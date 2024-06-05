  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

05/06/2024

　　4月肆虐東南亞的極端熱浪，本周直撲美國西南地區。從拉斯維加斯到鳳凰城，可能刷新48攝氏度紀錄的熱穹頂，將籠罩3400萬美國人。高溫除了可能致命，更帶來能源、農作物市場的「Heatflation（熱通脹）」效應，亦或間接導致剛剛贏得第三任印度總理任期的莫迪，意外失去國會多數席位。


冷氣電費、農作物價格齊漲

 　 
　　繼亞洲老撾、越南、菲律賓的首都，不約而同經歷有史以來最熱的四月天後，今年夏季全球氣溫極可能再刷新去年的「史上最熱」紀錄。美國國家能源援助董事協會最新預計，美國家庭6月至9月平均需花費719美元的電費，才能保持家中涼爽，為十年來最高水平。

 

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

極端天氣衝擊全球橄欖產量，令橄欖油昂貴如「液體黃金」。


　　此並非危言聳聽，就在周一（3日），美國國家氣象局（NWS）發布高溫預警，預告德克薩斯、亞利桑那、加利福利亞、內華達等多州，本周相繼迎來最高可能達48攝氏度的天氣。熱浪來得早、來得猛，海水溫度比往年更暖，美國國家海洋及大氣總署（NOAA）預計，今年大西洋颶風季的風暴數量將創歷史新高。


　　極端天氣引發的高溫、乾旱、洪澇，導致西班牙橄欖、科特迪瓦可可、巴西橙子產量大減，引發愈來愈貴的橄欖油、巧克力、橙汁只是冰山一角，從印尼的水稻到泰國的糖，從伊拉克的番茄到埃及的洋葱，「heatflation」可謂無處不在。


　　波茨坦氣候影響研究所和歐洲央行論文就預計，到2035年，氣候變化將令121個國家的食品價格年增1%至3%，到2060年，年增幅或達4.3%，此對低收入家庭的脆弱人群影響最大。


莫迪失絕對多數或關高溫事
　

　　此隨即帶出政治影響，因極端高溫首當其衝影響窮人例如農民、環衛工、建築工、街頭小販等的健康和生計。剛剛完成選票點算的印度人民院（下議院）選舉結果就顯示，今次莫迪領導的執政黨印度人民黨僅獲240席，遠低於上屆的303席，意外喪失議會絕對多數優勢（272席），背後原因之一或跟早前投票期間肆虐的高溫有關。

 

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

印度極端熱浪引發嚴重飲用水供應危機，或令莫迪選情受衝擊。


　　　在印度面積最大的邦拉賈斯坦（Rajasthan），上屆零席位的在野國大黨一舉奪得8席，人民黨則丟失10席獲14席（總共25席），原因之一就是該邦之前經歷50攝氏度以上極端高溫，導致嚴重飲用水供應危機，加上邦政府涉嫌隱瞞高溫死亡人數，引發在野黨對莫迪政府電力、水供應的猛烈攻擊。


　　同樣的劇本恐同樣衝擊拜登的選情，高溫恐令逾六分一美國家庭（2112萬戶，截至去年底）拖欠能源帳單的情況惡化，而就在周二（4日），共和黨籍的佛州州長德桑蒂指摘拜登政府，就該州2022年遭遇「世紀颶風」伊恩後的恢復重建支援不夠；較早之前，共和黨籍佛州參議員魯比奧致信拜登，敦促其在颶風季來臨之際審查所有阻礙救災的聯邦法規。


　　　選情落後的拜登，面臨「熱通脹」新挑戰外，勢要嚴陣以待颶風吹襲民調。

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09963

高科橋

0.236

異動股

01007

龍輝國際控股

2.460

異動股

02276

康耐特光學

10.900

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,807.33
    +96.04 (+0.248%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,354.03
    +62.69 (+1.185%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,187.91
    +330.86 (+1.963%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升15.077
變動率︰+5.811%
較港股︰-0.15%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.902
變動率︰+1.840%
較港股︰-0.76%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升383.164
變動率︰+1.806%
較港股︰+0.62%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升274.581
變動率︰+1.619%
較港股︰+0.21%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升94.150
變動率︰+6.168%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.800
變動率︰+5.897%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.830
變動率︰+3.929%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升97.400
變動率︰+2.688%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升31.570
變動率︰+19.132%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升20.970
變動率︰+18.074%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升1,041.340
變動率︰+9.521%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升5.150
變動率︰+7.516%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2024 19:02 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2024 19:02 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09963 高科橋
  • 0.236
  • 01007 龍輝國際控股
  • 2.460
  • 02276 康耐特光學
  • 10.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 66.340
  • 01211 比亞迪股份
  • 233.400
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 24.700
  • 目標︰$26.80
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.610
  • 目標︰$9.80
  • 08529 優博控股
  • 0.405
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.200
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 38.050
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.800
  • 00941 中國移動
  • 75.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.380
  • 00005 滙豐控股
  • 68.100
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 51.350
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 29.600
  • 目標︰$37.90
  • 01448 福壽園
  • 5.200
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.350
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 2.670
即時重點新聞

05/06/2024 16:28  《盤後部署》港股先升後跌走勢轉弱，百度價殘宜吼位撈底

05/06/2024 09:34  《本港經濟》5月PMI降至49.2，營商環境轉差

05/06/2024 09:50  【理財通】余偉文：正就跨境理財通3.0與業界溝通

05/06/2024 18:31  飛揚1期周日現樓推28伙，最多減價28%

05/06/2024 15:46  金管局：mBridge項目已進入最簡可行產品階段

05/06/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒３７億元，買騰訊沽中石油

05/06/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩劈金斯瑞目標至１０﹒６元，花旗薦買海爾智家

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

05/06/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８０９５，隔夜拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價走勢飄忽惟仍獲大行唱好，金礦股可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座
人氣文章

主場·日本．Katty

北海道海膽迷朝聖之旅！親身到利尻島歎馬糞海膽、海鮮！ 即捕即製海膽丼、落船捉海膽體驗
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

2024年行銷趨勢：新中式風潮從服裝、美妝到餐飲無處不在！深受年輕消費者熱愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Buly 1803 推出全新美容行李箱！復古優雅的專屬行裝，滿足旅行日常肌膚需要！
人氣文章

Beauty

啟德城市「森林浴」體驗：從瑜伽到冥想，沐浴在森林和自然之間找回身心靈平衡、享受忙裡偷閒的一天
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

糖尿病 | 薯仔高澱粉增糖尿病風險？最新研究：不會增加患慢性疾病機會！每天進食更可降低死亡率？每日食幾多分量？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
30歲女被蜱蟲咬患上萊姆病！全身劇痛吞嚥困難！8年受盡折磨選擇安樂死？
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
Taylor Swift 30首歌有效醫治失智症？英國療養機構研究新發現！這首歌更獲美國心臟研究協會認證可救命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事05/06/2024
神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金