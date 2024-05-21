【FOCUS】賣地冷與彩票熱

「史上最寬鬆」樓市新政「非如此不可」再添佐證－－4月地方政府國有土地出讓收入暴跌至2016年5月以來最低。傳統土地財政大受衝擊，不難理解各地公共事業漲價潮，以及政府扭盡六壬過緊日子。此外，4月非稅收收入逆勢增長，亦或折射彩票熱的冰山一角。



土地出讓收入八年低



「樓熊」出沒，中央擔綱打響救市第一槍，隨著更多數據揭盅，緊逼性邏輯愈顯真切。繼4月商品住宅錄量價加速下跌後，財政部周一（20日）傍晚公布，4月全國稅收收入按年縮水4.9%，至1.78萬億元（人民幣．下同）；地方政府國有土地使用權出讓收入按年暴跌21%，至2389億元，刷新八年新低。

4月地方政府國有土地使用權出讓收入按年暴跌21%至2389億元，刷新八年新低。



首4月計，地方政府國有土地使用權出讓收入10536億元，以此估算，該項收入繼2022年、2023年跌23%、13%後，今年恐錄連續第三年下跌，隨時較2021年歷史高點（87051億元）腰斬逾半。



土地出讓金佔地方財政總收入比例，自2015年起節節上升，並在2020年達44%，「土地財政」可謂實至名歸。不過，如今連續三年大降。地方政府如何填補缺口，近期頻頻見諸內媒的各地公用事業漲價潮，無疑是開源思路之一。



「刮刮樂」一票難求



據機構統計，截至4月，全國共有125個地區宣布燃氣費上調，平均漲幅約10%；機構並預計，今年自來水價格上調周期亦有望全國展開，部分已出台方案的地區的第一階梯居民用水價上調幅度介乎17%至24%。此外，國鐵集團宣布6月15日起，上調武廣、滬杭等4條熱門高鐵線路票價最多近20%。而在節流方面，除了公務員減薪的常見操作，還包括縮減編外人員、倡導無紙辦公、精簡節慶展會，甚至關停政務新媒體平台。

首季俗稱「刮刮樂」的即開型彩票銷售額，按年飆升81%至近390億元。



生活成本上升，是否是導致4月國內服裝、鞋履、汽車消費需求大降的原因尚待觀察，與之相對，是購買彩票的熱情與日俱增。首季俗稱「刮刮樂」的即開型彩票銷售額，按年飆升81%至近390億元，整體彩票銷售額增兩成至逾1495億元，全年有望刷新去年創下的近5797億元紀錄。



「刮刮樂」一票難求，或部分解釋了4月非稅收收入按年逆勢增5.8%至2283億元。非稅收收入通常包括行政事業收費收入、罰沒收入、國有資本收益等，亦正正包括彩票公益金收入。

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