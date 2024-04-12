  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

12/04/2024

　　訪華敲打「廉價進口貨」的美國財長耶倫，周二（9日）剛結束行程，海關總署周五（12日）下午公布數據顯示，3月美元計出口表現大遜預期，但汽車出口仍在西方渲染產能過剩「衝擊2.0」聲中逆勢放閃。


3月出口意外大跌，惟汽車出口新高


　　資本支出強勁的製造業、強於預期的出口，剛剛令大摩、高盛雙雙上調中國全年增長預測。繼首2月大超預期增7.1%後，3月按年轉跌7.5%（預期：-2%）。增速大幅放緩既有高基數效應，又有玩具、箱包、服裝、燈具、鞋靴等勞動密集型產品外需回落，出口額按年分別跌25%、28%、23%、32%、31%。　

 

【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

3月玩具、箱包、服裝、燈具、鞋靴等勞動密集型產品出口按年倒跌。(AP)

 

　　不過，遭耶倫訪華點名的三大「產能過剩」行業之一的新能源汽車業，乘聯會周二（9日）曾公布，3月出口按年增71%至12萬輛；下午海關數據則指，3月包括電動車的整體汽車出口49萬輛，刷新單月紀錄，按年增逾26%。


虧本賣車成「原罪」，佔比難言傾銷


　　耶倫訪華時就指，中國政府大力支持新能源汽車等產業，但內需疲軟，令行業出現過度投資，低價商品傾銷全球，可能扼殺別國的重要產業。中國新能源車企多如繁星，江湖地位如華為智界S7、小米SU7，全不諱言「虧本賣車」，即使是穩定盈利的比亞迪，年初亦大幅下調Atto 3德國售價最多15%至4萬歐元以下。而此正正成了西方眼中的「原罪」。

 

【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

中國新能源車企多如繁星，且不諱言「虧本賣車」；圖為小米汽車自動生產線。


　　不過，若看中國汽車出口於整體產量的佔比，以3月為例不到兩成(18.5%)，遠低於德國、韓國的近75%以及日本的近50%，「傾銷」之說顯然不成立。


新興領域關係國安和軍事鬥爭主動


　　既然如此，何解歐美乃至印度、巴西、智利等發展中國家對中國製造業的戒心日益發酵？玄機就在戰略新興產業背後的國家利益。


　　回看15世紀葡萄牙、西班牙憑造船業成為海上霸主，18世紀英國憑蒸汽機成就日不落帝國，20世紀美國憑電腦和信息技術成就頭號強國，無不是抓住了戰略新興產業的發展機會。據中國「十四五」規劃，新能源汽車、高端裝備、新一代信息技術等戰略新興產業增加值佔GDP比重，將由2022年13%續升至明年的17%，而最高層上月更明言，「新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係我國經濟社會高品質發展，關係國家安全和軍事鬥爭主動」。


西方雙標，停止刺激投資恐墮陷阱


　　此外，過去作為中國經濟引擎的房地產業幾近熄火，需求收縮、預期轉弱仍未扭轉，以刺激投資來創造需求、穩定增長，被視為眼下「次優」的政策選項（最優為收入分配改革）。

 

【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力

中國以刺激投資來創造需求、穩定增長，被視為眼下「次優」的政策選項。


　　倘若中國真的按西方「建議」，在國民收入、消費信心暫難明顯改善之際，停止刺激投資、收縮產能，勢必引發通縮預期惡化及大面積失業潮。更何況，相比西方指摘中國政府巨額補貼新能源產業，拜登一手炮製的通脹法案，對本土新能源產業的補貼至少達3000億美元計。


　　中國於新能源等產業的比較優勢，陷入地緣角力的風眼，所謂「沒有產能，就不能改變世界」，儘管貿易壁壘、新關稅戰山雨欲來，但中國推進新質生產力的決心不容動搖。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01412

雋思集團

1.900

異動股

02020

安踏體育

85.150

異動股

01630

建成控股

0.028

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 37,983.24
    -475.84 (-1.237%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,123.41
    -75.65 (-1.455%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,175.09
    -267.10 (-1.625%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌223.755
變動率︰-4.001%
較港股︰-1.95%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌30.252
變動率︰-6.424%
較港股︰-1.30%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌47.710
變動率︰-6.633%
較港股︰-1.83%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.474
變動率︰-7.107%
較港股︰-1.09%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌11.480
變動率︰-6.132%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.240
變動率︰-6.345%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.120
變動率︰-6.364%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.110
變動率︰-9.347%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌35.690
變動率︰-5.155%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌2.650
變動率︰-5.357%
JPM
摩根大通
按盤價(USD)︰跌182.790
變動率︰-6.468%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌245.750
變動率︰-6.562%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/04/2024 08:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/04/2024 08:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01412 雋思集團
  • 1.900
  • 02020 安踏體育
  • 85.150
  • 01630 建成控股
  • 0.028
  • 00209 瀛晟科學
  • 0.058
  • 01299 友邦保險
  • 48.600
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.560
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.330
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 69.000
  • 目標︰$80.00以上
  • 03669 永達汽車
  • 2.110
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 110.800
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 48.600
  • 00700 騰訊控股
  • 309.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.650
  • 00005 滙豐控股
  • 63.800
  • 00001 長和
  • 37.250
報章貼士
  • 00062 載通
  • 8.910
  • 目標︰--
  • 01368 特步國際
  • 4.750
  • 目標︰$5.50
  • 01258 中國有色礦業
  • 6.710
  • 目標︰$7.17
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01638 佳兆業集團
  • 0.089
即時重點新聞

12/04/2024 16:28  《盤後部署》恒指回調下周初料反覆靠穩，領展收入穩目標價42元

12/04/2024 17:47  港交所：新庫存股份機制將於6月11日生效

12/04/2024 17:09  美團：料無人機業務5年內實現大規模商用，香港具發展空間

12/04/2024 17:37  《以舊換新》消費品以舊換新方案出台：安排資金支持汽車報廢換新

12/04/2024 17:30  騰訊(700)斥約10億元回購320萬股

12/04/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒４５億元，買中行沽安踏

12/04/2024 08:28  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至７８元，高盛看淡多隻內險股

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

12/04/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８３６３，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

商品 | 蕭猷華：商品價格強勢，美國通脹難落新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，美國或延後減息，一年期定存邊間高？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

前世與今生，從富麗華酒店到友邦金融中心新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

台劇《不夠善良的我們》5大看點！小三林依晨許瑋甯成情敵 / 編劇大有來頭 / 超多成人才懂金句 ！配樂由這位金曲歌后操刀
人氣文章

玩樂 What’s On

航空公司大比拼！10大最美味飛機餐排行榜公開︰國泰撼嬴大韓、ANA高居第4！邊間航空公司勁到有空中廚師？即睇十強名單
人氣文章

政經范局．范強

耶倫「舌尖上的中國」之旅 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌過後：想重建婚姻、回復從前的關係？除了「說愛」，如何才是「懂愛」？
人氣文章

Art & Living

從油畫、攝影到大型裝置，4個藝術展覽延續Art Month氛圍！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣抵吃澳洲名廚Long Lunch！皇帝蟹肉配魚子醬及海膽雪糕、招牌澳洲黑安格斯牛肉他他、30年不斷進化低溫油浸三文魚，$480四道菜兼無限添加，大滿足！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
職場抑鬱症症狀 ︳港男討論區呻每日現「亞抑鬱」狀態：日日唔開心！6大症狀即Check你有無職場抑鬱新文章
人氣文章
X疾病（上） 新文章
人氣文章
日本旅遊注意！日本21區水質PFAS超標！大阪府超出420倍！易潔鑊、化妝品、廁紙等均現PFAS？嚴重可影響生育、胎兒自閉及成年罹癌風險 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/04/2024
商品 | 蕭猷華：商品價格強勢，美國通脹難落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金