【FOCUS】經濟重「質」不重「量」，政策望轉向需求端？

當5月M1、M2增速齊錄歷史新低，央媽發聲強調「金融數據更實、效率更高」；當首5月新建商品住宅銷售額跌幅擴大至三成，MLF（中期借貸便利）利率周一（17日）續按兵不動－－重「質」不重「量」，勢是解讀中國經濟數據、評估未來政策的第一法則。而眼見5月工業

、固投齊遜預期，或令北京更有決心將政策支持轉至需求端。



重申開創高質量發展新局面



中國5月信貸數據、經濟「三架馬車」數據接連揭盅之際，最新一期中共黨刊《求是》雜誌發表最高層文章，題為《開創我國高質量發展新局面》，節錄其2017年10月至2024年3月期間有關「高質量發展」的論述。與之呼應，央媽旗下《金融時報》表示，金融數據主動「擠水分」，也是高質量發展要求的體現。

央媽旗下《金融時報》表示，金融數據主動「擠水分」，也是高質量發展要求的體現。



此番論調的背景是，央媽周末公布，5月狹義貨幣（M1）連續兩個月負增長，跌幅刷新4.2%新低。數據反映居民提前還貸去槓桿，以及存款搬家至較高收益的理財產品，直接結果即是房企銷售回款下跌，商業銀行被動縮表。



此外，國統局今早揭盅，首5月新建商品住宅銷售額下降30.5%，商品住宅待售面積高達3.87億平方米。儘管如此，跟房貸息息相關的MLF政策利率連續十個月原地踏步。



智囊冀發國債重組地方債務



政策看起來仍淡定，但實際上卻可能正在接近轉向的臨界點，原因包括固定資產投資增速連續兩個月低於預期，而城投公司流動性風險進一步加劇；出口雖韌性不減，但貿易保護主義逆風愈吹愈大，令依靠製造業和外需實現增長目標的前景愈加不明朗。

李稻葵預計，地方政府將以部分來自地方企業的稅收，來激勵汽車、家電等居民消費。



鑑於此，下月召開的三中全會會否轉向需求端發力，勢成最大看點。線索之一是，清華大學中國經濟思想與實踐研究院長、人行前貨幣政策委員會委員李稻葵上周出席全球化智庫（CCG）午餐會時表示，可能推出的政策包括，中央政府發行相當於GDP30%至50%的國債，用於重組地方政府債務；地方政府以部分來自地方企業的稅收，來激勵汽車、家電等居民消費。



在此之前，「5．17」樓市新政（降首付、取消利率下限、收儲存量房）亦是直指需求端。市場研究公司BigoneLab的數據顯示，截至6月1日當周，其追蹤的140多個城市的現房總成交額按年增53%，而杭州、長沙、西安等新一線城市的現房成交價現企穩反彈跡象。



倘若經濟藥方從徒勞變為有功，何樂而不為？

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