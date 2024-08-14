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【FOCUS】家庭企業忙「卸鼎」，「促消費」亟待落地

14/08/2024

　　石油需求萎縮、貸款需求低迷，就連「七夕」的浪漫需求亦今非昔比……無不指向IMF（國際貨幣基金組織）警告的「未來中國的通脹面臨巨大下行風險」。即使央媽扭盡六壬阻止長期國債殖利率下行，國債期貨周三（14日）仍全線上漲，對應周二（13日）傍晚發布的7月信貸數據顯示家庭、企業不約而同忙於「卸鼎（收縮債務）」，資金騰挪至還債、理財、黃金。

 

實體經濟貸款19年首縮水

 

　　儘管有傳統「小月」和金融「擠水分」的心理預期，但最新揭盅的新增信貸、M1（狹義貨幣）、社融數據，仍添多個紀錄。單計7月，新增人民幣貸款2600億元（預期：4500億元），錄2009年10月以來最低；其中，住戶短期貸款（主要為消費貸）減少2156億元，長期貸款（主要為房貸）僅增100億元，顯示家庭部門傾向以「淨償還」取代「淨借貸」。

 

【FOCUS】家庭企業「卸鼎」，「促消費」亟待落地

7月住戶長期貸款（主要為房貸）僅增100億元，顯示家庭部門傾向以「淨償還」取代「淨借貸」。

 


　　社融方面，7月新增7708億元（預期：1萬億元），其中，政府債券淨融資錄6911億元，換言之，非政府部門的融資需求相當疲弱，當月向實體經濟發放貸款減少767億元，為2005年7月以來首次縮水。

 

資金騰挪償貸定存買金條

 

　　此外，M1跌幅再刷新歷史新低（-6.6%），令其與M2（廣義貨幣）的剪刀差續擴大，反映資金從活期存款搬家，用於提前償貸或定存/理財；另一出路則是黃金，鑒於上半年人民幣金價上漲14%，同期金條/金幣消費量按年飆升46%。

 

　　信貸需求整體低迷，原因可歸咎兩個字「預期」，經濟預期、收入預期、回報預期。舉例而言，儘管7月新發放個人房貸利率錄3.4%，按年降68基點，接近歷史最低位，但7月百強房企一手房銷售按年、按月仍跌21%、36%。樓市未擺脫下行周期拖累按揭需求，亦令住宅類法拍房掛牌量升至20.2萬套（截至6月）新高。

 

農業轉移人口或成突破口

 

　　另一佐證是，央媽近期祭出組合拳打擊債市投機熱，包括國有大行抛售國債打壓債價，暫停農商行國債交易，啟動涉嫌操縱市場的自律調查機制等，但仍難減弱國債的吸引力，上周一度跌至2.1%以下的十年期國債殖利率最新仍處於2.15%的低位。而中美利差居高不下，加上內需疲態未改，第二季外商對華直接投資減少148億美元，為1998年有數據以來第二次錄資金淨流出。

 

【FOCUS】家庭企業「卸鼎」，「促消費」亟待落地

「促消費」具體措施的落地，其中一大突破口即是對農業轉移人口市民化的資金獎勵機制。

 


　　隨著「實現5%增長目標」的時間僅剩不足5個月，7月底政治局會議有關「促消費」的定調，或進入具體措施的落地期。預期再次降準減息之外，其中一大突破口即是對農業轉移人口市民化的資金獎勵機制。

 

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