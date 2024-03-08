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【FOCUS】國情咨文如連任宣言，未來8月考驗拜登

08/03/2024

　　剛剛塵埃落定的「超級星期二」，令美國2024大選再現「白髮對決」駛入直路。民調持續處於劣勢的拜登，儘管暫獲「預測從未出錯」的歷史學教授李奇曼(Allan Lichtman)看高一線，但如何擺脫「老邁懵懂」標籤、鎖定基本盤、取悅搖擺州，當地時間周四（7日）晚黃金時段登場的總統國情咨文，注定是鋼絲上跳舞。


「不能只在勝利時才愛國」


　　當77歲的特朗普的初選路，接連獲得來自黑利、最高法院的綠燈，迫不及待向81歲的拜登，發出「隨時隨地」辯論的戰書，拜登選擇借任內第三份國情咨文，一邊發出「連任宣言」，一邊不點名道姓地反擊。

 

【FOCUS】國情咨文如連任宣言，未來8月考驗拜登

民主黨女議員以白衫支持拜登捍衛生育權利。(AP)


　　在吹捧經濟成就之前，拜登直斥「前總統」鼓勵俄羅斯對國防開支未達標的北約成員國「為所欲為」的言論，「令人憤慨、危險、不可接受」；並再次舊事重提2020年1月6日的國會山莊騷亂，稱其為「最黑暗的日子」，一句「你不能只在勝利時才愛你的國家」，引發民主黨議員集體起立喝彩。


　　作為驢象兩黨涇渭分明的政見之一，亦是今次拼連任的一大重點——捍衛墮胎權，拜登罕有直接警告現場在座的最高法院6名大法官，「女性並非沒有選舉權或政治力量，你們很快就會意識到」。目前，除了西海岸、東北部的藍州，有21個州禁止或限制墮胎，被民主黨斥為損害生育自由，並將婦女生命置於危險之中。


「現在和將來都是軟著陸」


　　捍衛墮胎權是民主黨爭取女性選民的「王炸」之一，而對於普羅美國人最關心的經濟問題，儘管通脹緩和、失業低企、股市新高，但自2021年12月以來，關於拜登處理此議題的支持率從未突破40%大關。

 

【FOCUS】國情咨文如連任宣言，未來8月考驗拜登

拜登國情咨文指，美國經濟令全世界羨慕，「現在和將來都是軟著陸」。(AP)


　　拜登國情咨文就指，美國經濟令全世界羨慕，「現在和將來都是軟著陸」；吹捧自己任內創造了1500萬新職位，種族貧富差距是20年來最小。他並指摘特朗普任內增加的國債債務比任何總統都高（約7.9萬億美元或39% VS 拜登任內已增6.6萬億美元或24%），揚言要向億萬富翁徵收最低25%的稅率，將企業最低稅率提高到至少21%。


　　對於中國，他重申「我們希望競爭，而不是衝突」；對於俄羅斯，他指「不會向普京屈服」；對於加沙，他強調「唯一持久的解決方案是兩國方案」。


「神預測」暫時看高拜登一線

 

　　歷時77分鐘的演講，迅速獲自由派「喉舌」《紐約時報》評論為「充滿活力、具對抗性、高歌猛進」；《華盛頓郵報》亦指，拜登罕有首次在國情咨文提及「胎兒」、「三K黨」等字眼，形容是跟共和黨較量。不過，特朗普就揶揄指，「重點是他（拜登）撐過全場，還在呼吸，不用給他穿上束身衣抬出去」。

 

【FOCUS】國情咨文如連任宣言，未來8月考驗拜登

《紐約時報》評論拜登的演講「充滿活力」。(AP)


　　眼見距離投票日僅剩8個月，自1984年起預測美國總統大選從未走眼的李奇曼上月就指，在其13項被稱為「白宮鑰匙」的預測指標中，拜登暫以5領先特朗普的3，包括現任總統、黨内提名無遇挑戰、長期經濟趨勢有利、對國家政策產生重大影響、挑戰者特朗普並非國家英雄；而特朗普的則包括共和黨把持眾議院多數、拜登無個人魅力、本屆政府未取得重大外交政策或軍事成功。


　　若以另外5項懸而未決的指標看，拜登連任的重點勢包括確保短期經濟不會衰退、政府不出現重大醜聞、外交軍事政策不出現重大失誤、美國社會不出現持續動盪等，易耶？難耶？

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