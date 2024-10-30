  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

歐盟加稅 | 【FOCUS】歐盟加稅自砸脚，沙利文拋「正和方針」

30/10/2024

　　高舉「綠色轉型」大旗的歐盟，周二（29日）最終決定對環保、經濟的中國造電動車祭出高達45.3%關稅，猶如溺水之人追問救生衣是「中國造」還是「歐洲造」。中歐貿易衝突劍拔弩張之際，去年揭盅「新華盛頓共識」的美國國安顧問沙利文，最新再提出「正和方針（positive-sum approach）」，呼籲合作夥伴為防止「第二次中國衝擊」採取行動。

 

反補貼稅最高達35.3%

 

　　在東西方科技競爭的13個關鍵領域，遙遙領先的電動車（包括鋰電池）業（另外4個領域為無人機、高鐵、光伏、石墨烯），似應了「木秀于林，風必摧之」的東方哲學。

 

【FOCUS】歐盟加稅自砸脚，沙利文拋「正和方針」

比亞迪「海豹」系列進軍歐盟市場。(AP)


　　經過長逾一年的「補貼」調查和跟北京的拉鋸談判，歐盟委員會周二蓋棺定論－－決定自周三（30日）起，在現有10%關稅的基礎上，對比亞迪、吉利、上汽、特斯拉（上海）等電動車製造商，加徵7.8%至35.3%的反補貼稅，為期5年。


　　歐盟委員會多達1432條內容的官方公報指，調查發現相關補貼包括現金、融資優惠、低價土地使用權、稅收減免等，而此舉提高了中國電動車在歐盟的市場份額，威脅歐盟發展綠色技術以應對氣候變化的能力。

 

美籲合作夥伴採取行動

 

　　儘管歐盟「戴頭盔」稱，仍然對可能的替代解決方案持開放態度，但政治動機溢於言表，皆因汽車業素來被歐洲視為「皇冠上的寶石」，1400萬人直接或間接從事汽車製造業，相當於歐盟就業總人口的逾6%。

 

【FOCUS】歐盟加稅自砸脚，沙利文拋「正和方針」

沙利文(右)呼籲合作夥伴為防止「第二次中國衝擊」採取行動。


　　將中國製造業技術領先、價格吸引視作「原罪」的，除了歐盟，還有美國。一年前在布魯金斯學會提出「新華盛頓共識」的沙利文，近日重臨舊地，再呼籲合作夥伴就貿易政策採取「正和方針」，應對中國「以人為低價向全球市場傾銷過剩產能，迫使世界各地的製造商倒閉，並對供應鏈進行卡脖子」。


　　而相關行動包括關稅、與合作夥伴共同尋求新的貿易方式（例如印太經濟框架IPEF、美洲經濟繁榮夥伴關係APEP），有針對性的實施敏感技術管制等。

 

難增行業韌性和創就業

 

　　而繼美國貿易代表辦公室（USTR）上月13日發布對華加徵301關稅的最終決定，提高電動車、半導體、鋰電池等關稅至100%、50%、25%後，華府本周再落實限制投資中國晶片和人工智能等敏感技術的最終規則，將於明年1月2日生效。

 

【FOCUS】歐盟加稅自砸脚，沙利文拋「正和方針」

大眾不排除關閉工廠和裁員，引發員工聚集抗議。(AP)


　　作為反制，中國繼將矛頭對準歐盟豬肉、乳製品、白蘭地等後，商務部透露正研究提高進口大排氣量燃油車關稅等措施。此外，國家機關事務管理局、中央直屬機關管理局昨日印發通知，要求各部門、各單位配備轎車公務用車，帶頭使用國產新能源汽車。


　　諷刺的是，歐盟對中國電動車正式祭出關稅，老牌車廠德國大眾（VW）卻正計劃關閉至少三家境內工廠，以節省成本，恐預示歐盟欲借關稅增強歐洲汽車業韌性和創造就業，反將阻礙技術進步和環保議程，最終淪竹籃打水兩頭空。

【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00776

帝國科技集團

8.750

異動股

00388

香港交易所

309.400

異動股

00005

滙豐控股

71.850

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,177.78
    -55.27 (-0.131%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,821.68
    -11.24 (-0.193%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,648.38
    -64.37 (-0.344%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌48.111
變動率︰-1.512%
較港股︰+0.44%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.938
變動率︰-1.610%
較港股︰-0.54%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌61.655
變動率︰-1.825%
較港股︰+0.74%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.590
變動率︰-1.992%
較港股︰-0.65%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.045
變動率︰+3.515%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌40.055
變動率︰-2.637%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌120.710
變動率︰-3.625%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌205.535
變動率︰-5.078%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌212.250
變動率︰-3.373%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌686.240
變動率︰-4.041%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌168.460
變動率︰-4.284%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌149.020
變動率︰-10.364%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/10/2024 16:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/10/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/10/2024 16:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00776 帝國科技集團
  • 8.750
  • 00388 香港交易所
  • 309.400
  • 00005 滙豐控股
  • 71.850
  • 08412 新愛德集團
  • 0.395
  • 01647 雄岸科技
  • 0.104
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 47.900
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 74.000
  • 目標︰$95.00
  • 09987 百勝中國
  • 347.000
  • 目標︰$400.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 495.200
  • 目標︰$548.50
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 71.850
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.850
  • 00700 騰訊控股
  • 411.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 184.700
報章貼士
  • 00811 新華文軒
  • 9.750
  • 目標︰$11.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.550
  • 目標︰$41.05
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.820
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.000
  • 光伏 More
  • 06865 福萊特玻璃
  • 15.500
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.400
即時重點新聞

30/10/2024 16:48  《盤後部署》恒指結算日收跌後市料觀望，復星醫藥績佳上望19元

30/10/2024 17:21  工行(01398)第三季多賺4%至986億人幣

30/10/2024 19:00  李嘉誠基金會再減持郵儲行約5589萬股H股，套現2.6億元

30/10/2024 17:15  建行(00939)第三季純利升3.8%至914.5億人幣

30/10/2024 16:54  中行(03988)第三季純利升4.4%至571.6億人幣

30/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４７﹒７９億元，買阿里沽盈富基金

30/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】高盛升滙控目標，大摩升券商目標惟降招證信証評級

30/10/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打季績勝預期兼上調收入及股東分派指引，股價逆市破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

網絡安全 | Norton：去年港人遭受節日網購詐騙平均損失逾7000元新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜META第三季業績會否有驚喜？｜超級數據周點左右美股後市？
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

美容美體儀器熱度不斷攀升！如何解鎖小紅書營銷策略，開創無限可能商機？
人氣文章

威少看世界．張少威

總統大選的最後一英里：「沙啞嗓之決戰」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京高CP值Omakase！江戶前壽司：吞拿魚海膽千層酥、鰣魚壽司、海膽白蝦手捲，半價歎廚師發辦！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《焚城》給我看見的各類香港人
人氣文章

Art & Living

與拍賣官看藝術：東南亞藝術市場是下一個熱點？一探越南、新加坡、印尼、菲律賓藝術的藝術生態，剖析東南亞藝術市場的獨特及吸引之處！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
鬼怪歸來！嘻嘻哈哈度過歡樂萬聖節！今期應節素食譜：鮮茄醬煮可愛蘑菇骷髏頭
人氣文章
食錯水果或引發脂肪肝？營養師警告：一個時段後食水果恐增5大健康風險！推介4類水果糖份低高纖兼含豐富營養！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事30/10/2024
神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處