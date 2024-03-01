【FOCUS】官方PMI一冷一熱，小企業暗湧續增

春節錯位效應下，中國2月官方製造業、非製造業PMI一冷一熱－－前者按月跌0.1個百分點至49.1，連續第5個月低於榮枯線；後者按月升0.7個百分點至51.4，錄5個月最高。數據符合預期，但經濟整體運作平穩之下，小企業面臨的暗湧正愈來愈大。



市場需求疲軟最大痛點



國家統計局周五（1日）揭盅經濟先行指標，由於春節8天假期的季節效應，製造業PMI的五大分類指數（生產、新訂單、原物料庫存、從業人員、供應商配送時間）均低於榮枯線，意味全數表現較1月收縮。

非製造業PMI按月升0.7個百分點至51.4，錄5個月最高。



時值周四（29日）中央政治局會議要求，「大力推動現代化產業體系建設，加速發展新質生產力」，處於傳統生產淡季的製造業，難掩大型企業生產、新訂單連續第10個月擴張，高技術製造業亦連續第4個月擴張。



但更值留意的，是連續第11個月位於收縮區間的小型企業PMI，最新錄46.4的8個月最低。北京大學最新調查報告亦顯示，市場需求疲軟持續成為小微經營者最大痛點且壓力加劇，而去年第四季應收帳款均值10萬元，佔季度營收比例高達67%，折射近日曝出的「貴州女企業家向地方政府討工程款陷尋釁滋事被批捕」事件僅冰山一角。



中金籲中央加槓桿萬億



小微企業被稱為國民經濟的「毛細血管」，亦是就業蓄水池，除了面臨需求不足、應收帳款，另一難題則是融資難、融資貴。北大報告顯示，其通過線上、線下貸款獲得融資的年化利率分別為8.9%、6.2%。

積極的財政政策如何「適度加力」，勢是下周兩會的焦點。



鑑於此，儘管中國高技術製造業、汽車業等投資和生產如火如荼，但產能過剩、需求不足等始終如影隨形，對此，從中央到地方紛紛出招，包括中央財經委拍板實施大規模設備更新和消費品以舊換新，深圳推出24項措施促進汽車出口，包括支持車企在深製造基地生產出口車型、打造二手車出口企業集群等。



然而，解決資金效率、提振小微及家庭部門勢是繞不過去的門檻，尤其是據內地頂級投行中金測算，2020年至2023年間，企事業單位新增的42.6萬億元中長期貸款中，並未完全流向實體投資，而是通過定存再度回到銀行體系，或用於已有債務的利息支出。



那麼如何推動私人部門開啟信用擴張、拉動投資回報率上升？中金提出，中央加槓桿5-6萬億元以令財政脈衝重回高點。積極的財政政策如何「適度加力」，勢是下周兩會的焦點。

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