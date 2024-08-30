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美國經濟 | 【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費

30/08/2024

      GDP上修，房價刷新高，初次申請失業救濟人數低於預期－－鮑公9月欲減哪門子的息？市場又因何預期聯儲未來12個月將累計減息逾200點子？種種謎團，從3%「強勁」增長的分項或可窺一二，而連鎖折扣店Dollar General周四（29日）股價暴瀉近四成，執行長指「核心客戶收入拮据」，亦揭示美國強勁消費支出的另一光景。

 

個人儲蓄率降至金融海嘯以來最低

 

　　美國商務部旗下經濟分析局（BEA）周四發布報告，預估第二季GDP按年增3%，高於7月底公布的2.8%初值，主要反映消費者支出向上修正。美國人增加住房、醫療保健、公用事業、娛樂等方面的支出，天平的另一邊，是個人儲蓄率降至3.3%的近2009年金融海嘯以來最低。或意味在大流行超額儲蓄消耗殆盡之後，普通美國人買不停手的結果是，每月薪水所剩無幾。

 

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費

連鎖折扣店Dollar General周四（29日）股價暴瀉近四成，執行長指「核心客戶收入拮据」。(AP)


　　　此現象得到折扣零售店Dollar General二季度銷售疲軟的佐證，公司的核心客戶（貢獻六成營收）主要為年收入低於3.5萬美元的家庭，執行長表示，由於這些客戶倍感拮据，是以大幅下調全年盈利預期，隔夜股價暴瀉29.8%。

 


　　另一不祥之兆是GDP的鏡像GDI（Gross Domestic Income，國內總收入），二季度增1.3%，顯著低於GDP的3%，或意味美國人的收入水平增長跟不上經濟產出。不過亦有分析指，此或源自大量非法移民勞工的薪資未被計入。

 

美股走勢將與軟著陸預期相互成就

 

　　此外，若看二季度GDP的分項構成，庫存貢獻達0.78個百分點；與之相比，一季度GDP增長1.4%，庫存則貢獻-0.42個百分點。換言之，若不計季節性波動的庫存，一、二季度GDP分別增長1.8%、2.2%，維持不溫不火。

 

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費

美股未來走勢將與美國經濟軟著陸預期相互成就。


　　由此可見，美國經濟未來能否軟著陸的關鍵，仍係於消費者支出，而其中關鍵的關鍵已不在超額儲蓄、薪資增長，而是財富效應。據美聯儲數據，截至一季度，美國家庭總財富達151.68萬億美元，其中前0.1%、1%、10%的有錢人，持有最多的財富皆指向股票和共同基金。另有數據顯示，美股暢旺帶動通過　401(k) 計劃（退休養老金帳戶）而成為百萬富翁的人數創歷史新高。

 


　　另一不可忽視支撐消費的因素是，隨著嬰兒潮（1946-1964年出世）一代父母漸老，X世代（1965-1980年出世）、千禧世代（1981年後出世）等未來十年或傳承高達84萬億美元財富，而現時握有34萬億美元財富的X世代料獲益最大。　

 


　　簡而言之，美股未來走勢將與美國經濟軟著陸預期相互成就，而富有和中低收入美國人對經濟的溫差感受勢持續擴大，聯儲減息與其說是依賴數據，不如說是管理預期。

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