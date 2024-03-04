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【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟

04/03/2024

        被戲稱為「美國經濟兩大支柱」的樂壇天后Taylor Swift（另一為英偉達），周六（2日）晚7時，在5.5萬粉絲沸騰的倒數聲中亮相新加坡國家體育場，引爆東南亞「Swiftonomics」效應之餘，同時加持獅城傾15年打造的「亞洲盛事和娛樂之都」宏圖。


　　隨著新加坡部長自曝早在2023年2月就親赴洛杉磯面晤Taylor Swift的巡演主辦方及經紀人，最終敲定此一令泰國、菲律賓「飲恨」的獨家協議，對聲稱「巨星會否來港屬商業決定」的港府問責官員有何啟示？


天后旋風或吸金高達五億新幣


　　門票、酒店、飲食、交通、服裝……天后駕臨「開騷」，從拉斯維加斯到芝加哥，從亞特蘭大到波士頓，相關業者無不因「Swiftonomics」賺得盆滿鉢滿，就連美聯儲去年7月的褐皮書，亦提及「儘管地區旅遊業整體復甦緩慢，但5月是費城酒店收入自疫情爆發以來最強勁的一個月，此在很大程度得益Taylor Swift演唱會。」

 

Taylor Swift周末再開啟東南亞唯一一站新加坡的六場大秀。

 


　　而繼天后The Eras世界巡迴演唱會2月在東京連開四場，據報帶來341億日圓（約17.8億港元）的經濟效益後，周末再開啟東南亞唯一一站新加坡的六場大秀，坊間估算將為這個人口不足600萬的小島，帶來高達5億新幣（約29億港元）的收益。


部長率團叩門，提早收回場地


　　何解新加坡能在芸芸東南亞眾國中獲天后獨眼垂青？除了Taylor Swift的外婆、母親曾在星洲或旅居、或成長，最重要的還屬獅城的硬件優勢和策略介入。不計名列前茅的治安、高效發達的交通，僅是今次舉行演唱會的國家體育場，早自2022年12月起，就由新加坡體育局接管（之前以PPP形式運營），並由官方背景的KASM負責運營，以獲得更大的控制權和靈活性。

 

新加坡旅遊局明確打造「亞洲盛事和娛樂之都（Events and Entertainment Capital of Asia）」。　 

 


　　此只是獅城政府的「遠慮」之一，早在2009年，新加坡旅遊局(STB) 就提出2015年旅遊業願景，明確打造「亞洲盛事和娛樂之都（Events and Entertainment Capital of Asia）」。　  


　　而緊接收回國家體育場，新加坡文化社區和青年部長Edwin Tong就率領包括體育局、KASM等的代表團，赴洛杉磯與The Eras巡迴演唱會的主辦單位AEG及Taylor Swift的經紀人面談，並於去年5月簽署協議，6月對外公布，7月公開售票。

 

軟實力行銷需重差異化稀缺性


　　「親自叩門」之外，政府不遺餘力招徠國際巨星形成規模效應亦功不可沒。在Taylor Swift之前，英國搖滾樂團Coldplay剛剛在當地舉行6場演唱會，逾20萬張門票被搶購一空；接下來4月，包括R&B巨匠Bruno Mars、韓國男團EVNNE、韓國女團ITZY、美國搖滾樂團Incubus等都將陸續開騷。

 

香港「藝術三月」將聚焦一系列文化藝術盛事，打造品牌效應。


　　若再加上現身Taylor Swift觀眾席的韓國女子天團BLACKPINK、荷里活新星Barry Keoghan等名流，響徹樟宜機場和國家體育場外的主題音樂會，引發熱議的新加坡露天美食和鷄飯、kopi咖啡，軟實力行銷不容小覷。Edwin Tong就指，政府並非「只為經濟回報」而達成交易，「對我們來說，獲得社會回報同樣重要。」


　　從早前掀起全城熱話的球王訪港，到如今引發東南亞狂熱的天后開騷，激發非本地遊客對主辦城市的興趣和美譽，令其擲下真金白銀體驗世界級表演的氛圍，凸顯政府親自下場重要性；而欲跑贏爭奪注意力的競爭，差異化、稀缺性原則不可或缺。本港隆重登場的「藝術三月」，免費派雪糕、搭天星小輪贈興之外，會否有更多驚喜？

 

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