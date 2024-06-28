  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

【FOCUS】特朗普辯論贏氣勢，拜登「退選」懸念增

28/06/2024

　　四年前總統大選辯論時，拜登訓斥特朗普「Will you shut up, man（你能閉嘴嗎，夥計？）」此情不再，但周四（27日．美國時間）辯論新規則（一方發言時，另一方麥克風關閉），顯然拯救不了他嘶啞的嗓音、含糊的口齒。隨著預期特朗普大選獲勝的押注在辯論後急升，關於民主黨候選人「換人」的呼聲甚囂塵上。


聲嘶、疲憊、口吃，KOL倡退出競選


　　民主黨輸定了？3月發表國情咨文時，那個精力充沛的總統不見了；周四晚通過電視直播展現在美國人面前的，是個聲音嘶啞、狀態疲憊、詞不達意的81歲長者，甚至在90分鐘辯論結束後，需要妻子攙扶才能小心翼翼地步下直播舞台的台階。

 

【FOCUS】特朗普辯論贏氣勢，拜登「退選」懸念增

在90分鐘辯論結束後，拜登需要妻子攙扶才能小心翼翼地步下直播舞台的台階。(AP)


　　一方發言時對方熄咪（防止搶話），沒有現場觀眾（防止大笑和噓聲），中途休息兩次－－主辦方CNN幾乎為拜登量身定制的辯論規則，以及拜登和幕僚早前在戴維營閉門模擬操練一周，都敵不過特朗普即興發揮的瞎話和謊言。


　　億萬富翁、潘興廣場資本創始人阿克曼(Bill Ackman)最新稱，任何關於拜登應該連任的想法都是荒謬的，預告特朗普將以壓倒性姿態獲勝。自由派喉舌《紐約時報》的專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）亦稱，拜登應該為了國家利益，退出總統競選。


特攻擊邊境議題，誓言平息俄烏戰爭


　　那麼，雙方到底辯論了甚麼？從通脹、邊境，到芬太尼、墮胎權，從俄烏、以巴，到國會騷亂、法庭訴訟，卻幾乎未有直接談論中國。


　　第一回合即是通脹，拜登指摘特朗普留下「經濟自由落體」、「失業率15%」的爛攤子，特朗普就吹噓自己任內經濟是大流行前最強勁，反駁拜登所謂創造的大量就業，不過是疫後反彈的收益。對於加徵關稅議題，特朗普堅稱此舉不會推高價格，而是阻止其他國家「敲詐我們」，更嘲諷拜登為「滿洲候選人」。

 

【FOCUS】特朗普辯論贏氣勢，拜登「退選」懸念增

拜登和幕僚早前在戴維營閉門模擬操練一周，都敵不過特朗普即興發揮的瞎話和謊言。(AP)


　　早前承諾一旦勝選將驅逐數百萬非法移民的特朗普，還猛烈攻擊拜登最脆弱的邊境議題，語不驚人死不休稱，拜登「向來自監獄、瘋人院的人，以及恐怖分子開放我們的國家」；又攻擊拜登的外交政策，指美國淪為第三世界國家不受尊重，阿富汗撤軍更令普京看透他的無能，重申自己將在明年1月20日上任前平息俄烏戰爭。


共和黨勝算急升，民主黨陷進退兩難


　　在今次辯論之前，特朗普及拜登的兒子亨特分別刑事罪成。拜登就指對手「是一名被定罪的重罪犯」，而特朗普就反駁，「當他談論一名被定罪的重罪犯時，他的兒子就是一名被定罪的重罪犯」，又指自己過去兩周收到的資金比任何競選史上收到的資金都多。

 

【FOCUS】特朗普辯論贏氣勢，拜登「退選」懸念增

特朗普反唇相譏拜登的兒子也是一名「被定罪的重罪犯」.。(AP)


　　至於萬眾矚目的年齡問題，特朗普指自己在兩次認知測試表現優秀，剛剛贏得兩個高爾夫俱樂部冠軍，嘲笑拜登「無法將球擊出50碼之外」。拜登就指，特朗普僅年輕三歲，能力卻差很多，而且自己是有史以來當選參議員第二年輕的人。


　　表現普遍被視作更勝一籌的特朗普，在辯論後實時民調中問鼎白宮寶座的機率急升至六成以上，拜登則跌至四成以下；拜登在8月19日民主黨全國代表大會上獲得正式提名的機率亦急跌，但任何替換他的Plan B方案都勢引起空前混亂。


　　鑑於特朗普高舉關稅大旗，又誓言取消對本土石油生產的限制，巴菲特本月連續9個交易日增持西方石油，是否意味亦看高其一線？無論如何，在9月10日第二場總統辯論舉行前，準備迎接更多市場波動。

 

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03160

華夏日股對沖

21.340

異動股

01872

冠轈控股（新）

0.370

異動股

08590

善裕集團控股

0.340

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03160 華夏日股對沖
  • 21.340
  • 01872 冠轈控股（新）
  • 0.370
  • 08590 善裕集團控股
  • 0.340
  • 02415 梅斯健康
  • 1.840
  • 02172 微創腦科學
  • 6.240
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.050
  • 目標︰$1.41
  • 01193 華潤燃氣
  • 27.350
  • 目標︰$29.55
  • 02588 中銀航空租賃
  • 56.000
  • 目標︰$60.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.900
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 4.050
  • 目標︰$4.30
人氣股
  • 06181 老鋪黃金
  • 70.000
  • 00941 中國移動
  • 77.000
  • 00700 騰訊控股
  • 372.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00823 領展房產基金
  • 30.350
報章貼士
  • 01651 津上機床中國
  • 10.600
  • 目標︰$11.30
  • 02121 創新奇智
  • 5.170
  • 目標︰$6.00
  • 02313 申洲國際
  • 76.450
  • 目標︰$86.50
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.440
即時重點新聞

28/06/2024 17:59  港交所：就建議下調香港證券市場股票最低上落價位進行諮詢

28/06/2024 09:39  港澳進境居民旅客物品免稅額最高1.5萬，7月羅湖等6口岸實施

28/06/2024 16:53  《盤後部署》恒指靠穩料250天線有支持，中國軟件反彈上望5元

28/06/2024 17:52  《匯思－余偉文》金管局：短期簽開展中港跨境支付互聯互通備忘錄

28/06/2024 16:43  吉利汽車(175)首季純利升1.19倍至15.6億人民幣

28/06/2024 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６２億元，買中移動沽盈富

28/06/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通升電能至「增加權重」，高盛升海底撈至中性

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

28/06/2024 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８０８３，兩周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指半年跌0.3%，人幣連貶六月，港澳遊免稅額升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美元走軟金價反彈，美銀花旗齊唱好，金礦股可趁回調吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

電影劇集推薦 | 7月電影、Netflix、Disney+劇集推介！泰國大熱《全職乖孫》超催淚、謝霆鋒張學友《海關戰線》、金荷娜出軌愛上保鑣Rain
人氣文章

手機情報站．徐帥

華為Huawei MatePad 11.5"S主打創作及生產力！首增GoPaint專業繪畫軟件！柔光熒幕紙感讀寫體驗
人氣文章

小薯茶水間

四電一腦7.1起更新計劃！新增2大免費上門回收電器！可回收雪櫃洗衣機容量增加？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

夏日曬後護膚急救：PHB薰衣草蘆薈啫喱、Kiehl’s金盞花爽膚水、mtm labo鎮靜補濕面膜，低剌激紓緩紅腫！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

人前好男人，人後卻背妻嫖妓！扮演好男人角色作補償，便能解決問題嗎？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《無聲絕境外傳：首襲日》——喵星人對人類心靈的無聲功用
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老 | 全球長者最宜居地區排行榜！歐洲穩佔首6位！最快樂國家芬蘭跌出10強？澳門超越香港更適合安老？
人氣文章
食人菌 │ 男子行沙灘弄傷腳染食人菌、需截肢保命！醫生列3大感染途徑：絕不可輕視這件事新文章
人氣文章
台灣爆發新冠、流感、腸病毒！一周817人染疫41人死！疾管署：7月提前進入高峰期料維持2個月！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 19:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/06/2024
| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金