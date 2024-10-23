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【FOCUS】特朗普交易重臨，金磚醞支付新體系

23/10/2024

　　博彩平台Polymarket以一己之力攪動「特朗普交易」重臨，侵侵9月威脅「不用美元，就加關稅」餘音未了，在遠東千年古城喀山，周二（22日）揭幕的「金磚組織（BRICS）」擴容後的首次峰會，正式敲定金磚國家數字多邊支付平台方案，被視作東道主俄羅斯推動的重大議程。

 

普京欲借峰會反擊「被逐」之仇

 

　　賭盤顯示特朗普贏率大超賀錦麗25個百分點，美元乘勢升至8月以來最高水平，背後反映市場押注一旦侵侵重回白宮，更高的通脹、關稅、利率，恐加劇美元稀缺性。「我們的貨幣，你們的問題」捲土重來，令歐洲、日本、新興市場嚴陣以待（美元兌日圓再觸及152，歐元兌美元一度失守1.08），不過跟「獨強」相比，更大的威脅恐還是「獨霸」以及美元「武器化」。

 

【FOCUS】特朗普交易重臨，金磚醞支付新體系

東道主俄羅斯將借今次峰會提交金磚國家跨境支付倡議。(AP)


　　早在2022年，10家俄羅斯最大的金融機構（佔俄銀行業總資產近八成），遭歐美逐出SWIFT（環球銀行金融電訊協會）跨境支付系統，而當時華爾街大行警告此舉將引發「破壞美元霸權地位」，似正接近普京的反擊時刻。

 

或借鏡「多邊央行數字貨幣橋」

 

　　以擴容後「五（中國、俄羅斯、印度、巴西、南非）變十（新增沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞爾比亞）」的新金磚組織的經濟體量看，累計已佔全球GDP的35.6%、貿易的逾20%，在各成員國間推動本幣貿易結算，就美元「武器化」準備後備計劃，可謂正當其時，初步構想就被俄羅斯稱作「金磚之橋」（BRICS Bridge）。


　　事實上，俄羅斯、中國各有屬於本國的跨境支付系統SPFS（金融信息傳輸系統）、CIPS（人民幣跨境支付系統），而俄羅斯與中國之間的貿易亦幾乎是以人民幣結算。不過，BRICS Bridge似更多借鏡了國際清算銀行香港創新中心聯合中國、泰國、阿聯酋央行建立的多邊央行數字貨幣橋（mBridge）項目，更傾向數字化，甚至區塊鏈化。

 

數字化掣肘多，成員國間存分歧

 

　　鑑於金磚十國之間巨大的數字化落差（例如埃塞俄比亞的互聯網接入率僅18%），而去中心化亦面對外匯管制、交易監管等難題，加上印度明言「對去美元化不感興趣」，儘管俄羅斯將借今次峰會提交金磚國家跨境支付倡議，並聲稱新系統料為各成員國節省高達300億美元，相當於總GDP的1%，但若論挑戰SWIFT乃至美元霸權，都顯然言之尚早。

 

【FOCUS】特朗普交易重臨，金磚醞支付新體系

特朗普在競選集會時揚言，將對拒絕使用美元的國家加徵100%關稅。(AP)


　　SWIFT數據顯示，截至8月，美元於國際支付佔比達60.03%，遠高於歐元的12.4%、日圓的5.69%、英鎊的4.71%和人民幣的3.16%；另據IMF數據，全球外匯儲備中的美元佔比仍高達58%。

 

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