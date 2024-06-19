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【FOCUS】消費者愛「價值+樂趣」，惟小心「假繁榮」

19/06/2024

　　周二（18日）落幕的「618購物節」，京東(09618)率先報捷成交額、訂單量創新高，蘋果、小米、美的、華為等品牌熱賣。美國商務部同日公布，5月零售銷售幾乎零增長，但體育用品、樂器、書籍銷售卻一枝獨秀。以上種種，顯示「價值+樂趣」，正成為中美消費者大開慳囊的優先考慮，但卻可能營造「假繁榮」的錯覺。


iPhone、潮玩、高清投影受捧


　　中國5月社會消費品零售增速按年增3.7%（預期：3%），被坊間評論為「韌性」，其中體育娛樂用品、通訊器材、家電按年分別增20%、17%、13%，升級類消費大受青睞的趨勢，再獲「618」佐證。

 

【FOCUS】消費者愛「價值+樂趣」，惟小心「假繁榮」

京東率先報捷「618購物節」成交額、訂單量創新高。


　　據京東披露，今次618成交額Top3品類分別為手機、空調、冰箱，其中，降價高逾2千元（人民幣．下同）的Iphone15系列，雄踞手機銷售前三甲。另據小米公布，「618」全渠道累積支付金額突破263億元，刷新歷年大促紀錄。除了手機、空調、電扇，熱賣商品還包括AI家教機、高清投影、潮流玩具、小冰箱、新中式等。


　　另在阿里巴巴旗下天貓，多個運動品牌在「618」開鑼首日銷售額即破億，包括Lululemon、安踏、NIKE、FILA等，李寧（02331）活動期間吸引買家亦超過百萬。


美國人愛運動、書籍樂器和旅行


　　再看美國，5月零售按月僅增0.1%（預期：0.3%），其中汽油、食物零售額分別跌2.2%、0.4%，非必需類的體育用品、樂器、書籍零售額激增2.8%，服飾零售額亦增0.9%，或顯示消費者面對高通脹，一方面支出愈來愈謹慎，另一方面傾向兼具價值和樂趣的商品組合。

 

【FOCUS】消費者愛「價值+樂趣」，惟小心「假繁榮」

美國人有關旅行、休閒等的服務支出增幅遠勝商品支出。(AP)


　　此趨勢還反映在美國人的服務支出增幅遠勝商品支出，美國運輸安全管理局就預計，今年夏天將有超過2.7億美國人搭乘飛機出行；此外，從郵輪公司皇家加勒比首季盈利扭虧為盈錄3.6億美元，股價年初至今漲17%亦可見一斑。


「太遲」減息或重蹈政策超調


　　儘管零售銷售整體疲軟，但收入前20%的富人貢獻美國消費支出約四成，支持部分消費品牌營收強勁，服務業通脹居高不下，令聯儲面對失業率悄然上升，仍對首次減息時機死不鬆口，最終或重蹈早前「太遲」啟動加息周期覆轍，而被迫進入大幅減息周期，以應對可能的失業率急升和防止經濟硬著陸。

 

【FOCUS】消費者愛「價值+樂趣」，惟小心「假繁榮」

聯儲對首次減息時機死不鬆口，最終或重蹈早前「太遲」啟動加息周期覆轍。

 

　　對中美而言，消費者因精打細算、追求體驗，而支撐的部分消費類別火熱，或掩蓋了實際家庭可支配收入不振，限制消費能力的真相。政策制定者若不及時對症下藥，當經濟增長進入拐點才行動，恐悔之晚矣。

 

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