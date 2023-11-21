  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】馬斯克「反猶」論發酵，X平台再添逆風

21/11/2023

　　奧特曼（Sam Altman）的一波三折未了，早前跟他就「ChatGPT4」、「Grok」互嘲的馬斯克（Elon Musk），最新亦麻煩不斷。「反猶言論」風波繼續發酵，除了引發一眾大公司的廣告抵制X（前Twitter），更有聲音要求特斯拉董事會暫停其首席執行長職務，而最新則是白宮正式加入競爭對手Threads的社媒平台。

拜登新進駐Threads

　　遭「炒魷」的奧特曼獲微軟光速納入麾下，進而引發OpenAI逾九成員工以辭職「逼宮」董事會，一呼百應可謂驚人。相比之下，被指為「反猶言論」背書而引發軒然大波的馬斯克，卻遭遇墻倒眾人推。

 

拜登加入Threads後短短一小時「吸粉」200萬。


　　事緣上周三（15日），就一篇聲稱猶太社區推動「對白人的仇恨」的帖子，他在X回應稱，「你說出了事實的真相」，隨即被白宮批評為「令人憎惡地宣揚」反猶太主義，儘管馬斯克對此強烈否認。


　　就在周一（20日），白宮宣布在Meta旗下的Threads開設官方帳戶，同時加入的還有拜登、賀錦麗以及第一夫人、第二先生。7月才上線的Threads，曾創下短短5天一億註冊量的紀錄，但其後後繼乏力。數據顯示，Threads上月活躍用戶約3300萬，遠低於X的2.45億。但拜登加入Threads後短短一小時「吸粉」200萬，似有助扎克伯格令Threads未來數年突破10億用戶大關的野心。

特斯拉董事會遭施壓

　　在人工智能、社交媒體領域分別跟奧特曼、扎克伯格「不咬弦」，馬斯克自去年10月收購X至今，該平台來自美國的廣告收入，幾乎每月都錄得按年逾50%跌幅。他的最新「反猶言論」再遭致蘋果、IBM、迪士尼、派拉蒙等巨頭公司暫停投放廣告的抵制。

 

馬斯克的「反猶言論」再遭致蘋果、IBM、迪士尼、派拉蒙等巨頭公司暫停投放廣告的抵制。


　　為了反擊，X昨日向左傾非盈利媒體監測機構Media Matters提起訴訟，指稱其故意惡意製作圖像，將廣告商帖子跟白人主義內容並列，以驅使廣告商離開X平台。風波最新發酵至特斯拉的數位機構小股東，齊呼籲特斯拉董事會暫停馬斯克的首席執行長職務，以對沖言論對特斯拉品牌的影響。不過，鑑於馬斯克為特斯拉最大股東，持有近13%股份，地位遭撼動的可能微乎其微。


　　盡管深陷風波，但最耐人尋味的是，無論是OpenAI、奧特曼還是微軟，都選擇第一時間在X平台發表最新動態，而馬斯克本人更以1.63億粉絲位列最受關注帳號之首，超越扎克伯格在臉書的1.19億。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

147.200

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 147.300
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.000
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.880
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.800
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.600
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 103.000
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 164.000
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

展覽《水瓶座：潘朵拉的瓶子》：若沒經歷過無光的時刻，就感受不到光是多麼閃耀 1
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton手袋加價！5大漲價手袋一覽：人氣CarryAll MM、NéoNoé MM加多少？大熱Boulogne突破$2萬元？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金