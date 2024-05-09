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【FOCUS】3月出口轉正，價格内捲持續

09/05/2024

　　3月「重摔」的中國出口，4月再次轉正。細看數據，有兩點值得留意：一是機電產品出口佔比續升，勞動密集型產品出口轉跌；二是汽車、鋼材、家電等產品出口量增幅跑贏出口額，排除大宗商品價格波動，恐反映製造商降價促銷，最終或遏制部分行業的過度投資衝動。


數額、數量差異暗示折扣


　　海關總署周四（9日）公布，以美元計，4月出口按年增1.5%（預期：1.3%），其中，對東盟、俄羅斯分別增7%、2.8%，對歐盟降1.5%，對美國出口幾維持不變。

 

【FOCUS】3月出口轉正，價格内捲持續

4月服裝、箱包、鞋靴、玩具、燈具等勞動密集型產品，出口額全數按年下跌。

 


　　分產品看，4月服裝、箱包、鞋靴、玩具、燈具等勞動密集型產品，出口額全數按年下跌，或反映廉價東南亞製造的替代效應；與之對應，機電產品出口按年升4.4%，佔比續升至逾59%。


　　此外，歐盟委員會主席馮德萊恩擔綱的歐盟對華潛在貿易戰發酵之際，4月汽車出口繼續大爆發，錄55.6萬輛，刷新3月創下的49萬輛單月紀錄。不過，出口量按年井噴30.8%，出口額就增28.8%稍落後。同樣出口額增幅跑輸出口量的還有家電，鋼材出口更錄量升價跌。


營收承壓遏過度投資衝動


　　似曾相識之感，如同現時佔全球產能絕對支配地位的太陽能板產業，憑藉巨大的規模優勢，去年價格降幅高達四成，拖累行業龍頭隆基股份股價過去一年跌逾四成。同命相憐的還有佔據國內市場近半江山的電池之王寧德時代，面對磷酸鐵鋰電芯/三元鋰電芯一年同跌逾四成，首季營收錄按年負增長。

 

【FOCUS】3月出口轉正，價格内捲持續

現時佔全球產能絕對支配地位的太陽能板產業，去年價格降幅高達四成，爆單容易增收艱難。

 


　　爆單容易，增收艱難，勢施壓企業利潤率，影響股東回報。長遠而言，將降低個別行業的過度投資衝動，令未來國內製造業投資增速趨緩。


　　值得留意的是，中國企業首季對外直接投資達2430億人民幣，為2016年（打擊資本外流之前）以來8年最高，比亞迪、吉利、奇瑞、上汽、長城等車企，以及寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等動力電池企業，紛紛在海外設廠。此熱潮被視作緩和貿易緊張局勢之餘，規避國內的行業內捲。

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