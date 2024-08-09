  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

【FOCUS】豬肉急漲+旅遊升溫，中國CPI勝預期

09/08/2024

　　中國7月CPI超預期回升，核心CPI環比增幅高於近十年平均值；但另一角度看，近半CPI升幅，來自逾一年半最急的豬肉漲價，核心CPI同比增幅反錄六個月低。價格訊號顯示，眼前最紅火的居民消費類別當推旅遊，國家發改委周五（9日）最新稱，將實施觀光遊覽設施更新提升等八大行動。


服裝、鞋類、汽車價格負增長


　　國際貨幣基金組織（IMF）上周末公布的「第四條磋商報告」提及，中國通縮風險基線情景下有限（概率7%），惟一個/兩個標準差負面衝擊可能令尾部風險大增（概率分別達27%/54%），提醒政策制定者應當謹防通縮風險固化，國家統計局今早揭盅7月CPI（居民消費價格）即「報喜」－－按年增0.5%（預期：0.3%），錄5個月新高；扣除食品和能源的核心CPI按月由負轉正，升0.3%。

 

【FOCUS】豬肉急漲+旅遊升溫，中國CPI勝預期

豬肉價格7月按年大升20.4%，錄2022年12月以來最大漲幅。

 

　　7月CPI一改上半年僅增0.1%的弱勢，表現優於預期，主要是拜豬肉價格貢獻0.24個百分點所賜；「豬二哥」當月按年大升20.4%，錄2022年12月以來最大漲幅。不過，服裝、鞋類、交通工具（主要為汽車）、通信工具（主要為手機）價格按月齊錄負增長，以及居住類價格零增長，都折射通脹下行壓力如影隨形。


國際消費品巨頭對華業務審慎


　　此從多個國際消費品巨頭對中國市場的最新點評可見一斑。二季度在中國盈轉虧（虧損1.04億美元）的通用汽車，執行長博拉(Mary Barra)上周稱，競爭對手將產量考量置於盈利之上，令很少的人能夠賺錢，正重組在華業務。


　　LVMH財務長吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）則稱，中國的業務略有下降，特別是葡萄酒/烈酒部門的需求相當消極，而營銷投入較少的品牌受到的懲罰更大。Nike的財務長弗蘭德（Matthew Friend）亦警告，中國市場前景恐怕更疲軟，坦言如果不是天貓啟動618購物大促，中國的銷售恐怕會低於預期。


中央挺觀光遊覽設施更新提升


　　實物商品消費精打細算，但重在體驗的服務業消費，尤其是旅遊則生機勃勃。7月機票、旅遊和賓館住宿價格按月分別上漲22.1% 、9.4%和5.8% ，均高於近十年同期平均水平；按年計，首7月旅遊類價格上漲6.4%，冠絕所有消費類別，呼應最高層在政治局會議提及的，將服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。

 

【FOCUS】豬肉急漲+旅遊升溫，中國CPI勝預期

發改委將主導出台《推動文化及旅遊領域設備更新實施方案》。

 

　　緊接國務院上周末印發《關於促進服務消費高品質發展的意見》，發改委今早於國新辦發布會再指，將主導出台《推動文化及旅遊領域設備更新實施方案》，安排中央預算內投資支持符合條件的文化旅遊項目，補齊通景道路、旅遊廁所、停車場、充電設施等重點基礎設施短板。


　　人人有個「在路上」的夢想，帶動貴州荔波、海南陵水、四川若爾蓋等縣域酒店預訂飆升，因《我的阿勒泰》而爆火的新疆，淘金者紛紛湧向民宿生意，更由此帶動輕鋼合成屋訂單井噴。

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00747

瀋陽公用發展股份

0.044

異動股

08293

星亞控股

0.063

異動股

08353

安科系統

0.650

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,497.54
    +51.05 (+0.129%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,344.16
    +24.85 (+0.467%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,745.30
    +85.28 (+0.512%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.789
變動率︰+1.360%
較港股︰-0.86%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.351
變動率︰+0.831%
較港股︰-0.89%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升64.817
變動率︰+0.825%
較港股︰+1.36%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.043
變動率︰-3.125%
較港股︰-7.03%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌33.660
變動率︰-1.377%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌85.100
變動率︰-1.664%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.210
變動率︰-1.753%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌13.860
變動率︰-5.003%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升196.290
變動率︰+2.064%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌860.550
變動率︰-1.837%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌19.710
變動率︰-3.807%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.950
變動率︰-5.231%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/08/2024 05:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/08/2024 05:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00747 瀋陽公用發展股份
  • 0.044
  • 08293 星亞控股
  • 0.063
  • 08353 安科系統
  • 0.650
  • 02498 速騰聚創
  • 16.200
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.100
  • 目標︰$170.00
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
  • 目標︰$400.20
  • 02001 新高教集團
  • 2.010
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 5.260
  • 目標︰$5.75
  • 00728 中國電信
  • 4.230
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 11.560
  • 00941 中國移動
  • 71.300
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.850
  • 00005 滙豐控股
  • 63.950
報章貼士
  • 01800 中國交通建設
  • 4.720
  • 目標︰$5.20
  • 00013 和黃醫藥
  • 31.150
  • 目標︰$32.00
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 2.330
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
  • 家電 More
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.720
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.100
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.285
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 78.400
即時重點新聞

09/08/2024 16:55  《盤後部署》恒指重上萬七惟成交一周最低，中芯料已展開第三升浪

09/08/2024 17:06  【企業盈警】瑞安房地產料中期純利按年跌至最多1億人幣

09/08/2024 17:36  【企業盈喜】東瀛遊(6882)料中期綜合溢利按年增62%

09/08/2024 16:07  《本港樓市》中原CCL按周跌0.11%，料樓價短期窄幅偏軟

09/08/2024 18:03  《新股上市》地平線機器人獲中證監准赴港上市，擬發11.5億股

09/08/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７８億元，買騰訊沽中移動

09/08/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】滙證降中移動至「持有」，花旗唱好公用股

09/08/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９６４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 7月通脹升溫，滬指周跌1.5%，黃崢登頂中國首富新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：單一失業率推導美衰退欠全面，日央行加息色厲內荏（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

減息 | ING：低通脹兼信貸疲軟，料中國年內至少降息一次新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

將盈富基金剔出投資名單
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜譚朗蔚：環球股市或再向下？比特幣上望此水平
人氣文章

Foodie What’s On

揀西瓜秘技 | 8個挑選西瓜技巧！唔止拍打聽聲咁簡單！日本水果店老闆、本地瓜農教揀皮薄爽甜多汁西瓜！是否熟透睇這兩個地方
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Chaumet奧運獎牌六角形設計靈感源自Bee My Love系列？一探拿破崙的御用珠寶商的魅力！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

珠海一日遊：海上欣賞港珠澳大橋、老字號茶樓嘆茶、國家二級博物館史前之旅、水產市場豪食海鮮大餐，大滿足的一天
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

夏日雞尾酒跨界活動！名錶HUBLOT聯乘亞洲50最佳酒吧Quinary推新Cocktail！Johnnie Walker x 藝術家Philip Colbert限量版禮盒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
做完運動飲甚麼補充能量、水份、電解質？運動飲品按「滲透壓」分3類！邊種最補水？邊種只提供卡路里？4種情況不宜飲運動飲品 新文章
人氣文章
髖關節伸展運動（上）：腰痛、膝痛都關髖關節事？5個簡易動作開髖！改善骨盆歪斜、釋放膝蓋和髖關節靈活度！身體更平衡穩定新文章
人氣文章
巴黎奧運 | 中國體操名將桑蘭17歲比賽意外致癱！憑意志積極治療樂觀生活，結婚懷孕生子創造醫學奇跡新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2024
神州經脈 | 7月通脹升溫，滬指周跌1.5%，黃崢登頂中國首富
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金