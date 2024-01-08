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【FOCUS】「十壺九蓋」不濟，中植帝國坍塌

08/01/2024

　　當安邦系、明天系、海航系、恒大系紛紛隕落，有「中國版黑石」之稱的中植系，周末以「明顯缺乏清償能力」為由，跳過債務重組，直接申請破產清算。中植系跟明天系一樣同頂「金控帝國」光環，但相比後者的風險資產相繼獲接管、接盤，帶頭大佬肖建华亦伏法判監13年，中植創始人解直锟早於2021年已離世，留下天量級資金「窟窿」如何避免火燒連營的重重謎團。


「圈錢」大法猶勝明天系


　　明天系跌倒於股市，中植系爆雷於樓市？但在探究何解「高樓起，宴賓客，樓塌了」之前，首先要問自曝資不抵債逾2000億元（人民幣．下同）的中植集團，最初發跡錢從何來。如果說明天系於2010年起7年間，向社會大眾非法吸收資金3116億元觸目驚心，那麼中植系的「圈錢」大法隨時有過之而無不及。

 

中植系的「圈錢」大法，相比明天系隨時有過之而無不及。


　　據中植系的核心融資平台－－中融信託披露，截至2022年底，受託管理的資產總規模高逾7857億元；其信託產品銷售文件顯示，起投額往往高達100萬元甚至300萬元，參考年化報酬率高逾8%。此外，中植系旗下服務高淨值人群的恒天財富，有資管計劃標榜預期年化收益率高達11%
，僅2021年上半年就新增資產配置規模近1055億元。


　　通過中融信託為首的信託、壽險、財險6家持牌金融機構、中海晟融為首的5家資管公司、恒天財富為首的4家財富管理公司，源源不斷吸資的中植系，建立起龐大的影子銀行版圖，並廣泛涉獵地產、股權、礦產等投資。


「地產金主」倒在寒冬下


　　肖建华由「北大神童」到「股壇大鱷」的傳奇令人津津樂道，東北小興安嶺印刷工人出身的解直錕，亦有「地產金主」之稱。從斥資5.7億元拍得「賈布斯（賈躍亭）」的樂視大廈，到33.12億元接盤爛尾樓中弘大廈；從支持恒大收購萬科股權，到力助佳兆業復牌；更廣泛馳援陽光城、融創、世茂、華夏幸福等開發商。

 

東北小興安嶺印刷工人出身的解直錕，亦有「地產金主」之稱。


　　倘若房價延續漲勢，中植系以信託資金為房企提供融資，進而賺取開發商承諾年化股權（名股實債）回報，和信託資金成本之間的息差，可謂穩賺不賠。只不過內房銷售自2021年見頂後急轉直下，房企爆雷不斷令中植系「十個茶壺九個蓋」的資金騰挪遊戲難以為繼。而其在資本市場以「PE+上市公司」的財技操作，試圖享受股權增值收益和PE投資收益，卻最終「炒股炒成ST股東」亦如出一轍。


　　因時勢紅利而崛起的明天系、海航系、恒大系、中植系，紛紛倒在潮水退去後，應了那句「出來混遲早要還」，從資本帝國到公共財政，都沒有例外。

 

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