有感按摩霜 1
人氣文章

Beauty

從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
20歲女來經血崩確診患子宮頸癌！醫生揭禍源或與一種廁紙有關！孕婦常用恐影響胎兒？即睇3大如廁清潔方法減感染風險、消委會25款廁紙評分
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金