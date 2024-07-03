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【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

03/07/2024

　　洞庭湖、鄱陽湖，太湖、西湖；柳江、灕江、汨羅江、㵲陽河、烏蘇里江－－要麼水位超警戒，要麼洪峰刷新高，湖南、安徽、江西等省紛紛淪為澤國。隨著主雨帶繼續北移，早前遭高溫烘烤的河南、山東，亦恐現旱澇急轉。極端天氣肆虐中國主要產糧區，對生命、財產安全的威脅與日俱增，另一邊廂，城市沉降和海平面上升，隱患也不容忽視。


李強強調「搶大險、救大災」


　　2024年長江一號洪水來勢洶洶，中下游的湖北、湖南、江西、安徽首當其衝。國務院總理李強本周在江西九江檢查指導防汛工作時強調，防汛進入關鍵階段，要立足「防大汛、搶大險、救大災」，層層壓實責任、強化協調配合，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

 

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

李强在江西查指導防汛工作時強調，防汛進入關鍵階段，要立足「防大汛、搶大險、救大災」。(新華社)


　　九江是1998年華東特大洪災時，萬眾一心搶堵決口的長江幹堤之地，亦毗鄰中國最大的淡水湖鄱陽湖。目前，該湖水位超警戒線已突破2米，江西周二（2日）深夜對湖區啟動防汛二級緊急應變，全省受災人數超過135萬人。


　　湖南的情況亦不容樂觀，僅平江縣一地的受災人數已超36萬，自6月中起的有氣象記錄以來最大暴雨，令200公里流經當地的汨羅江水位刷新70年最高。此外，安徽全省受災人數亦接近百萬。


水利投資新高，強化區域協調


　　相比去年的北方豪雨，今年洪水集中長江中下游流域，其實并不令人意外，皆因中國是世界上河流最豐富的國家之一，而長江承載了國內江河總流量的逾三分一（36%），洪峰時最高流量可逾每秒6萬立方米。

 

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

汨羅江水位刷新70年最高，湖南平江縣的受災人數已超36萬。(新華社)


　　為了馴服洶湧的「水龍」，中國去年完成水利建設投資11996億元，錄新高；在長江流域，不單有相當於3000多個西湖容量的三峽水庫，在長江的眾多支流上，亦建有紫坪鋪、向家壩、白鶴灘、二灘等多個大型水庫，在汛期來臨時適時蓄洪/泄洪。


　　與此同時，長江流域還有46處蓄滯洪區，在萬不得已時臨時貯存洪水和削減洪峰。這些水利工程，正正是李強要求上下游、左右岸、幹支流、省際間做好統籌，強化協調配合的背景。


城市沉降，海堤防風暴潮成疑


　　備受水患困擾的中國，「十四五」規劃水利投資5.2萬億元，今年首5月再完成水利建設投資4213億元。不過，在防洪水電、水土保持、農田水利、城鎮供排水等工程之外，還有兩大工程不容忽視，一是防止城市沉降，二是修築海堤抵禦颱風風暴潮及海平面上升。

 

【FOCUS】長江洪峰來勢洶洶，另兩隱患不容忽視

陝西西安近日發生路面突然塌陷。


　　據《科學（Science）》較早時的研究顯示，45%的中國城市每年下降超過3毫米，16%的城市每年下降超過10毫米，意味6700萬人口居住在「嚴重」沉降的城市。而各地不時出現的「地陷」新聞或正正顯示過量抽取地下水、發展城市交通網路、煤礦開採等的副作用日顯。


　　此外，中國目前約6%土地低於海平面，已建成的1.45萬公里海堤（截至2015年）達標率僅四成出頭，恐難以應付愈趨頻繁的風暴潮，而沉降風險亦增加未來維護成本。


　　當極端天氣日漸頻繁，對保障經濟發展、生命財產安全的基礎設施的需求亦愈來愈大，宜居、防災、有韌性的城市將成稀缺品。

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