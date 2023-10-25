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【FOCUS】施政報告出招股樓，「發展」經濟切記務實

25/10/2023

　　股樓低迷、出口萎縮、零售不景、出生率紀錄新低，就連半世紀以來的「全球最自由經濟體」桂冠亦失落……面對疫後經濟復甦不似預期，到底要如何為香港「止蝕」？未來又如何在百年變局中突圍？特首李家超周三（25日）以長逾三個小時宣讀任內第二份《施政報告》，「發展」二字出現逾220次，位居關鍵字之首。

股票印花稅微降至0.1%

　　眼見跟港人身家、市道氣氛息息相關的港股，連跌進入第四年，施政報告一如預期宣布下調股票印花稅，稅率由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%調整至0.1%；同時落實「資本投資者入境計劃」，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港；另預告檢討股票買賣差價。

 

施政報告宣布樓市「減辣」，但能否止住樓價跌勢尚未可知。


　　樓市方面，面對二手樓價徘徊六年半低點，新盤闢價去貨，施政報告宣布，即日起將額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年（業主持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外稅）；將買家印花稅和新住宅印花稅的稅率，由15%減半至7.5%；為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。

新引擎「北部都會區」

　　今次施政報告的一大看點，是繼去年施政報告首提發展「北部都會區」後，進一步勾勒出細節。據特首最新公布，該新引擎全面發展後，可提供約50萬個新增房屋單位及50萬個新職位；將分為四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈。

 

《施政報告》封面沿用去年的綠色，象徵希望，生命力及和諧穩定。


　　此外，港府早於2016年提出的、獲前後三任特首著墨的「再工業化」，今次最新提及成立「香港微電子研發院」，研究第三代半導體核心技術；分階段設立人工智能超算中心。


　　至於應對香港創歷史最低紀錄的生育率，施政報告提出向每名於今日起在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元現金獎勵，為期三年；提高與居所有關的稅項扣除最高限額至12萬元；新生嬰兒家庭可縮減一年公屋輪候時間。


結構問題仍是短期難解

　　特首昨日預告，今次主題為「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」的施政報告「屬於每一位市民」，隨著新一份施政藍圖揭盅，各持份者有無看到綠色希望？單就股票印花稅從0.13%下調至0.1%而言，港交所股價午後創下一個月低位，或折射市場未能買帳。


　　儘管特首以大篇幅闡述未來強化「八大中心（國際創科、中外文化藝術交流、國際貿易、國際金融、區域知識產權貿易、國際航運、國際航空、亞太區國際法律及爭議解決服務）」的策略，以及事無巨細從土地、房屋、育兒、養老、扶貧等開出切實排解民生憂難的藥方，香港經濟轉型、樓價畸高、人口老化等結構問題仍是短期難解。　 　


　　要令「發展」真正被市民看到、感受到，港府上下唯有腳踏實地，以鄧小平「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」的務實態度，少些歌舞昇平，直面驚濤駭浪，才能真正實現「以結果為目標」。

 

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