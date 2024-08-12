  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

【FOCUS】奧運曲終人散，品牌較量未完

12/08/2024

　　巴黎奧運周日（11日）於夜色中曲終人散，中美過去17日圍繞金牌榜的較量亦以「平手」作結，但真金白銀贊助代表團、運動員的各品牌，收穫的奧運流量未來勢續發酵。相比登上奧委會「全球合作夥伴」之列的三星、可口可樂、豐田，另闢蹊徑的VIVO、農夫山泉、比亞迪似乎更贏得漂亮，而非頭部品牌善用細分下沉策略，同樣獲益不菲。


運動員影響力成就新機會


　　當近百年歷史的半島酒店，第二季入住率降至39%，各路老牌企業欲借四年一度奧運為自己擦亮名號，唯有抓住新的機會－－利用運動員日益增長的影響力，加持獨特的品牌特質。　


　　全球矚目的巴黎聖火業已熄滅，但成功押注中國奧運首面網球單打金牌得主鄭欽文的支付寶，最新喊出「拼搏永不落幕，年輕沒有極限」，限時上線奪冠紀念皮膚；代言人奪金數量冠絕所有國牌的伊利，亦馬不停蹄宣布開啟「2028行動計劃」，勢要持續佔據人氣，目標直指擴大市佔率。

 

【FOCUS】奧運曲終人散，品牌較量未完

代言人奪金數量冠絕所有國牌的伊利，馬不停蹄宣布開啟「2028行動計劃」。

 


　　若以乳業兩巨頭蒙牛、伊利的微博閱讀量計，奧運頂級合作夥伴的光環，或不敵來自運動員的影響力槓桿。攜手可口可樂的蒙牛，2021年至2032年據報將共同向奧委會支付創紀錄的30億美元贊助額，雖有排他性優勢，但無礙在女乒單打決賽半路「開錯香檳」的伊利，其簽約的運動員今次囊獲23個冠軍，後續勢受惠金牌運動員的社媒影響力。

 

非頭部品牌善用細分策略

 

　　另闢蹊徑的還有VIVO手機，其在中國隊出征巴黎前送贈的包括智能手機的上千台智慧終端設備，在開幕式/閉幕式上，獲中國運動員手持用於記錄現場精彩時刻；中國舉重隊的官方贊助商比亞迪旗下「方程豹」，在該項目斬獲5金後，最新宣傳語變更為「向世界豹發中國力量」；農夫山泉最新廣告中，剛打破男子100米自由泳奧運紀錄的潘展樂，一句「備戰訓練期間一直在喝」，無疑是最佳背書。

 

【FOCUS】奧運曲終人散，品牌較量未完

VIVO在中國隊出征巴黎前送贈包括智能手機的上千台智慧終端設備。(AP)


　　此外，不同於向中國代表團提供專屬領獎服的安踏、以及向乒乓、跳水、射擊三大王牌項目贊助服裝的李寧，非頭部體育服飾品牌選擇細分下沉策略，包括第三把交椅的特步，與霹靂舞國家隊達成合作；匹克贊助巴西、菲律賓、塞爾維亞等11個國家奧運代表團；九牧王包辦中國代表團禮服等。

 

人氣仍面臨消費降級逆風


　　值得留意的是，儘管奧運掀起運動、健康熱潮、帶旺相關品牌人氣，但總體而言，體育服飾、乳製品、飲用水市場，仍無不面臨營收和價格戰壓力。

 

　　就在奧運開幕前夕，李寧、安踏雙雙遭大行下調目標價，指體育用品需求面臨消費降級、產品創新不足，以及奧運行銷無力三大風險。面對牛奶原奶收購價格連續27個月同比下降，伊利最新預計，下半年奶價同比降幅料縮窄。且看奧運的餘熱，能否在今年餘下時間提振一眾內需品牌業績表現。

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

06660

艾美疫苗

6.110

異動股

00334

華顯光電

0.201

異動股

06682

第四範式

48.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06682 第四範式
  • 49.650
  • 00345 維他奶國際
  • 5.350
  • 00762 中國聯通
  • 6.110
  • 03037 南方恒指ＥＴＦ
  • 17.710
  • 00162 世紀金花
  • 0.052
股份推介
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.970
  • 目標︰$8.80
  • 00811 新華文軒
  • 9.670
  • 目標︰--
  • 00152 深圳國際
  • 6.560
  • 目標︰$7.10
  • 09999 網易－Ｓ
  • 138.800
  • 目標︰$170.00
  • 00700 騰訊控股
  • 378.400
  • 目標︰$400.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.400
  • 00941 中國移動
  • 71.900
  • 00005 滙豐控股
  • 64.350
  • 00001 長和
  • 40.450
  • 00388 香港交易所
  • 231.600
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 8.060
  • 目標︰$9.50
  • 00811 新華文軒
  • 9.670
  • 目標︰--
  • 03898 時代電氣
  • 29.650
  • 目標︰$32.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.800
即時重點新聞

13/08/2024 12:09  《午市前瞻》港股後市偏向正面，手機升級潮有利丘鈦重上5元

13/08/2024 12:05  恒指升17點報17128，新奧能源升3.2%，聯通升2.2%

13/08/2024 12:00  【美國大選】X平台對話毛遂自薦，馬斯克願助特朗普削減聯邦開支

13/08/2024 11:46  【外圍經濟】美國消費者逾期還款比例達疫情爆發以來最高

13/08/2024 09:53  【外圍經濟】中東地緣政局緊張刺激避險需求，金價迫近歷史高位

13/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒４６億元，買盈富沽中聯通

13/08/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】星展降京東目標一成半，中銀升丘鈦至「買入」

13/08/2024 11:47  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８７，一周及兩周均微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股成交縮港交所股價疲軟，惟料次季營收再錄升幅仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

日本地震 | 東瀛遊(06882)：無紅、黑外遊警示，旅行社不會賠償新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股後市偏向正面 手機升級潮有利丘鈦重上5元新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

元奎離世消息令網民震驚！成龍與元家班聚會撰文：永遠的元班人馬！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】奧運曲終人散，品牌較量未完
人氣文章

小薯茶水間

巴黎奧運閉幕禮4大亮點重溫！湯告魯斯重演《職業特工隊》游繩橋段！邊個係港隊持旗手人選？閉幕延續開幕禮文藝元素、轉場美國開沙灘Party
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

七夕送她一份小禮物！以Byredo香氛、Givenchy和Bobbi Brown的限量彩妝系列，點綴浪漫氛圍
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

伴侶突然提出分手兼出櫃？明白「性向流動」，也許更能理解這個捨易取難的決定
人氣文章

Beauty

巴黎奧運 | 61歲倪夏蓮6戰奧運為自己圓夢！最強乒乓嫲嫲：我覺得年齡只是一個數字，我們不要放棄夢想
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腦退化｜無記性、蕩失路？你的大腦正在退化嗎？出現 8大警號要小心！食薑黃、銀杏可補腦？
人氣文章
立秋2024 | 立秋養生重點：健脾祛濕+補腎！推介淮山白朮腰果核桃湯為秋冬作準備
人氣文章
防曬產品大比拼！日本雜誌《LDK》評測33款防曬產品：10款高效防UV！一款$37買到
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 13:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 13:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2024 13:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2024 13:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/08/2024
港股成交縮港交所股價疲軟，惟料次季營收再錄升幅仍可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

13/08/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金