  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

【FOCUS】甲廈空置率刷新高，大孖沙各出奇謀

09/07/2024

　　供應排山倒海而來，香港甲級寫字樓（甲廈）空置率，再刷新金融海嘯後紀錄，總空置面積1500萬平方呎，超過8個IFC2（國際金融中心2期）。眼見甲廈平均呎租仍遠高於新加坡濱海灣同級單位，供大於求下，整體租金勢未觸底。陷入多事之秋的業主大孖沙，為翻身各出奇謀。


1500萬呎超8個IFC2


　　中環迷人的摩天大樓璀璨華燈，內裏有多少原來是空空如也？世邦魏理仕最新數據顯示，第二季，本港甲廈空置率續攀升至16.9%歷史新高，超越98亞洲金融風暴時的15.3%；其中，核心區中環甲廈的空置率，亦20年來首次達到14%。

 

【FOCUS】甲廈空置率刷新高，大孖沙各出奇謀

中環迷人的摩天大樓璀璨華燈，內裏有多少原來是空空如也？答案或是超過8個IFC2。

 


　　空置率過去5年一路向上，直接原因就是租賃量追不上供應量。上月迎來首批租客進駐的中環新地標「The Henderson」，總樓面面積46.5萬平方呎，現時出租率據報為60%；而去年底落成的長江中心二期，樓面面積55萬平方呎，最新出租率據報續維持僅10%。


　　盡管甲廈租金已連跌20個季度，但以長江中心二期呎租仍高達100至150元港幣看，較同為長實旗下的新加坡濱海灣金融中心約14新元呎租，高至少25%。世邦魏理仕就預計，香港甲廈租金全年料跌10%。


增值抱緊奢侈品巨頭


　　空置疊加租金易跌難升，一眾業主大孖沙都頭頂淨負債率上升的「達摩克利斯之劍」，要想套現減債，一是靠劈價去貨，二就是尋找新的增值點。

 

【FOCUS】甲廈空置率刷新高，大孖沙各出奇謀

中環大地主之一的置地，宣布啟動「Tomorrow's Central」計劃，打造未來奢華聖地。

 


　　就在近日，中環大地主之一的置地，宣布啟動「Tomorrow's Central」計劃，夥拍租戶共同約78億元全面升級旗下置地廣場，其中，Cartier、CHANEL、Dior、LVMH、Van Cleef & Arpels等奢侈品牌承諾投入47億元。


　　置地此舉固然是提前迎戰恒地的中環新海濱三號項目，但抱緊現金充裕的奢侈品巨頭，打造未來奢華聖地，無疑是正確一步。此或許是受到奢侈品巨頭爭相在紐約第五大道擴租乃至購買房產的啟發，背後是僅LVMH一家去年的銷售額就接近940億美元的雄厚實力。


打造新地標聚集人氣


　　此外，從「The Henderson」邀請國際知名的Zaha Hadid Architects建築事務所，到「中環新海濱三號」由屢獲殊榮的Lead8設計工作室擔任建築總設計師，再到「太古坊」搬來國際著名園景建築師Kathryn Gustafson設計中央廣場，無不是旨在打造標誌性地標以聚集人氣。

 

【FOCUS】甲廈空置率刷新高，大孖沙各出奇謀

「太古坊」搬來國際著名園景建築師Kathryn Gustafson設計中央廣場。


　　而相比去年劈價至9億元的經典「死場」荃灣海濱廣場，近日淪為銀主盤遭接管放售，工商鋪的大額租賃卻迎來新金主－－雄心勃勃對外擴張的內地新能源車企。其中，廣汽埃安繼在九龍灣、沙田、灣仔開設陳列室後，最新在北角匯籌備第四間。吉利旗下極氪Zeekr、比亞迪旗下騰勢亦在灣仔開設陳列室，據報月租分別達100萬元、45萬元。

 

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02192

醫脈通

7.410

異動股

00328

愛高集團

4.360

異動股

01193

華潤燃氣

28.750

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,291.97
    -52.82 (-0.134%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,576.98
    +4.13 (+0.074%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,429.29
    +25.55 (+0.139%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.436
變動率︰+2.503%
較港股︰+2.10%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升66.789
變動率︰+2.395%
較港股︰-0.17%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.300
變動率︰-6.218%
較港股︰-0.23%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.459
變動率︰-6.661%
較港股︰-0.32%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升95.400
變動率︰+8.471%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.170
變動率︰+4.440%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升12.260
變動率︰+3.723%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升75.700
變動率︰+2.993%
精選美股 More
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升262.330
變動率︰+3.712%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰升131.380
變動率︰+2.480%
BAC 美國銀行
按盤價(USD)︰升41.420
變動率︰+1.969%
BP 英國石油
按盤價(USD)︰跌34.800
變動率︰-4.788%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/07/2024 20:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/07/2024 08:08
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/07/2024 20:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02192 醫脈通
  • 7.410
  • 01378 中國宏橋
  • 12.280
  • 00328 愛高集團
  • 4.360
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.750
  • 02121 創新奇智
  • 4.790
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.600
  • 目標︰$54.50
  • 00547 數字王國
  • 0.244
  • 目標︰--
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.200
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 389.000
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.090
  • 目標︰$3.87
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 02800 盈富基金
  • 18.050
  • 00005 滙豐控股
  • 66.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.330
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
報章貼士
  • 01883 中信國際電訊
  • 2.710
  • 目標︰$3.10
  • 02600 中國鋁業
  • 5.730
  • 目標︰$6.25
  • 01347 華虹半導體
  • 22.800
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.400
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.350
即時重點新聞

10/07/2024 07:50  《國金頭條》鮑威爾講話難撼降息預期，標普連漲六日再創新高

10/07/2024 07:53  《新股上市》聲通科技(02495)公售超購2.5倍，今早掛牌

10/07/2024 07:53  《新股上市》瑞昌國際(01334)公售超購逾18倍，今早掛牌

10/07/2024 07:53  《新股上市》如祺出行(9680)公售全獲配申請股份，今早掛牌

10/07/2024 07:53  S&T(03928)控股股東易手折讓79%提全購，今早復牌

10/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５１億元，買中移沽滙控

09/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】大摩、花旗降滙控目標價，中信升商湯目標逾七成

09/07/2024 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８１１６，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國債可作互換通抵押品，廣州放寬港澳台人士買樓新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

安踏各品牌次季銷售表現不一，大行紛降目標，奧運臨近體品股亦難炒起？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

全球最貴城市排名！有錢人眼中這個城市生活成本最高、奢侈品最貴！香港排名又升？一種消費冠絕全球！即睇詳細報告連結
人氣文章

娛樂情報

肥媽英國出席孫仔畢業典禮被質疑愛國心！激動反擊網民引錯例：周恩來、毛澤東邊個唔係喺外國讀書？
人氣文章

玩樂 What’s On

旅行注意！一文睇晒HK Express / 國泰 / 香港航空5大熱門航空公司行李限制：超重行李收費點計？手提行李有何規限？邊間可以Share行李重量？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

三十而立 | 精英律師潘誦軒的成長之路：如何在轉變迅速的香港創造精神世界？
人氣文章

Beauty

Hermès 全新沐浴系列！採用8款愛馬仕經典香調，讓療癒香氣洗走夏日疲憊
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

加州美酒月今夏回歸！從清新花香到熱帶果香，推介3款高CP值的葡萄酒為夏日助興！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天養生 | 夏季最易腸胃感冒！甚麼是陰暑？幾個習慣形成陰暑引發腸胃不適！家中必備這款中成藥！中午前飲薑棗茶暖五臟六腑兼去濕 新文章
人氣文章
樽裝水 | 美國研究膠樽含BPA化學成分常用增糖尿病風險！教你睇塑膠樽裝飲品底部編號！專家：2類材質最安全
人氣文章
血壓高 │ 酷熱天氣3大情況血壓易飇升誘發心臟病、中風！邊4類人士高危？醫生建議2方面入手改善血壓新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事09/07/2024
神州經脈 | 國債可作互換通抵押品，廣州放寬港澳台人士買樓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金