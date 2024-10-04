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【FOCUS】地緣爭鬥綿綿無絕，油金美元聯袂漲

04/10/2024

　　中國警告中東形勢「已岌岌可危」言猶在耳、原油、黃金、美元聯袂上漲，油價突破100美元更被視作潛在的「10月驚奇」。世界「七國咁亂」，任期倒數的美卿布林肯和跛脚鴨法國總統馬克龍，最新言論齊指向地緣爭鬥遠未到終章，市場潛在的波動性恐遭嚴重低估。

 

信號背馳或藏未知暗湧

 

　　面對俄烏、加沙、以黎戰爭火頭四起的美國大選，或很快迎來沉迷「多線作戰」的以色列總理內塔尼亞胡更冒險的戰略決定－－打擊伊朗的軍事、能源甚至核設施。鑑於目前最有可能的目標，直指承擔該國90%原油出口的Kharg Island碼頭，對伊朗這個OPEC第三大產油國（平均日產量料高逾320萬桶）陷入全面戰爭的擔憂情緒，已推動芝加哥期權交易所石油相關看漲期權升至逾兩年最高水平。

 

【FOCUS】地緣爭鬥綿綿無絕，油金美元聯袂漲

中國警告中東全面戰爭「一觸即發」，圖爲德黑蘭民眾抗議以色列。(AP)


　　與此同時，9月中聯儲大幅減息50基點後回落至周期最低點的美債孳息，近日再掉頭上漲。市場預期，倘若周五（4日）稍後公布的8月新增非農就業職位達到15萬個門檻，十年期收益率或進一步挑戰4%。而剛剛錄得近兩年來最差季度表現的美元（第三季兌一籃子貨幣跌4.8%）亦轉升，兌日圓、英鎊分別錄六周、三周高位。


　　若再加上黃金在美元走強下仍保持穩定，白銀續挑戰52周高位，眾多背馳的訊號顯示，聯儲的通脹敘事及地緣政治或面臨未知暗湧。

 

布林肯馬克龍劍指中國

 

　　在此之際，頻頻奔走基輔、耶路撒冷皆無功而返的布林肯，周二（1日）於《外交事務》發表題為「美國的戰略復興：為新世界重建領導力」文章，重申「利用一切手段」在激烈競爭中促進美國的利益，以及中國是「唯一有意願、有手段重塑國際體系的國家」。


　　值得留意的是，他指出，修正主義者（意指中國、俄羅斯、伊朗等）日益堅定結盟的破壞性影響，已遠遠超出歐洲和亞洲，並在中東表現得更加猛烈。強調華盛頓及其盟友是否能夠繼續戰勝修正主義勢力，或允許他們定義21世紀的願景，將決定這一決定性十年的後半段（2025-2030年），是復興還是倒退時刻的關鍵。

 

【FOCUS】地緣爭鬥綿綿無絕，油金美元聯袂漲

歐盟成員國周五將就對中國電動車徵收高達45%的關稅進行關鍵投票。(AP)


　　緊隨該文之後，馬克龍周三（2日）公開警告，未來兩三年內，如果歐洲繼續循規蹈矩，將被逐出市場，甚至可能滅亡。稍早時他就對中國電動車加徵關稅的關鍵投票表示，支持歐盟委員會的決定，指如果不能與中國製造商重建公平的競爭環境，可能會危及「在歐洲生產和保留工業足跡」的希望。　


　　儘管看漲美股（高盛最新料年底升破6千點）、All-in Buy China交易方興未艾，但更動盪的中東新秩序、更激烈的中美歐博弈，都勢帶來更劇烈的市場波動。暴漲暴跌、大上大落，市場、資產輪動間的加倉或拋售，稍頃變幻於一線之間。

 

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