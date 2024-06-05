【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？

4月肆虐東南亞的極端熱浪，本周直撲美國西南地區。從拉斯維加斯到鳳凰城，可能刷新48攝氏度紀錄的熱穹頂，將籠罩3400萬美國人。高溫除了可能致命，更帶來能源、農作物市場的「Heatflation（熱通脹）」效應，亦或間接導致剛剛贏得第三任印度總理任期的莫迪，意外失去國會多數席位。



冷氣電費、農作物價格齊漲



繼亞洲老撾、越南、菲律賓的首都，不約而同經歷有史以來最熱的四月天後，今年夏季全球氣溫極可能再刷新去年的「史上最熱」紀錄。美國國家能源援助董事協會最新預計，美國家庭6月至9月平均需花費719美元的電費，才能保持家中涼爽，為十年來最高水平。

極端天氣衝擊全球橄欖產量，令橄欖油昂貴如「液體黃金」。



此並非危言聳聽，就在周一（3日），美國國家氣象局（NWS）發布高溫預警，預告德克薩斯、亞利桑那、加利福利亞、內華達等多州，本周相繼迎來最高可能達48攝氏度的天氣。熱浪來得早、來得猛，海水溫度比往年更暖，美國國家海洋及大氣總署（NOAA）預計，今年大西洋颶風季的風暴數量將創歷史新高。



極端天氣引發的高溫、乾旱、洪澇，導致西班牙橄欖、科特迪瓦可可、巴西橙子產量大減，引發愈來愈貴的橄欖油、巧克力、橙汁只是冰山一角，從印尼的水稻到泰國的糖，從伊拉克的番茄到埃及的洋葱，「heatflation」可謂無處不在。



波茨坦氣候影響研究所和歐洲央行論文就預計，到2035年，氣候變化將令121個國家的食品價格年增1%至3%，到2060年，年增幅或達4.3%，此對低收入家庭的脆弱人群影響最大。



莫迪失絕對多數或關高溫事



此隨即帶出政治影響，因極端高溫首當其衝影響窮人例如農民、環衛工、建築工、街頭小販等的健康和生計。剛剛完成選票點算的印度人民院（下議院）選舉結果就顯示，今次莫迪領導的執政黨印度人民黨僅獲240席，遠低於上屆的303席，意外喪失議會絕對多數優勢（272席），背後原因之一或跟早前投票期間肆虐的高溫有關。

印度極端熱浪引發嚴重飲用水供應危機，或令莫迪選情受衝擊。



在印度面積最大的邦拉賈斯坦（Rajasthan），上屆零席位的在野國大黨一舉奪得8席，人民黨則丟失10席獲14席（總共25席），原因之一就是該邦之前經歷50攝氏度以上極端高溫，導致嚴重飲用水供應危機，加上邦政府涉嫌隱瞞高溫死亡人數，引發在野黨對莫迪政府電力、水供應的猛烈攻擊。



同樣的劇本恐同樣衝擊拜登的選情，高溫恐令逾六分一美國家庭（2112萬戶，截至去年底）拖欠能源帳單的情況惡化，而就在周二（4日），共和黨籍的佛州州長德桑蒂指摘拜登政府，就該州2022年遭遇「世紀颶風」伊恩後的恢復重建支援不夠；較早之前，共和黨籍佛州參議員魯比奧致信拜登，敦促其在颶風季來臨之際審查所有阻礙救災的聯邦法規。



選情落後的拜登，面臨「熱通脹」新挑戰外，勢要嚴陣以待颶風吹襲民調。

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