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【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

16/07/2024

　　大難不死，必有後福？對周六（13日）跟死神擦「耳」而過的特朗普而言，「後福」似乎正接踵而來——曾自稱「Never Trumper」的俄州參議員萬斯(JD Vance)出任其競選副手；聯邦法官駁回針對他的機密文件訴訟案；最重要的是，億萬富翁馬斯克計劃從本月起每月向共和黨挺特陣營投入4500萬美元，令侵侵的選舉工程「金主團」陣營愈見聲勢壯大。


萬斯、馬斯克齊轉軚


　　2020年總花費高達140億美元的美國總統大選，今年勢再刷新「燒錢」紀錄，皆因一邊是「非贏不可」的特朗普，另一邊是「盡地一煲」的拜登。


　　周一（15日）借旗下社交平台Truth Social宣布確定萬斯為副總統參選人後數小時，右耳裹著紗布的特朗普跟萬斯共同亮相共和黨全國代表大會現場。萬斯曾指摘特朗普為「白癡」、「潛在的美國希特勒」，2016年聲稱「絕不投票給他」，但世易時移成為競選拍檔後，最新被拜登封為特朗普的「克隆人」。

 

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

馬斯克據報計劃向剛成立的支持特朗普的超級政治行動委員會America PAC，每月投入4500萬美元。


　　跟萬斯一樣立場轉軚的，還有3月聲稱「不會向任何一位美國總統候選人捐款」的特斯拉執行長馬斯克，他據報計劃向剛成立的支持特朗普的超級政治行動委員會America PAC，每月投入4500萬美元。就在上月，該委員會收到最大一筆捐款，是來自銀行世家梅隆(Tim Mellon)的5000萬美元。


昔日不和，今朝示好


　　對氣候變化和電動車不甚上心的特朗普，贏得馬斯克的正式背書和銀彈支持，或暗示馬斯克押注特朗普取消電動車聯邦稅收抵免和對華關稅，將利好特斯拉在美業務。更早回心轉意的則是私募巨頭黑石執行長蘇世民，他2022年底曾指「共和黨需要新領袖」，但5月就表示支持特朗普重返白宮，原因是基於對反猶太、拜登經濟/外交政策的擔心。

 

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

蘇世民2022年底曾指「共和黨需要新領袖」，但5月就表示支持特朗普重返白宮。


　　跟特朗普關係緩和的，還有在共和黨初選時先後支持德桑蒂斯、黑利的對沖基金Citadel創始人格里芬(Ken Griffin)，以及初選時同樣支持黑利，並稱自己「可以在選舉中擊敗特朗普」的摩通執行長戴蒙(Jamie Dimon)。跟特朗普長期不和的亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)亦伸出橄欖枝，在槍擊事件後讚揚特朗普「表現出優雅和勇氣」。


矽谷政治情緒亦轉向


　　鑑於特朗普（包括萬斯）力撐加密貨幣，加密貨幣公司Gemini的創始人、億萬富翁Winklevoss兄弟，以及加密貨幣交易所Kraken聯合創始人Jesse Powell，早前各向特朗普捐款100萬美元。


　　此外，誓言放寬對石油和天然氣開採限制的特朗普，據報5月在海湖莊園的籌款晚宴上，向石油巨頭們提出10億美元的捐款要求，而晚宴牽頭人正正是頁岩油鑽探巨頭Continental Resources（大陸資源）的創始人哈姆(Harold Hamm)。

 

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

頁岩油鑽探巨頭Continental Resources的創始人哈姆，是特朗普的忠粉之一。


　　跟特朗普的金主團日漸壯大相反，曾經是民主黨巨額捐款者的矽谷創投人赫爾伯格(Jacob Helberg)，5月宣布不再支持拜登，恐代表了矽谷對民主黨倡導反壟斷、監管人工智能等的厭惡而產生政治情緒的轉向。


　　眼見「狂人」勝出的概率大增，從華爾街到矽谷的巨頭紛紛向其示好，沒有不變的立場，唯有逐利的生意，到底是眼光長遠還是權宜之技？

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