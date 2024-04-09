  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興

09/04/2024

        自最高層開年吹響反腐「不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」的衝鋒號，中紀委周一（8日）晚公布，將對34家機構展開二十屆第三輪巡視，其中包括一行兩會、五大國有行、兩大交易所等17家金融機構。耐人尋味的是，央視周二（9日）晚黃金時段將開播40集大劇《城中之城》，主題正正是金融反腐。


覆蓋17家金融機構


　　中國頂級官媒央視的黃金時段劇集，從「上甘嶺（抗美援朝）」到「黃河絕戀（二戰美國飛行員與中國女軍醫故事）」，從「繁花（改革開放初期上海縮影）」到「追風者（民國背景金融諜戰）」，乃至今晚開播的以陸家嘴金融圈為背景的《城中之城》，無不是「呼應當下時代」。

 

【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興

 


　　而繼2011年9月中紀委對25家金融機構展開十九屆第八輪巡視，隨後中行原黨委書記、董事長劉連舸，光大集團原黨委書記、董事長李雪鵬、唐雙寧等紛紛落馬，最新巡視將再次進駐17家金融機構（今次未包括四大AMC、中投公司、國開行、農發行、光大集團、人保集團），並新增金監總局、社保基金理事會，深挖政商勾連、資本逐利線索，料是巡視重點之一。


　　事實上，早在3月全國兩會閉幕後，中紀委公布對退休已8年的國開行原副行長李吉平的受查消息，即已顯現今年在資金密集的金融機構深化反腐的風聲。


劇情展示嚴峻現實


　　除了資金密集領域，資源密集領域亦是反腐重點，今次巡查將範圍擴大至發改委、統計局、能源局、財政部、海關總署、商務部、住建部、糧食和物資儲備局、全國供銷合作總社等，　亦是呼應開年中紀委全會公報提及的基建工程、能源、糧食購銷、統計等領域腐敗問題。

 

 

【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興

 


　　所謂無巧不成書，2024年中央巡視大幕初啟，央視即上畫金融反腐連續劇《城中之城》，講述陸家嘴「深茂銀行」支行行長、審計主任、職場新手和地產大佬、信託老總、財務公關之間的正反派鬥法，其中，挪用融資款項、私募兌付違約、包裝公司上市、暗渡地下錢莊等劇情，無不跟現實中的金融腐敗息息相關。


　　劇情揭示銀行在「風險管理」和「自身發展」之間艱難平衡之外，反派地產大佬一番「如果老天爺認真起來，誰都跑不掉」的警告話語，更正正道出金融反腐的嚴峻複雜。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01693

璋利國際

0.067

異動股

02281

興瀘水務

0.540

異動股

02459

昇能集團

2.100

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01693 璋利國際
  • 0.067
  • 02281 興瀘水務
  • 0.540
  • 02459 昇能集團
  • 2.100
  • 09890 中旭未來
  • 30.000
  • 03848 浩森金融科技
  • 0.530
股份推介
  • 03669 永達汽車
  • 2.210
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 108.900
  • 目標︰$120.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.850
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.600
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 305.000
  • 00005 滙豐控股
  • 63.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00001 長和
  • 38.350
  • 00939 建設銀行
  • 4.880
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 4.980
  • 目標︰$6.80
  • 03808 中國重汽
  • 21.800
  • 目標︰$26.35
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.860
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

09/04/2024 16:35  《盤後部署》恒指萬七關得而復失後市料整固，華潤醫藥上望6元

09/04/2024 17:01  恒生銀行(00011)計劃回購不多於30億元股份

09/04/2024 18:00  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購328萬股

09/04/2024 18:01  國泰：去年業績亮麗是由於供求失衡，期望9個月內增至90個航點

09/04/2024 11:45  余偉文：過去5年本港存款每年均錄增長，累計增21%

09/04/2024 17:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒３３億元，買中國有色礦業沽滙控

09/04/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】摩通評中港地產股，唱好恒地唱淡九置，降世茂目標

09/04/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３１１，兩個月至三個月均微軟５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 字節膺全球最有價值獨角獸，3月汽車產銷出口創新高新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 創興3月個定存見5厘高息，渣打6個月4.08厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價連續第7日創歷史新高，招金獲花旗升目標可看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙局大拆解｜Telegram大量騙局出現？你錄句音都分分鐘出事！｜AI錄音再呃你身邊朋友
人氣文章

風水蔣知識

風水術數：俗語「逢九必衰」真唔真？從國家大事、歷史時間線解說！九字尾年份必有大事發生、大轉變？古人如何推算？睇土木相會、相沖！ 1
人氣文章

辦公室政治．潘少權

職場30年｜開會只是走過場？點解搶住發言、默不作聲都被視為野心勃勃？30年才悟出一點開會文化
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

東京視覺新衝擊：從「麻布台之丘」的前世、今生與遠景，看未來型城市綜合體
人氣文章

Fashion

CHANEL手袋廣告電影：Brad Pitt、Penélope Cruz重現愛情經典！關於11.12手袋的5件事：首個使用皮穿鏈、雙C Logo的手袋就是它 2
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

蘇打綠《二十年一刻》香港演唱會：在四季變換之間，只要擁有過一刻便已足夠
健康好人生 Health Channel
人氣文章
紅麴的功效 | 日本小林製藥紅麴保健品疑致5人死亡＋近160人腎衰竭！紅麴菌素K有助降血壓、膽固醇？服食過多或過少都唔好！如何挑選紅麴保健品？新文章
人氣文章
月經經痛食止痛藥治標不治本！針灸、按壓穴位可緩解？月經5大FAQ：紅棗水、薑茶應幾時飲？40歲現停經症狀可能因為這件事新文章
人氣文章
子宮肌瘤 | 40歲以上女性一半患子宮肌瘤！邊4類人士易中招？醫生：這幾類食物少吃、少飲咖啡新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 20:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事09/04/2024
神州經脈 | 字節膺全球最有價值獨角獸，3月汽車產銷出口創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金