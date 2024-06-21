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【FOCUS】「彈盡+糧絕」組合 VS 「狼真的來了」

21/06/2024

　　兩份大紅封面的俄羅斯、朝鮮《全面戰略夥伴關係協議》，令延燒逾800天的俄烏戰爭似愈加望不見盡頭，並一石激起千層浪，引發歐美韓日的連鎖反應。而「核武大國+核武狂人」聯盟，被戲稱為「彈盡+糧絕」組合的背後，或是日漸模糊的「狼來了」和「狼真的來了」界線。


共同防禦機制各取所需


　　時隔四分一世紀再訪朝鮮的普京，周三（19日）穿著防彈衣跟金正恩，在綠草如茵的錦綉山迎賓館散步、喂馬、兜風。兩人輪流駕駛的俄製Aurus汽車，車牌「7 27 1953」，直指71年前的《韓戰停戰協定》簽署日，似要彰顯繼1945年聯合打敗日本關東軍、1953年共同對抗美韓聯軍後，重啟共同防禦機制的軍事兄弟情誼。

 

【FOCUS】「彈盡+糧絕」組合 VS 「狼真的來了」

普京、金正恩輪流駕駛的俄製Aurus汽車，車牌「7 27 1953」，直指71年前的《韓戰停戰協定》簽署日。

 


　　兩國似完全恢復冷戰時期的軍事聯盟，尤其是金正恩聲稱「無條件支持莫斯科所有政策」，帶出一個關鍵問題－－雙方各自從對方獲得何益處？


　　對武器庫存緊張的莫斯科而言，朝鮮據報已向其發送近500萬枚炮彈；而對備受西方制裁的平壤來說，獲得俄羅斯的石油、糧食、衛星/飛彈技術之外，未來涉足鈾濃縮、反應堆、核潛艇等敏感資料轉讓，勢是金正恩的終極目標。


一石激歐美韓連鎖反應


　　此舉首先令一線之隔的韓國震怒，其國家安全顧問周四（20日）就指，將重新考慮向烏克蘭提供武器支持的問題。現為全球第九大武器出口的韓國（去年武器出口額140億美元），一直奉行「禁止向活躍衝突地區出售武器」的政策，倘若立場轉向，將意味「西方標準，東方價格」的韓製武器將出現在俄烏戰場。

 

【FOCUS】「彈盡+糧絕」組合 VS 「狼真的來了」

白宮最新證實，將其他國家的愛國者防空系統訂單暫緩出貨16個月，以優先向烏克蘭供應。


　　另一策略顯著轉變的是歐盟，其擾攘數月後終於批准對俄羅斯的第14輪制裁，包括禁止通過歐盟向第三國轉運液化天然氣、打擊俄羅斯影子船隊和影子銀行網絡等。制裁新招將影響約四分一經歐盟港口處理並轉運至第三國的俄羅斯液化天然氣，料令俄羅斯相關收入年減20億美元。


　　此外，白宮國家安全委員會發言人柯比最新證實，將其他國家的愛國者防空系統訂單暫緩出貨16個月，以優先向烏克蘭供應，直到基輔有足夠防空能力應付俄羅斯的空襲。


需警惕「蘑菇雲」重現


　　但最惹人注目的仍是核威脅，俄羅斯內部鷹派人士近日聯合在當地報章發聲，提議進行核爆試驗以展示力量，「只有在電視上真正看到核爆的蘑菇雲，才會讓人真正害怕核戰」；甚至提議對歐盟發動先發制人的核打擊。

 

【FOCUS】「彈盡+糧絕」組合 VS 「狼真的來了」

俄羅斯內部鷹派人士近日聯合在當地報章發聲，提議進行核爆試驗以展示力量或對歐洲先發制人。　

 　 


　　就在上周末，普京在俄羅斯外交部發表講話亦指，西方國家要不是不了解自己對擁有最大核武庫的俄羅斯所構成的威脅，要不是沉迷對自己「有罪不罰」和例外論的信念，兩者都可能導致悲劇，「我們已接近無法回頭的地步」。


　　與之針鋒相對的，北約秘書長斯托爾滕貝格本周表示，歐盟必須向世界展示其核武庫，以向敵人發出直接訊息。他並透露，成員國就應從庫存中取出多少核彈頭並將其置於待命狀態進行了現場磋商。


　　一場「普金會」，或令莫斯科、平壤面對「敵人」的底氣陡增。但值得世人警醒的是，時隔近80年後，政治人物似乎不再視「蘑菇雲」重現為事關人類存亡、國家利益的壓倒性風險，而輕率地追求短期的地緣博弈勝負，在模糊的「狼來了」和「狼真的來了」的界線中賭大小。

 

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