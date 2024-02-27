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【FOCUS】學華為有進益，理想扭虧為盈

27/02/2024

　　崩盤的鋰價、盈利的理想，如同新能源車行業種種盛極而衰、否極泰來劇本的寫照。中國造車三大新勢力之一的理想（02015）周一（26日）晚放榜，去年淨利117億元人民幣，一吐連續5年虧損的「烏氣」，股價今早最多飆逾兩成。本周五（3月1日），理想將借春季發布會打響「2024產品大年」頭炮，也意味新能源車「淘汰大年」從狼來了到真近身。


升級矩陣型組織，助毛利和爆款


       2022年虧損（20.12億元）按年擴大逾五倍的理想，2023年淨賺117.04億元，到底做對了甚麼？秘訣就在「毛利+爆款」，其中毛利被公司創始人李想稱作「血液」，指要達到20%以上才能保障長期健康發展。單看第四季，理想實現交付量13.18萬輛，貢獻全年37.6萬輛的35%，毛利率升至23.5%，跑贏第一梯隊的比亞迪和特斯拉。

 

理想將於3月1日正式發布首款MPC純電MEGA。


      至於爆款，除了單日銷量破千、單月銷量破兩萬的L7（5座SUV）車型，理想將於3月1日正式發布首款MPC純電MEGA，可實現充電12分鐘續航500公里，目標直指「50萬元以上車型銷量冠軍」。


      以上成功，得益於理想經典車型ONE遭問界M7打殘後，2022底開啟由垂直職能組織向華爲式矩陣型組織的升級。「矩陣型組織」最大特點是確保全流程管理質量，其中最核心的兩大流程包括IPD（Integrated Product Development，集成產品開發）和IPMS（Integrated Product Marketing & Sales，整合產品行銷與銷售）。李想就指，IPD讓理想的成功從偶然變成必然。

 

競爭入「血海」 ，布局5C充電網

 

      組織學華為，理想的戰略亦頗似任正非所言「集中火力」，聚焦中高端「大家庭」。相比「低價為王」的叢林法則，李想於昨晚財報會議上明言，未來5年都不會推20萬元以下的車型。針對有質疑理想為何不做跑車、皮卡、運動轎車等，而只做家庭用戶，他指，到2030年，售價20萬元以上家庭車市場只需「吃到35%」，就是萬億元規模市場，若再拿下一些海外市場，就能超越iPhone全球營業額。

 

理想正野心勃勃布局全國最大的高速5C超級充電網絡。


     對於2024年，小鵬汽車創始人何小鵬本月中就稱，今年是中國汽車品牌進入「血海」 競爭的第一年，也是淘汰賽開打的第一年；李想亦最新指，到今年第四季，20萬元以上新能源車市場將呈現頭部三個品牌市佔率70%的結果，「和智能手機沒區別」。


      如何迎戰汰弱留強大潮？除了各方大展神通的智能駕駛，更高充電速率的5C電池或是下一個賽道。計劃下半年推出3款純電車型的理想，正野心勃勃布局全國最大的高速5C超級充電網絡，實現充電12分鐘續航500公里。當用戶最關心的長途出行里程焦慮得以解決，誰的需求最可能井噴？

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2024 19:31
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