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【FOCUS】字裏行間顯「緊迫感」，最大「硬骨頭」直指樓市

30/09/2024

　　中國救市招式似源源不絕－－繼上周二（24日）一行一會一局、周四（26日）政治局的重要轉向後，央媽、國務院、廣州上海深圳三大一線城市，周末續馬不停蹄，勢要將華爾街昔日「ABC（Anything But China）」策略，改寫為「All-in Buy China」的奇跡。若要評估後續政策的決心和力度，決策層字裏行間的「緊迫感」不可不察。

 

為幹事者撐腰，鼓勵地方打硬仗

 

　　政策從「擠牙膏」到「火箭炮」，造就近16年來最大單周升幅的A股（12.8%），以及26年來最大單周升幅的港股（13%）。擔心錯失機會（FOMO，fear of missing），又糾結「經濟」和「股市」背離，畢竟周一（30日）最新公布的官方及財新9月製造業PMI雙雙位於收縮區間，那麼，政策制定者的決心今次到底有多大？

 

【FOCUS】字裏行間顯「緊迫感」，最大「硬骨頭」直指樓市

政治局會議公報新增「當前經濟運行出現一些新的情況和問題……正視困難」表述。


　　回看「9．26」政治局會議公報，刪除7月的「經濟延續回升向好態勢」，新增「當前經濟運行出現一些新的情況和問題……正視困難」表述，似印證了外媒「政府高層的焦慮情緒這幾周來有所加劇」、「尤其令人擔憂的是，至少一個沿海大省官員警告，該省難以實現本地GDP目標」的轉向背景。


　　今次政策出台節奏、力度驟變，中央鞭策地方、部委以實際行動只爭朝夕之意，從政治局表態「為擔當者擔當、為幹事者撐腰」，國常會督促「各部門要不避難、不推責，形成強大的工作合力」，即可見一斑。再聯想最高層在深圳特區建立40周年大會上首提，「為改革者負責、為擔當者擔當」，推動「能者上、優者獎、庸者下、劣者汰」，地方勢需跟隨打硬仗和啃硬骨頭。

 

「金九」成色低，實體樓市待穩

 

　　現在最大的「硬骨頭」為何？答案直指跌跌不休的樓市，以及由此發酵的地方政府債務危機、開發商/建築業違約危機、居民信貸/消費需求危機。數據顯示，9月首三周，46個大城市新房銷售面積平均按年跌26%，百強地產商「金九」銷售料按年挫三成。

 

【FOCUS】字裏行間顯「緊迫感」，最大「硬骨頭」直指樓市

當前的觀察重點是，一手樓市尤其是北上廣深四大一線城市的10月成交會否率先反彈，以及土地市場熱度會否回暖。


　　鑑於此，不難理解央媽周日為存量房貸下調設定10月31日大限，四大行連夜公布擬於10月12日發布具體操作細則；與此同時，廣州宣布周一起全面取消限購，上海放寬外環外限購，深圳放寬郊區限購。不過，內房股飆升、鐵礦石暴漲，何時傳導至實體樓市，令死水微瀾甚至掀波？　


　　當前的觀察重點是，一手樓市尤其是北上廣深四大一線城市的10月成交會否率先反彈，以及土地市場熱度（包括賣地、銀行市場化收購房企土地）會否回暖。如本欄早在5月3日所言，「樓價轉漲或許令人心生道德厭惡，但相較於下跌的選項，讓磚頭保值，最終恐需不得已而為之」，倘若樓市無法如政治局所言「止跌回穩」，更多超常規增量政策恐「不得已而為之」。

 

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