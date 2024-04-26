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【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對

26/04/2024

　　派息，不派息，that's a question。強勁的利潤、破天荒派息，推動谷歌母公司Alphabet周四（25日）盤後股價飆升。相比700億美元回購計劃，以及首季資本支出飆至120億美元，斥約25億美元支付股息無疑只是九牛一毛，但小小甜頭足以推動公司周五（26日）重返2萬億美元市值俱樂部。


六巨頭每股收益增長率料放緩


　　Facebook母公司Meta在2月宣布史上首次派息50美分，以及回購500億美元，令盤後股價一度狂飆15%；如今，「照辦煮碗」的谷歌亦宣布史上首次派息20美分，以及回購700億美元，刺激盤後股價直線上衝13%，一度企上180美元新高。

 

【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對

谷歌宣布強勁業績及史上首次派息，圖為執行長Sundar Pichai。


　　除了派息幾十年到逾十年不等的蘋果、微軟、英偉達，年初加入派息的Meta，以及最新的Alphabet，市場最新焦點落於從未派息的最後一隻科技股巨頭－－亞馬遜。


　　不過，派息為股東帶去現金流，被視作公司業務穩定成熟之餘，某程度亦被視作公司不再擁有高回報投資選項的標誌。瑞銀就最新下調上述6間公司的評級從「增持」至「中性」，原因是預計其每股收益增長率將從42%放緩至16%。


巴郡從不派息，Meta先飆後回


　　A股一眾從不派息的「鐵公鷄」企業屢遭中證監敲打，但令不少人意外的是，「股神」巴菲特旗下的巴郡亦從不派息（除了1967年的10美分）。對此，他解釋，一家盈利的公司可以通過多種方式分配收益，但首先應審查能開疆拓土、提高效率、擴大優勢的再投資的可能性。他甚至不諱言，想擁有股息，就直接出售部分股票，這樣會產生更高的複利。

 

【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對

「股神」巴菲特旗下的巴郡從不派息。


　　Meta、Alphabet相繼宣布啟動派息，或是在激烈行業競爭、巨額資本支出之下，拉攏投資者的策略；不過，即使Meta在2月2日宣布派息次個交易日股價飆升20%，但最新股價已較當天回吐7%。


股票總回報重要性勝過股息率
　

　　此外，從2020年初滙豐突宣布停止派息掀起千層浪，到萬科月初宣布上市以來首次停派末期息，觸發股價暴跌，都足見一旦啟動派息，清晰、一致、可預見的原則就至關重要。

 

【FOCUS】谷歌撒糖派息，惟股息非絕對

對投資者而言，核心原則仍是股票總回報遠較股息率重要。


　　成長股投資者之父費雪（Philip Fisher）就形容，想經營一家成功的餐廳，可以提供招牌漢堡，亦可以中餐為特色，但不要指望在兩者之間隨意切換並留住其中任何一個食客，說明反覆無常的股息政策只會趕走潛在的投資者。


　　財力雄厚的科技股巨頭以小小零頭派息固然皆大歡喜，但對投資者而言，核心原則仍是股票總回報遠較股息率重要。

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