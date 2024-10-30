歐盟加稅 | 【FOCUS】歐盟加稅自砸脚，沙利文拋「正和方針」

高舉「綠色轉型」大旗的歐盟，周二（29日）最終決定對環保、經濟的中國造電動車祭出高達45.3%關稅，猶如溺水之人追問救生衣是「中國造」還是「歐洲造」。中歐貿易衝突劍拔弩張之際，去年揭盅「新華盛頓共識」的美國國安顧問沙利文，最新再提出「正和方針（positive-sum approach）」，呼籲合作夥伴為防止「第二次中國衝擊」採取行動。

反補貼稅最高達35.3%

在東西方科技競爭的13個關鍵領域，遙遙領先的電動車（包括鋰電池）業（另外4個領域為無人機、高鐵、光伏、石墨烯），似應了「木秀于林，風必摧之」的東方哲學。

比亞迪「海豹」系列進軍歐盟市場。(AP)



經過長逾一年的「補貼」調查和跟北京的拉鋸談判，歐盟委員會周二蓋棺定論－－決定自周三（30日）起，在現有10%關稅的基礎上，對比亞迪、吉利、上汽、特斯拉（上海）等電動車製造商，加徵7.8%至35.3%的反補貼稅，為期5年。



歐盟委員會多達1432條內容的官方公報指，調查發現相關補貼包括現金、融資優惠、低價土地使用權、稅收減免等，而此舉提高了中國電動車在歐盟的市場份額，威脅歐盟發展綠色技術以應對氣候變化的能力。

美籲合作夥伴採取行動

儘管歐盟「戴頭盔」稱，仍然對可能的替代解決方案持開放態度，但政治動機溢於言表，皆因汽車業素來被歐洲視為「皇冠上的寶石」，1400萬人直接或間接從事汽車製造業，相當於歐盟就業總人口的逾6%。

沙利文(右)呼籲合作夥伴為防止「第二次中國衝擊」採取行動。



將中國製造業技術領先、價格吸引視作「原罪」的，除了歐盟，還有美國。一年前在布魯金斯學會提出「新華盛頓共識」的沙利文，近日重臨舊地，再呼籲合作夥伴就貿易政策採取「正和方針」，應對中國「以人為低價向全球市場傾銷過剩產能，迫使世界各地的製造商倒閉，並對供應鏈進行卡脖子」。



而相關行動包括關稅、與合作夥伴共同尋求新的貿易方式（例如印太經濟框架IPEF、美洲經濟繁榮夥伴關係APEP），有針對性的實施敏感技術管制等。

難增行業韌性和創就業

而繼美國貿易代表辦公室（USTR）上月13日發布對華加徵301關稅的最終決定，提高電動車、半導體、鋰電池等關稅至100%、50%、25%後，華府本周再落實限制投資中國晶片和人工智能等敏感技術的最終規則，將於明年1月2日生效。

大眾不排除關閉工廠和裁員，引發員工聚集抗議。(AP)



作為反制，中國繼將矛頭對準歐盟豬肉、乳製品、白蘭地等後，商務部透露正研究提高進口大排氣量燃油車關稅等措施。此外，國家機關事務管理局、中央直屬機關管理局昨日印發通知，要求各部門、各單位配備轎車公務用車，帶頭使用國產新能源汽車。



諷刺的是，歐盟對中國電動車正式祭出關稅，老牌車廠德國大眾（VW）卻正計劃關閉至少三家境內工廠，以節省成本，恐預示歐盟欲借關稅增強歐洲汽車業韌性和創造就業，反將阻礙技術進步和環保議程，最終淪竹籃打水兩頭空。

【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票