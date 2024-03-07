【FOCUS】中國出口大放異彩，貿易壁壘山雨欲來

商務部部長王文濤周三（6日）「偷步」披露，中國首2月人民幣計出口按年增10.3%；海關總署周四（7日）再揭盅，以美元計按年增7.1%（預期：1.9%），一掃去年全年跌4.6%的頹風。出口開門紅，固然有去年同期的低基數效應（-6.8%），但細看重點商品分項，首2月汽車（包括底盤）出口錄83.1萬輛，而比亞迪旗下滾裝船「探索者一號（Explorer No.1）」周一（4日）在德國不來梅港卸下約3000輛汽車，正引發歐盟嚴陣以待。



增速大勝預期，惟低價揮之不去



中國經濟開年成色幾何，「三架馬車」之一的出口率先放榜。首2月進出口總額6.61萬億元人幣，刷新歷史同期新高；面對外需下滑壓力山大，美元計出口大勝市場預期，錄5280.1億美元，其中對美國出口繼去年12月錄一年半來首次增速轉正後，再增5%至逾734億美元。



細看重點商品分項數據，背後訊號有憂有喜。早在去年底，有機構就測算中國出口商品有七成錄單價走低，整體出口價格降幅或達20%。海關總署最新數據顯示，首2月出口按年錄「量升價跌」的類別，包括稀土、鋼材、手機；而「出口量」升幅大幅跑贏「出口額」升幅的類別，包括箱包、鞋靴、家電等，或意味部分企業以低價策略打開海外市場。



汽車出口續勁，比亞迪重貨抵德



至於有「新三樣」之稱汽車出口，繼去年全年錄522.1萬輛新高後，首2月錄83.1萬輛，按年增逾兩成；不過若粗略以總額除以總量計，出口單價較去年12月走低2%。中國汽車卓越技術及高性價比，1月曾引發特斯拉執行長馬斯克直言，「如果不建立貿易壁壘，他們幾乎將擊敗（demolish）全球大多數汽車公司。」

比亞迪首隻滾裝船「探索者一號」，兩天前在德國不來梅港卸下約3000輛汽車。



無獨有偶，1月初自深圳出發的比亞迪首隻滾裝船「探索者一號」，兩天前在德國不來梅港卸下約3000輛汽車，包括純電轎車「海豚」，勢進一步擴大在歐洲這個老牌汽車大陸的佔有率。數據顯示，截至去年底，中國品牌在西歐純電車市場的佔有率為9.3%。



比亞迪並表示，計劃未來兩年內將滾裝船數量增加至8隻，以擴大汽車出口能力，緩解運力短缺問題。除了確定在匈牙利建廠、考慮在墨西哥建廠，其位於巴西的生產基地預計今年底至明年初投產。



歐盟認定補貼，或開徵額外關稅



身爲中國純電車最大進口方（近40%）的歐盟，本周最新表示，已有「充分證據」證明從中國進口的新型純電動車獲得了補貼，形式包括直接撥款、稅收減免或以低於市場的價格提供商品或服務，並警告將對此車徵收額外關稅。

西方宣戰中國車亦面臨複雜權衡，最大阻力之一正是熱衷以低價購買高品質商品的消費者。



而在尚未大規模進口中國純電動車的美國，總統拜登2月已指示商務部對進口中國汽車潛在的國家安全風險進行調查，全美製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）則警告，應努力阻止中資企業借在墨西哥生產汽車和零件而受惠北美自由貿易協定（NAFTA）。



若加上特朗普預告，一旦當選，將對中國商品加徵高達60%關稅，貿易壁壘兵臨城下，但對布魯塞爾和華盛頓來說，宣戰中國車亦面臨複雜權衡，最大阻力之一正是熱衷以低價購買高品質商品的消費者。

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