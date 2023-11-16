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【FOCUS】習拜各持核心要義，惟風險溢價望暫消退

16/11/2023

　　地緣風險溢價，隨著三藩市、台北市的兩場握手，會否進入暫時消退模式？單看總長四小時的「習拜會」，就軍事溝通、禁毒合作、增加航班、擴大交流、AI對話等多個領域取得共識，再加上國民黨、民眾黨兩大在野黨峰回路轉達成「藍白合」，令民進黨明年1月大選「躺贏」的基本面變數陡增，答案齊指向「Yes」。但兩國元首開場白的核心要義，一個強調「合作共贏」，一個強調「管理競爭」，都預示中美關係難復good old days。

合作共贏　VS 管理競爭

　　從2017年4月的海湖莊園，到周三（15日）的斐洛里莊園，中國最高領導人時隔六年再踏足美利堅，期間風雲變幻和激烈交鋒，令「鬥而不破」的傳統默契，幾已到地緣衝突爆煲的臨界點。鑑於此，中國最高層最新坦誠要害，「中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。」

 

中美最高層時隔一年再舉行面對面會談。(新華社)


　　相比彼時中美關係站在正常化45年來的「新起點」，如今卻處於「最低谷」，直接原因是過去一年以來，美國種種行徑，令去年11月做出的「六不」、「五無意」承諾空心化；本質原因則是，拜登自上台以來一直奉行視中國為「最嚴峻的競爭者」。


　　昨日會晤期間，拜登開場白的中心句仍是，「必須確保競爭不會脫軌成為衝突，負責任地管理競爭」，以及「在我們認為符合我們利益的情況下合作共事」。中國最高層則回應指，中美共同努力的方向，應該是「相互尊重、和平共處、合作共贏」，直言「大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題」。

恢復兩國軍事高層溝通

　　儘管「道」不相同，但今次被拜登稱為「我們進行過的最具建設性和富有成果的討論」，仍達成諸多共識，首推在平等和尊重基礎上恢復兩國軍事高層溝通，此舉被視作五角大樓上月底披露，一架中國殲11戰機在南海上空與美國B52轟炸機相距不到3米後，雙方共同推動減少誤判、降溫地緣緊張的實質舉措。

 

中國同意在平等和尊重基礎上恢復兩國軍事高層溝通。


　　此外，雙方同意成立中美禁毒合作工作小組，建立人工智慧政府間對話，進一步大幅增加國際航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。打擊合成鴉片類藥物芬太尼，一直被拜登視作政績之一，據美國疾控中心統計，僅去年即有逾10萬美國人因吸毒過量死亡。


　　對於人工智能，中美都關切其用於軍事和核武時所構成的風險。而在留學生交流方面，中國去年赴美留學人數從2019年高峰時的逾37萬降至29萬，而美國目前在華留學生僅約350人，遠低於2015年的1.5萬人。

「藍白合作」撼賴清德

　　至於被中國最高層稱為「中美關係中最重要、最敏感」的台灣問題，時值「四角亂鬥」的台灣大選出現戲劇性轉變，百年老店國民黨與政壇新貴民眾黨，周三達成「藍白合」共識，並將在周六（18日）公布民調結果，從而決定侯友宜、柯文哲誰正誰副。

 

百年老店國民黨與政壇新貴民眾黨，周三達成「藍白合」共識。(AP)


　　只要性情反復無常的柯P不臨時倒灶，無論是「侯柯配」還是「柯侯配」，民進黨候選人賴清德的「躺贏」機會都將大減。接下來的看點就是，剛剛取得90萬聯署的郭台銘會否堅持參選到底。據藍營背景的《聯合報》最新民調，若郭台銘退選，「柯侯配」、「侯柯配」將分別以41%、42%的支持度，領先「賴蕭配」的35%。


　　倘若真的如此，加上華府高級官員在會談結束後透露，中國未來幾年沒有針對台灣採取軍事行動的計劃，而更傾向和平統一，地緣風險溢價消退，能否帶動兩岸三地股市行情，拭目以待。

 

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