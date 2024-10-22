  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

中國經濟 | 【FOCUS】中央谷產業工人收入，青年就業出路在「新領」？

22/10/2024

　　當美國最繁忙港口的碼頭工人年薪高達20萬美元；當馬斯克、庫克雙雙質疑大學學位的必要性；當「爛尾娃」成為就業艱難的內地畢業生的自嘲……Z世代的未來出路，或不在白領、也不在藍領，而是「新領」－－技能精湛的熟練員工。而中共中央、國務院周一（21日）傍晚發布《意見》，提出提高產業工人經濟收入，吸引更多青年加入產業工人隊伍，正合此趨勢。

 

青年失業率17.6%  VS  製造業缺人

 

　　繼罷工3天的美國東岸碼頭工人獲資方允諾6年加薪62%，罷工近月的波音機械師亦最新迎來資方4年加薪35%的提議，顯示與貨櫃、零件為伍，亦隨時是薪資羡人的「筍工」。在中國內地，美團研究院上月亦披露，一線城市外賣騎手月均收入達7354元，遠高於麥可思研究院統計的2023屆本科畢業生的月均收入6050元。

 

【FOCUS】中央谷產業工人收入，青年就業出路在「新領」？

9月16至24歲（不包含在校生）城鎮失業率略降至17.6%，但仍為今年次高。

 

　　國家統計局周二（22日）公布，9月16至24歲（不包含在校生）城鎮失業率略降至17.6%，但仍為今年次高。要解決「千軍萬馬過獨木橋」，最終卻陷入「大學畢業即失業」的悖論，用工缺口高達3000萬的製造業等產業（僅電動車行業就需120萬），或成下一個就業風口。

 

分配傾向多勞者、技高者、創新者

 

　　最新《關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》就提出，提高產業工人經濟收入，「堅持多勞者多得、技高者多得、創新者多得」；吸引更多青年加入產業工人隊伍，增強製造業崗位對青年的吸引力；力爭到2035年，培養造就2千名大國工匠、1萬名省級工匠、5萬名市級工匠。


　　結合人社部2022年5月將原有的「五級」技能等級延伸為「八級」，形成學徒工、初級工、中級工、高級工、技師、高級技師、特級技師、首席技師等八級職業技能等級（職位）序列，　可見當局不單提倡「勞動光榮」，更強調「技能寶貴」。

 

中國擁全球規模最大職業教育體系

　　眼見內地藍領群體高達逾4億人，如何才能脫穎而出，成為技能精湛、收入不菲的「新領」？答案就在被稱為全球規模最大的職業教育體系－－逾萬間職業學校（不包括人社部主管的技工學校），以及逾2900萬在校生。

 

【FOCUS】中央谷產業工人收入，青年就業出路在「新領」？

中國擁有逾萬間職業學校（不包括人社部主管的技工學校），以及逾2900萬在校生。


　　以連續8年位居內地職校競爭力榜首的深圳職業技術大學為例，設有人工智能、新能源汽車、智能製造、大數據、製藥等多個工程技術本科專業，可謂緊貼潮流。而剛剛升格的安徽萬通技師學院（前身為安徽萬通高級技工學校），亦設有智慧網聯汽車技術、工業機器人等應用專業。


　　值得一提的是，擁有實際動手的創意和技能，無論是零成本培養綠植，還是在家自打黃金首飾，乃至返鄉改造破舊老屋，愈來愈被年輕一代視為引以為傲的資本。技能優先，而非學位優先，勢改寫真正的職業成功定義。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

06181

老鋪黃金

175.500

異動股

00966

中國太平

15.440

異動股

00881

中升控股

11.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06181 老鋪黃金
  • 175.100
  • 00966 中國太平
  • 15.420
  • 00881 中升控股
  • 11.820
  • 02328 中國財險
  • 12.220
  • 01952 雲頂新耀－Ｂ
  • 30.550
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 78.450
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 14.360
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.250
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 232.600
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.150
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 96.450
  • 00700 騰訊控股
  • 421.800
  • 00388 香港交易所
  • 312.600
  • 00941 中國移動
  • 72.450
  • 00001 長和
  • 42.300
報章貼士
  • 00966 中國太平
  • 15.420
  • 目標︰$16.60
  • 02333 長城汽車
  • 13.580
  • 目標︰$17.10
  • 02256 和譽－Ｂ
  • 3.820
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 25.000
即時重點新聞

23/10/2024 09:20  《新股掛牌》華潤飲料首掛開報16.46元，較招股價高近14%

23/10/2024 09:05  《盤前攻略》大市欠方向當心淡友突襲，恒指或試穿兩萬劏牛

23/10/2024 08:57  華潤電力折讓半成向母企配股籌33億，涉及1.68億新股

23/10/2024 08:35  《經濟時評》IMF下調中國今年經濟增長預測至4.8%

23/10/2024 08:53  優必選(9880)上日炒高即折讓兩成配股，籌逾4億元

23/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒０６億元，買吉利汽車沽中芯

23/10/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】大行普升平保目標，高盛上調多家內房目標最多四成

22/10/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７７３９，一年拆息與上日維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 三大中資電訊股首三季按年多賺5%至10%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股 | 華潤飲料公售超購逾233倍上限定價，今早掛牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰：機師流失率降至10年最低，重申未來7年投入千億元發展新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報︱本周六有機會三號風球？天文台︰增強熱帶風暴命名潭美 邊日發出一號戒備信號？一個原因令風勢增強！即睇香港9日天氣預報
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
人氣文章

小薯茶水間

六合彩︱慶祝賽馬會140 周年兩輪金多寶共1.4億！今晚攪珠一注中頭獎7千萬彩金！即睇近10期熱門號碼＋中頭獎最多投注站！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

漫步橫濱半日遊！童心未泯逛麵包超人博物館 + LG數碼畫廊探索世界與未來 + 橫濱海洋塔欣賞360度美景！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

黎明變變變，變走人間憂愁
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

估價低代表了甚麼？從宋官窯和永樂青花扁壺的估價看背後故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
暗瘡治療｜個人化治療方向：又乾又痛但快見效 vs 處方溫和但需時較長
人氣文章
子宮頸癌｜初期3個症狀＋3個預防方法 愈早發現治癒率愈高
人氣文章
外國研究發現：17種癌症有年輕化趨勢！90後患癌比率激增！女性患2類癌死亡率暴升95%！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2024 10:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2024 10:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2024 10:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/10/2024 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章今日焦點股23/10/2024
今日焦點股 | 三大中資電訊股首三季按年多賺5%至10%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎、核武與正視歷史

22/10/2024 14:39

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處