  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

電池之戰 | 【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

25/10/2024

　　寧王一出，誰與爭鋒？繼「麒麟」主打超長續航、「神行」主打超快充電之後，電池巨擘寧德時代（深：300750）周四（24日）再推「驍遙」，號稱全球首款兼顧續航和超充的增混電池。此舉既是爭搶需求強勁的增混車細分市場，亦是就納電池技術跟對手比亞迪（01211）比試實力。不過，若論未來三五年最大的決勝之戰，還在被稱為電池技術「聖杯」的固態電池研發和量產，更牽動中美日暗戰。

 

「驍遙」含鈉，概念股爆發

 

　　「青睞電動車，又擔心半路沒電」，正推動搭載電池和燃油增程功能的混動車，風頭日盛。中汽協數據顯示，首9月混動車銷量勁增84.2%，遠超純電車的11.6%。照此趨勢，混動與純電平分新能源車市場大餅（目前約為40% VS 60%）或指日可待，抓住此市場機遇，正正是寧德時代推出增混專用電池的原因。

 

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

寧德時代推出號稱全球首款兼顧續航和超充的增混電池「驍遙」。


　　就在近日，搭載麒麟電池的問界車隊，從重慶出發行駛15000公里抵達巴黎車展。相比「麒麟」主打續航突破1000公里，「神行」主打「充電十分鐘，神行八百里」，「驍遙」志在解決混動電池過往續行短、充電慢的短板。


　　鑑於北方地區嚴寒天氣下常常導致電動車充電/放電失常，「驍遙」推出鋰鈉混裝的解決方案（納電池普遍被視作更耐低溫），為繼1月比亞迪投資百億的鈉離子電池廠在江蘇徐州開工後，再為鈉電池概念添一把火。概念股億緯鋰能（深：300014）、容百科技（滬：688005）、天赐材料（深：002709）等早市齊大漲。

 

固態電池突破能量密度極限

 

　　儘管現時主打「續航1000公司」的電動車並不鮮見，但理論上而言，液態鋰電池的能量密度幾已達極限（約350Wh/kg）。人類想突破續航和安全的標準，開發下一代無人機、可穿戴設備等，勢需轉戰新領域－－被稱作電池技術「聖杯」的固態電池。

 

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

太藍新能源4月宣布研發世界首塊車規級全固态锂電池轟動一時。

 


　　顧名思義，固態電池即是以固體電解質取代液體電解質，能量密度更大、充電更快、續航更長、重量更輕、安全性能更高。早在4月，位於重慶的太藍新能源宣布研發出全球首塊車規級全固态锂電池，能量密度可達720Wh/kg；不過，按寧德時代董事長曾毓群的說法，公司就全固態電池研發的成熟度目前僅處於4的水平（最高為9），預計2027年才有望實現小批量生產。

 

美智庫：防中國主導下一章

 

　　對一眾老牌車企而言，固態電池同被視作重新翻身的機會。其中，豐田實現量產的目標為2027年至2028年；日產計劃在2029年初推出；本田則為2020年代後半期。而德國大眾（VW）則與美國新創公司QuantumScape簽訂協議合作開發固態電池。

 

【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗戰

中國在有關電池的公開研究論文中，被引用次數遙遙領先。


　　美國智庫卡內基國際和平基金會本周最新報告就指，下一代電池是全球電池產業爭奪市場份額的關鍵戰場，而中國已經意識到，不主導下一輪電池創新將導致損失慘重，並積極資助相關研發－－在最被廣泛引用的關於電池技術的論文中，有68%來自中國，僅10%來自美國。報告建議華府，為下一代電池研發提供堅實資助，並就早期開發保護本國市場，「做不到這些，中國將像目前一樣主導全球電池產業的下一章」。


　　無獨有偶，時值中歐就電動車新關稅生效的死線（11月4日）繼續談判，北京近日據報要求車企暫緩在當地積極尋找生產基地和簽署新協議，並保持低調。然而，有關未來固態電池的競爭注定無法低調，下一回合競爭勢更激烈。

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00601

稀鎂科技

0.160

異動股

00700

騰訊控股

421.000

異動股

06698

星空華文

4.560

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,316.86
    -57.50 (-0.136%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,841.89
    +32.03 (+0.551%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,649.76
    +234.28 (+1.272%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升85.009
變動率︰+1.862%
較港股︰-0.11%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升62.883
變動率︰+0.904%
較港股︰+0.05%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌6.024
變動率︰-0.895%
較港股︰-1.08%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.158
變動率︰-3.801%
較港股︰-3.03%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升21.050
變動率︰+5.460%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升21.580
變動率︰+4.302%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.910
變動率︰+3.905%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.590
變動率︰+2.372%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升23.155
變動率︰+3.648%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升204.425
變動率︰+3.281%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升158.160
變動率︰+3.076%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升267.620
變動率︰+2.741%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/10/2024 12:55 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/10/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/10/2024 12:55 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00601 稀鎂科技
  • 0.160
  • 00700 騰訊控股
  • 421.000
  • 06698 星空華文
  • 4.560
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.920
  • 01299 友邦保險
  • 62.850
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 342.600
  • 目標︰$400.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 483.400
  • 目標︰$548.50
  • 00300 美的集團
  • 78.000
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 14.020
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 28.800
  • 目標︰$32.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 312.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.350
  • 00941 中國移動
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 421.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 25.950
報章貼士
  • 02616 基石藥業－Ｂ
  • 2.090
  • 目標︰$2.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.920
  • 目標︰$22.25
  • 02318 中國平安
  • 48.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 00712 卡姆丹克太陽能
  • 0.192
即時重點新聞

25/10/2024 16:49  《盤後部署》恒指反彈但連跌第三周，友邦現價料有支持上望74元

25/10/2024 16:02  《駐京專電》人大常委會會議下月初舉行，審議國務院金融工作報告

25/10/2024 17:58  【企業盈警】譚仔國際料中期少賺最多六成，港業務受北上消費影響

25/10/2024 17:46  【地皮截標】地政總署︰沙田小瀝源住宅地共收到6份標書

25/10/2024 18:10  僑雄國際:有關媒體已同意持善意原則並已主動撤回該等媒體報道

25/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒０１億元，買盈富基金沽美團

25/10/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】德銀升潤電目標三成，高盛首予美的目標９０元籲買

25/10/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８８，一年拆息與上日維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周新文章
人氣文章

新聞>中國故事

太空旅行 | 深藍航天2張太空旅行船票極速售罄，每張100萬新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

TAOBAO | 市傳淘寶租中港城4萬呎舖，料開設大型體驗家具館新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

$10粥店放題！白粥、油器、豆漿 限時任飲任食 一方法可預訂 留意罰款細則！
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜假冒「易通行」短訊又再大量出現！小心誤入網站被盜信用卡資料
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性冷感是對關係的抗議？抑壓自己性慾，能讓對方正視婚姻問題嗎？
人氣文章

港女講男．妮洛

單身熟女的愛情觀：不再戀愛腦、找個能依靠的男人才是生活小確幸
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

本地食材炮製、四手聯乘！「田園到舌尖 海洋至餐桌」限定餐單：花竹蝦千層餅、騸牯牛牛肉他他、本地龍蝦湯、海鱺魚二澳米煲仔飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
頸痛 ｜ 港女坐長途機致頸痛半夜呼吸不順！瑜伽導師教4個伸展動作可改善！脊醫建議坐飛機帶一物件預防痛症！
人氣文章
子宮頸癌｜初期3個症狀＋3個預防方法 愈早發現治癒率愈高
人氣文章
美國麥當勞爆集體食物中毒，至少49人染大腸桿菌1人死，全部曾進食足三両漢堡！調查指一配料為肇事源頭！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/10/2024 00:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事25/10/2024
神州經脈 | 人大常委會下月初開會，MLF縮量續做，滬指升兩周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

電池之戰 | 【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗...

25/10/2024 13:33

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處