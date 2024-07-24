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【FOCUS】業績逆風起，巨頭紛變陣

24/07/2024

　　「沒有甚麼會永垂不朽」，紅極一時的歌詞，亦適用一眾巨無霸－－「電動車鼻祖」特斯拉（Tesla）每股盈利連續四季下滑，「搜索引擎鼻祖」谷歌（Google）廣告收入掉頭放緩，顯示市場競爭加劇。兩大龍頭加緊擁抱自動駕駛、人工智能，同樣的變陣的還大有人在。


特斯拉每股盈利連四季負增


　　一度是「電動車」代名詞的特斯拉，周二（23日）公布第二季業績，淨利按年大跌45%至14.8億美元，每股收益（EPS）0.52美元，為連續四季負增長；營業利潤率降至6.3%，甚至低過許多老牌車廠。

 

【FOCUS】業績逆風起，巨頭紛變陣

特斯拉第二季業績，淨利按年大跌45%至14.8億美元。


　　失望的業績歸咎內憂外患。美國高利率削弱消費者購車興趣，車企紛紛降價、提供現金回贈等來刺激需求，拖低利潤率。在中國市場，激烈的同業競爭令特斯拉在新能源車市場的市佔率，6月跌至7%以下（6.92%），遠低於去年同期的11.2%。為吸引買家，特斯拉最新宣布將原本7月底到期的「5年0%貸款」優惠延長至8月底，主打「每天最低85元，Model 3開回家」。


　　業績見寒意的還有谷歌，其公布第二季廣告收入增速，從上季的13%放緩至11%，其中，面臨TikTok等激烈競爭的Youtube廣告收入不及預期。


谷歌追加自動駕駛長期投資


　　為此，特斯拉執行長馬斯克重點押注自動駕駛，指「如果你相信特斯拉將解決自動駕駛問題，就應該購買特斯拉股票，而其他問題都是噪音」，又宣布明年小量生產「真正可用」的人形機械人。不過，原定8月8日發布的無人駕駛的士（Robotaxi），就推遲至10月10日。

 

【FOCUS】業績逆風起，巨頭紛變陣

谷歌冀通過AI創新在追求未來眾多機會的過程中處於有利位置。


　　特斯拉志在從車企向自動駕駛AI、機器人公司轉型，谷歌母企Alphabet亦不甘落後，昨日宣布向自動駕駛汽車部門Waymo追加投資50億美元，並稱此為長期投資的重要範例。執行長皮查伊強調，在AI層層曡曡領域的每一項創新，都讓公司在追求未來眾多機會的過程中處於有利位置。


Meta開源AI，蔚來揭新願景


　　變陣的還有Meta，其周二發布新的開源人工智能大模型Llama 3.1，為希望應用人工智能的個人或公司提供免費新工具。長期以來，跟有諸多AI應用的微軟、谷歌相比，Meta都處於劣勢，今次另闢蹊徑旨在打破競爭對手的的商業模式，構建Meta自己的AI生態。


　　此外，曾經是「造車新勢力」之首的蔚來，面對群雄四起至今未扭虧，最新發布價值體系3.0，將公司使命從2020年的「創造愉悅的生活方式」迭代為「Blue Sky Coming，共創可持續和更美好的未來」，願景從「成為用戶企業」升級為「成為技術和體驗領先的用戶企業」，更強調「可持續」和「技術」，以緊貼未來趨勢和市場環境變化。

 

【FOCUS】業績逆風起，巨頭紛變陣

蔚來發布價值體系3.0，願景升級為「成為技術和體驗領先的用戶企業」。


　　以上種種，不約而同聚焦於兩個字－－定位，無關公司優勢或產品特性，而是關乎在用戶心中、生態系統、全球競爭的背景下，如何確定自己的位置。如全球首富黃仁勛所說，「問題極其簡單，但要傾盡職業生涯來回答。」

 

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