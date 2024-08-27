  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

拼多多 | 【FOCUS】多多暴瀉VS携程大賺，難改消費精打細算

27/08/2024

　　在鍵盤上「剁手（網購）」，還是去「別處」放空，哪個更受青睞？單看平價電商巨頭拼多多（PDD）、在線旅行預訂平台携程（09961）二季度業績，答案再次確認，中國消費者對體驗消費的熱衷愈勝物質。不過，當名勝古跡、冷門景點隨處可見人頭涌涌，多省公布的上半年旅遊業成績單顯示，人在旅途仍難改精打細算。

 

預言盈利下降，股價暴瀉28%

 

　　拼多多聯席執行長陳磊一句「長期盈利能力下降不可避免」，隔夜股價聞聲暴瀉逾28%，創始人黃崢身家一夜蒸發141億美元，甚至引發首富（黃崢月初首登中國富豪榜之首）「自砍一刀式市值管理」的戲言。

 

【FOCUS】多多暴瀉VS携程大賺，難改消費精打細算

拼多多聯席執行長陳磊一句「長期盈利能力下降不可避免」，隔夜股價聞聲暴瀉逾28%。


　　細看公司二季度營收，按年增速86%（預期：91%），較上兩季的123%、131%大幅放緩。其中，「網絡行銷服務收入（商家支付的廣告費）」按年增29%（預期：33%），低於上兩季的57%、56%；「交易服務收入（商家支付的佣金）」按年增234%（預期：247%），亦低於上兩季的357%、327%。


　　儘管第二季淨利按年增速仍高達144%（低於之前兩季的146%、202%），但陳磊就稱，過去數季的盈利增長不應作為長期指引，預計盈利能力將從第三季逐漸下降。

 

追求體驗勝物質，收復疫情前

 

　　財報數據細節欠奉，例如無提供海外業務TEMU、本地多多買菜等業務的營收分項，但平台商家推廣支出降溫、買家更趨理性消費，都印證消費者的偏好轉變。

 

【FOCUS】多多暴瀉VS携程大賺，難改消費精打細算

消費者追求旅行的獨特體驗，勝過實物消費。


　　就在同日，旅遊服務平台携程公布第二季業績，淨利飆升501%。當季國內酒店預訂、交通票務兩項收入分別較2019年同期增長50%、44%；出境酒店及機票預訂量亦全面恢復至2019年同期疫情前水平。此外，攜程和騰訊共同支持的線上旅遊平台同程旅遊亦公布，二季度總營收按年增長48%。


　　體驗「在路上、在別處」的感覺，似乎遠比購物能夠治癒焦慮，而追求獨特的體驗，更令中國躋身僅次澳洲、歐盟、北美之後的全球第四大房車市場。

 

人在旅途平均支出僅千多元

 

　　不過，　人頭湧湧的熱鬧背後，人均旅行支出卻略顯冷清。湖南、山東、新疆、拉薩等地相繼公布上半年旅遊成績單，以實現旅遊收入除以接待人次粗略計算，遊客在上述四地的人均支出分別為1530元、1187元、1097元、1262元　。


　　另據文旅部數據，上半年，城鎮居民出遊平均花費1107元，而農村居民出遊平均花費658元。顯然，「不買房，旅行都是有錢人」的網絡段子並不成立。那麼，錢去哪兒了？

 

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

30.750

異動股

01967

信懇智能

0.240

異動股

02269

藥明生物

10.640

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.236
  • 02269 藥明生物
  • 10.640
  • 00027 銀河娛樂
  • 30.800
  • 00836 華潤電力
  • 22.850
  • 02688 新奧能源
  • 52.100
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 8.630
  • 目標︰$9.20
  • 00992 聯想集團
  • 9.530
  • 目標︰$11.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.400
  • 目標︰$100.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 45.600
  • 目標︰--
  • 01277 力量發展
  • 1.170
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.400
  • 00700 騰訊控股
  • 380.800
  • 00005 滙豐控股
  • 68.000
  • 00001 長和
  • 42.750
  • 01797 東方甄選
  • 11.860
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 28.000
  • 目標︰$35.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.420
  • 目標︰$5.50
  • 02380 中國電力
  • 3.640
  • 目標︰$4.20
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.350
即時重點新聞

27/08/2024 12:07  恒指半日跌48點報17750守百天線，電商風暴阿里京東領跌

27/08/2024 12:45  《午市前瞻》電商減價戰硝煙起，專家籲未來一年謹慎看待阿里京東

27/08/2024 12:12  華潤電力中期純利升38.9%至93.6億元，息0.455元

27/08/2024 12:06  《國企紅籌》中國通信服務中期純利升4.4%，不派息

27/08/2024 13:47  《異動股》吉利汽車升半成破250天線，星展上調目標價

27/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４１１６萬，沽盈富基金買中移動中石化

27/08/2024 09:03  【大行炒Ｄ乜】滙證升舜宇至買入，大摩狠削農夫山泉、蒙牛目標

27/08/2024 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９９９，兩個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

居屋2024 | 消息：新一期居屋推5屋苑7132伙，市值七折定價新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】多多暴瀉VS携程大賺，難改消費精打細算新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 中石油、中石化、九毛九績後點部署，一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

MIRROR演唱會意外 | 受傷舞蹈員李啟言更新IG！曬跳舞片網友留言打氣！女友So Ching轉發：Miss This
人氣文章

娛樂情報

射鵰英雄傳之鐵血丹心 | 孟子義演梅超風成敗筆？黃文慧當年最入型入格！網民望重播黃日華翁美玲版本
人氣文章

財識兼收．止凡

同樣是「磚頭」，一念天堂一念地獄
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

交友App上扮單身？背著女友與其他女生約會！破壞了的信任還能修復嗎？
人氣文章

Travel & Dining

自助餐推介 | 中環文華東方酒店Buffet回歸！9月限定即開法國生蠔！波士頓龍蝦鮮味彈牙、即製巴馬臣芝士意粉鮮香掛汁！任食經典芝士蛋糕、自家製奶茶雪糕
人氣文章

Beauty

SUQQU秋季彩妝系列：帶來全新漸變雙⾊胭脂、限定眼影盤！化妝師公開5大化妝技巧，輕鬆打造柔和日系妝容
健康好人生 Health Channel
人氣文章
酷熱天氣難耐 防暑加倍留「心」
人氣文章
「助人自助」- 義工活動的力量
人氣文章
早餐吃甚麼才健康？韓國中醫師推薦5種食物助排毒、降膽固醇！邊款乳酪加堅果同吃最好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2024 15:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2024 15:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2024 15:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/08/2024 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/08/2024
居屋2024 | 消息：新一期居屋推5屋苑7132伙，市值七折定價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「奇葩政客」為美國大選添變數

27/08/2024 12:59

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金