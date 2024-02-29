【FOCUS】比特幣-黃金-鈾，蹺蹺板遊戲登場

單月狂飆逾四成的比特幣，周三（28日）終企上6萬美元上方，市值更一度超越「科技七雄」之一的Meta。新一輪漲勢得益於1月中上市的十餘隻現貨ETF的資金流入帶動「買氣」，亦有憧憬四年一度「減半（Halving）」效應下的供應緊縮。而在蹺蹺板的另端，黃金ETF遭遇持續資金流出，過去一年高歌猛進的鈾礦公司、實物鈾ETF亦畫風逆轉。



「減半」在即，兩年多來重上6萬關



水漲船高，對資產價格亦如是。隔夜比特幣、現貨ETF聯袂大爆發，前者逾兩年來首次突破6萬美元，高見6.4萬美元；後者單日成交量爆炸式攀升至76.9億美元紀錄新高，其中最熱門的貝萊德旗下iShares Bitcoin Trust，單日淨值漲近6%，持有比特幣的市值突破80億美元。



歷史走勢顯示，比特幣在過去三次（2012年、2016年、2019年）「（礦工開採比特幣於每個區塊可獲得的獎勵）減半」前，總是出現反彈行情。而今次多了現貨ETF加持，有望刷新2020年12月以來最大單月漲幅。



資金突然湧入，除了短期持有者利潤飆升，刺激FOMO（Fear Of Missing Out, 害怕錯過）心態，機構「巨鯨」的資金騰挪亦推波助瀾。持有逾19萬個比特幣的上市公司MicroStrategy，本月15至25日曾以1.55億美元買入3000個比特幣；已遞交上市申請的Reddit亦披露，持有比特幣、以太幣。



黃金ETF資金連8月流出，鈾畫風轉



相比比特幣現貨ETF連續4周錄資金流入，全球黃金ETF截至1月卻已連續8個月錄資金流出，儘管兩項資產類別資金一進一出未必直接相關，但有「金甲蟲」之稱的黃金大好友Peter Schiff就稱，比特幣稱不上「數碼黃金」，但卻是做空黃金的數碼方式。



有分析師甚至預計，比特幣現貨ETF管理的資產總額（AUM），有望在兩年內超越黃金ETF。鑑於此，摩根士丹利據報正評估將比特幣現貨ETF添加至其經紀平台。



另一反向觀察來自被稱為比特幣另類對手的鈾，鈾現貨價格過去一年高歌猛進，但自本月初創下2007年以來新高後，至今已回吐約一成；全球第二大鈾礦商Cameco的股價、全球最大的現貨鈾基金Sprott Physical Uranium Trust SRUUF，亦在本月初創下歷史高位後，分別回撤近21%、17%。



以太幣ETF待闖關，鈾隨時重拾漲勢



無論是否巧合，比特幣看起來仍是眼下最炙手可熱的交易，但有三大風險需留意。第一是，市場會否就「減半」再次「sell the news」，以及美國證交會(SEC)可能在5月批准以太幣現貨ETF。過去一周，以太幣價格同樣飆升逾17%，市值突破4100億美元，約是比特幣的三分一。



第二是，黃金看漲期權的隱含波動率再次觸及歷史最低水平之一，上一次為2019年中，金價其後數年累計上漲了75%。



第三是，另類對手鈾隨時重拾漲勢，因去年底於美國眾議院通過的俄鈾進口禁令法案有望在參議院通過，俄羅斯為美國第四大鈾供應國，禁令雖明言可於2028年1月前豁免執行，但俄羅斯或祭出報復措施。



儘管有分析師押注比特幣今年有望突破10萬美元，但從隔夜價格因Coinbase「用戶餘額為零」烏龍事件一度半小時內暴瀉逾4千美元看，玩的就是心跳。

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