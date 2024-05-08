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【FOCUS】超額儲蓄耗盡，消費市道「K型」

08/05/2024

　　拉動美國經濟轟隆前行的火車頭－－消費，這一次或麻煩當頭。聯儲周二（7日）公布，3月消費信貸僅增62.7億美元，遠遜預期的150億美元。巧合的是，舊金山聯邦追蹤數據顯示，大流行超額儲蓄已於當月全數耗盡。面對居高不下的房租、惡化的財務狀況，消費者的頑強耐力還能堅持到幾時？


3月信用卡貸款驟縮水


　　當麥當勞、星巴克、卡夫亨氏等消費巨頭，不約而同察覺消費者對價格愈來愈敏感，舊金山聯邦的最新報告似乎提供了答案－－2021年8月高達2.1萬億美元的大流行超額儲蓄，隨著美國消費者去年秋季以來，每月從中提取加速至850億美元，已於3月消耗殆盡。

 

【FOCUS】超額儲蓄耗盡，消費市道「K型」

美國3月主要為信用卡消費的循環信貸僅增1.52億美元。(AP)


　　另一數據顯示，3月消費者信貸急劇縮水，其中，主要為信用卡消費的循環信貸僅增1.52億美元，幾乎僅是2月（107.2億美元）的零頭。樂觀解讀認為，美國人對信用卡消費的依賴下降；悲觀解讀則是，利率高企和拖欠率上升，令美國人疏爽簽賬不再。


　　截至去年底，美國家庭背負的債務大山即已達17.5萬億美元，其中包括最大佔比的抵押貸款12.25萬億美元，其次汽車貸款1.61萬億美元，學生貸款1.6萬億美元，佔比最小的信用卡未償餘額為1.13萬億美元。


率高企如溫水煮蛙


　　俗話說「債多不壓身」，但當信用卡平均利率首季創下21.59%的歷史紀錄，以及銀行因高利率維持更長預期而收緊最低信用評分要求，情況或如溫水煮蛙。

 

【FOCUS】超額儲蓄耗盡，消費市道「K型」

全美租金中位數最新攀升至1987美元，加劇三分一無自住居所家庭的生活成本。(AP)


　　除了股價顯露寒意的麥當勞、星巴克、卡夫亨氏，更崩潰的是二手車市場，不單價格指數跌至2021年首季以來最低，陷入負資產的汽車貸款錄逾6000億美元。此外，全美租金中位數最新攀升至1987美元，加劇三分一無自住居所家庭的生活成本，但與此同時，4月美國租賃房屋空置率升至6.7%的四年最高。


　　不過，受益依然強勁的勞動市場和其他形式的財富增長（如股票），美國消費市道的「K型（窮人精打細算，富人支出更多）」趨勢令未來經濟增長路徑更顯難以預測。但可以肯定的是，沮喪的低收入者，憤怒的示威學生，擴大的貧富差距……拜登的選情危危乎。

 

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